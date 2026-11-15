Die SpaceX-Aktie konnte sich zuletzt bei über 120 US$ stabilisieren, der Sprung über die Marke von 150 US$ gelang ihr in den letzten Tagen aber nicht mehr. Könnte dieses Ereignis die nächste Raketenstufe von Elon Musks Raumfahrtkonzern zünden? Der Heilige Gral der Raumfahrt Der gestrige Samstag war zweifellos ein Tag, der in die Geschichtsbücher der Raumfahrt eingehen wird. Nicht nur der Pressesprecher von SpaceX, sondern auch zahlreiche unabhängige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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