40 Prozent mehr Raketen bei MBDA: Warum Europas Antimonlücke in den Blick rückt

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Europas Raketenindustrie baut ihre Produktion aus. MBDA hat die Zahl der gefertigten Raketen zwischen 2023 und Ende 2025 verdoppelt und plant für 2026 einen weiteren Anstieg um 40 Prozent. Von 2026 bis 2030 will der Hersteller fünf Milliarden Euro in Europa investieren. Fabriken, Beschäftigte und Zulieferer sollen mit der Nachfrage wachsen. Doch der Ausbau wirft auch eine Frage auf, die weiter am Anfang der Lieferkette liegt: Wie verlässlich kann Europa die benötigten Rohstoffe beschaffen?

Antimon ist einer davon. Die Europäische Union fördert selbst kein Antimonerz, verarbeitet aber importiertes Antimonmetall zu Produkten für industrielle Anwendungen. Neue Projekte in Europas Nachbarschaft werden deshalb interessant. Dazu gehört Golden Hills in Bosnien und Herzegowina, wo Yugo Metals neben Gold auch Antimon erkundet.

Große Auftragsbestände, lange Lieferketten

MBDA ist nicht der einzige Hersteller, der sich auf eine höhere Nachfrage einstellt. Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) meldete zum Ende des dritten Quartals 2026 einen Auftragsbestand von rund 78 Milliarden Euro. Bei Hensoldt AG (ISIN: DE000HAG0005) erreichte er Ende September 10,4 Milliarden Euro. Die Unternehmen fertigen unterschiedliche Systeme; ihre Auftragsbestände lassen sich weder addieren noch unmittelbar in einen Bedarf an einzelnen Metallen übersetzen.

Sie zeigen jedoch, warum Lieferketten für die Branche an Bedeutung gewinnen. Höhere Stückzahlen verlangen über längere Zeit verlässlich verfügbare Komponenten und Ausgangsmaterialien. Eine neue Fertigungslinie hilft wenig, wenn ein benötigter Vorstoff nicht rechtzeitig oder nicht in der geforderten Qualität geliefert werden kann. Welche Materialien für ein bestimmtes Waffensystem kritisch sind, hängt von dessen Konstruktion und Zulieferern ab.

Europa verarbeitet Antimon, fördert es aber nicht

Antimon hat Anwendungen in Munition, Infrarotsensoren und Nachtsichttechnik. Der Rohstoff wird zugleich in großen zivilen Märkten eingesetzt. Antimontrioxid dient vor allem als Zusatz für Flammschutzmittel; weitere Verwendungen gibt es unter anderem in Batterien, Glas und Keramik. Aus der steigenden europäischen Raketenproduktion allein lässt sich daher keine konkrete zusätzliche Antimonnachfrage berechnen.

Die Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission beschreibt eine ungewöhnliche europäische Lieferkette: Die EU ist bei Antimonerz vollständig auf Importe angewiesen und produziert kaum Antimonmetall. Gleichzeitig stellt sie erhebliche Mengen Antimonoxide her und exportiert einen Teil davon. Dafür kaufen europäische Verarbeiter vor allem Metall ein und oxidieren es. Die Union verfügt somit über Verarbeitungskapazität, aber über keine eigene Förderung am Beginn der Kette.

Seit September 2024 unterliegen Antimon und bestimmte Antimonprodukte aus China Exportkontrollen. Eine Genehmigungspflicht ist kein vollständiges Exportverbot. Für Käufer erhöht sie dennoch die Bedeutung alternativer Lieferwege und planbarer Bezugsquellen. Auch ein näher gelegenes Vorkommen wäre allerdings erst dann eine industrielle Quelle, wenn sich seine Größe, Abbaubarkeit und Verarbeitung nachweisen lassen.

Yugo untersucht Gold und Antimon vor den Toren der EU

Yugo Metals Limited (ISIN: AU0000404998) besitzt das Golden-Hills-Projekt in Bosnien und Herzegowina. Dort erkundet das Unternehmen ein Gebiet mit Hinweisen auf Gold und Antimon. Auf seiner Projektseite nennt Yugo einen Antimon-Spitzenwert von 5,2 Prozent aus einer Gesteinsprobe an der Oberfläche. Der Wert zeigt, warum das Metall Teil des Explorationsprogramms ist. Er beschreibt weder den Durchschnittsgehalt des Gebiets noch eine abbaubare Menge.

Die jüngsten Bohrdaten betreffen vor allem Gold. Am 11. November meldete Yugo nach zusätzlicher Beprobung eines bereits gebohrten Lochs am Erak-Ziel einen Abschnitt von 30,4 Metern mit durchschnittlich 1,0 Gramm Gold je Tonne. Zuvor waren für dieses Loch 22,4 Meter mit 1,1 Gramm je Tonne gemeldet worden. Der Abschnitt ist länger, während der durchschnittliche Gehalt etwas niedriger ausfällt. Yugo plant weitere Bohrungen, um die Ausdehnung der Goldmineralisierung zu prüfen.

Für die Antimonthese ist eine andere Frage entscheidend: Können weitere Arbeiten zusammenhängende Antimonmineralisierung nachweisen? Dazu braucht es mehr als einzelne Oberflächenproben. Aus den gemeldeten Goldabschnitten lässt sich keine Antimonressource ableiten. Ebenso wenig besteht aufgrund der gemeinsamen europäischen Sicherheitsdebatte eine Lieferbeziehung zwischen Yugo und MBDA, Rheinmetall oder Hensoldt.

Fazit

MBDA plant für 2026 einen deutlichen Produktionsanstieg, während große europäische Verteidigungsunternehmen langfristig gefüllte Auftragsbücher melden. Das macht die Verlässlichkeit ihrer Lieferketten zu einer wichtigen Industriefrage. Antimon gehört zu den Rohstoffen mit Verteidigungsanwendungen, wird aber überwiegend auch für zivile Zwecke gebraucht. Die EU verarbeitet das Metall, ohne selbst Antimonerz zu fördern.

Yugo Metals bringt mit Golden Hills ein Explorationsprojekt in Europas unmittelbarer Nachbarschaft in diese Debatte ein. Der gemeldete Antimonwert aus einer Oberflächenprobe ist ein geologischer Hinweis, noch keine definierte Ressource. Die jüngsten Bohrergebnisse stärken zunächst das Bild der Goldmineralisierung bei Erak; sie beantworten die Antimonfrage nicht. Anleger sollten deshalb getrennt verfolgen, ob weitere Bohrungen das Goldsystem ausdehnen und ob Yugo für Antimon zusammenhängende, technisch untersuchbare Zonen nachweisen kann. Erst danach ließe sich beurteilen, welche Rolle das Projekt langfristig in einer europäischen Rohstofflieferkette spielen könnte. Der Ausbau der Verteidigungsindustrie schafft Aufmerksamkeit für diese Frage - die Exploration muss die Antwort liefern.

Quellen

MBDA, "MBDA: stepping up to a new strategic dimension", 2026.

https://newsroom.mbda-systems.com/mbda-stepping-up-to-a-new-strategic-dimension-21416/?lang=en

Rheinmetall, Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2026, 5. November 2026.

https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watch/news/2026/11/2026-11-05-rheinmetall-pressemitteilung-quartalsmitteilung-q3

Hensoldt, Mitteilung zu den ersten neun Monaten 2026, 5. November 2026.

https://investors.hensoldt.net/news/hensoldt-steigert-bereinigtes-ebitda-um-33-prozent-und-konkretisiert-prognose-fuer-2026-nach-oben/64c43a23-5132-4ba9-a9bb-8060f66bb1fd

Europäische Kommission, Gemeinsame Forschungsstelle, "China's Antimony Export Controls: Risks and Opportunities for the EU".

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC141454/JRC141454_01.pdf

Yugo Metals, Projektübersicht Golden Hills.

https://www.yugometals.com/projects/sinjakovo

Yugo Metals, ASX-Mitteilung "New Results Increase Erak Intercepts", 11. November 2026.

https://newswire.iguana2.com/2fee0049d633f441/yug.asx/6A1354497/

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