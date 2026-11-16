Hamburg (ots) -Vom 23. November bis zum 19. Dezember macht das NDR SH Pop-up-Studio am Markt 1 in Bad Segeberg Station. Nach der erfolgreichen Premiere in Neumünster im vergangenen Jahr können Besucherinnen und Besucher nun in Bad Segeberg erleben, wie Radio, Fernsehen und Online-Angebote entstehen, Moderatorinnen und Moderatoren treffen und mit Mitarbeitenden des NDR Schleswig-Holstein über Themen aus Stadt und Region sprechen. Alle Angebote sind kostenlos.Sabine Doppler, Direktorin des NDR Landesfunkhauses Schleswig-Holstein: "Mit unserem Pop-up-Studio wollen wir präsent sein, zuhören, unterschiedliche Perspektiven kennenlernen und den Austausch mit den Menschen in Schleswig-Holstein suchen. Wir wollen wissen, was die Menschen bewegt, was sie von uns erwarten und wo sie uns vielleicht auch kritisch sehen, denn unser Auftrag endet nicht mit der Berichterstattung. Wir wollen auch eine Plattform für Austausch und gesellschaftlichen Dialog sein."Zentraler Bestandteil des Pop-up-Studios ist auch in Bad Segeberg wieder die beliebte "Zettelwand". Hier können Besucherinnen und Besucher ihr Feedback für NDR SH auf kleinen bunten Klebezetteln hinterlassen - und ins Gespräch kommen.Zuhören, Schnacken, Klönen: Was sind Ihre Themen für den NDR?Knapp vier Wochen lang stehen Mitarbeitende aus Redaktion, Produktion und Verwaltung für Fragen, Anregungen und Kritik bereit."NDR SH im Dialog" live vor Ort:- 26. November, 16 Uhr: Verkehr - Bad Segeberg im Stau? Im Gespräch geht es unter anderem um die B 206, die A20-Baustelle, den ZOB, den Regionalbahnhof sowie Bus- und Bahnverbindungen.- 3. Dezember, 10 Uhr: Jugend in Bad Segeberg - was bewegt euch? Schülerinnen und Schüler aus Bad Segeberg sprechen über das, was sie beschäftigt: Ihre Wünsche, Sorgen und ihren Alltag. Gemeinsam schauen wir auf die NDR-Berichterstattung über Bad Segeberg und fragen: Was fehlt euch? Geschlossene Veranstaltung.- 17. Dezember, 16 Uhr: Bad Segeberg: Die A20 ist fertig. Und jetzt? Wir wagen einen Blick in die Zukunft. Die A20 ist gebaut, der Verkehr rollt. Was bedeutet das für Bad Segeberg?Interessierte können sich für "NDR SH im Dialog" unter studio.no@ndr.de melden oder spontan im Pop-up-Studio vorbeikommen.DAS! Rote Sofa, deep & deutlich und die Sesamstraße vor OrtDas NDR Pop-up-Studio zeigt auch, wie Live-Radio gemacht wird, wie Reporterinnen und Reporter sowie Fernseh-Teams arbeiten. Außerdem gibt es Einblicke hinter die Kulissen: Die Redaktion zeigt Teile der unveröffentlichten NDR Doku-Serie über die "Gorch Fock", Zuschauer können dabei sein, wenn die Sendung "Schleswig-Holstein 18 Uhr" in Bad Segeberg aufgezeichnet wird. Und das Social Media Team von NDR Schleswig-Holstein gibt Einblick in seine Arbeit.Zum Auftakt am 23. November sendet Kaya Laß von 10 bis 15 Uhr live aus Bad Segeberg: "Moin! Schleswig-Holstein mittendrin" auf NDR 1 Welle Nord. Auch Julia Volp und Paul Wessels von "Was geht in SH" sind für Instagram und das Schleswig-Holstein Magazin vor Ort. Moderator Henrik Hanses kommt am 24. November zum Gespräch ins Studio.Weitere Programmhöhepunkte:- Wie entsteht das Wetter fürs Schleswig-Holstein Magazin? Aufzeichnung mit Doreen Pelz (24.11.)- Moin Schleswig-Holstein - mit Mandy Schmidt und Horst Hoof (2.12.)- DAS! Rote Sofa 11 - 14 Uhr mit Bettina Tietjen (2.12.)- Talk-Format deep & deutlich (3.12.)- Schleswig-Holstein 18 Uhr aus Bad Segeberg mit Lisa Knittel (07.12.) und Anna Albrecht (15.12.)- NDR Kultur mit Julia Westlake (9.12.)- Produktion SHportlich SHportlich mit Samir Chawki (16.12.)- Großes Finale mit Elmo aus der Sesamstraße (19.12.)Das gesamte Programm: https://ots.de/NqU4k4Das NDR SH Pop-up-Studio ist Montag bis Sonnabend, jeweils von 9 bis 18 Uhr, geöffnet.Es befindet sich vom 23. November bis 19. Dezember am Markt 1, 23795 Bad Segeberg. Parkmöglichkeiten gibt es unter anderem in der Kirchstraße und an der Kanaltwiete (gebührenpflichtig). Kostenfrei kann der Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof genutzt werden; von dort sind es etwa fünf bis zehn Minuten zu Fuß bis zum Studio.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6390885