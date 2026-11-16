Kanada will Uranexporte bis 2035 verdoppeln: Was die Atomstrategie für Cameco und Blast Resources bedeutet

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Kanada will seine Uranexporte bis 2035 gegenüber 2024 verdoppeln. Dieses Ziel ist Teil der im Juni vorgestellten nationalen Atomenergiestrategie. Neue Minen sollen dabei helfen, sowohl den heimischen Bedarf als auch die Nachfrage aus dem Ausland zu decken.

Für den weltweit zweitgrößten Uranproduzenten geht es um mehr als den Ausbau einzelner Bergwerke. Kanada will seine Stellung entlang der gesamten nuklearen Wertschöpfungskette stärken - von der Uranförderung über die Brennstoffverarbeitung bis zur Reaktortechnologie.

Vom Uranabbau bis zum Reaktor

Die kanadische Strategie verbindet Energiepolitik mit Industrie- und Exportzielen. Die Regierung will den Bau von bis zu zehn neuen großen Reaktoren ermöglichen. Zwei davon sollen bis 2035 im Bau sein; fünf weitere sollen bis 2040 geplant oder in Entwicklung sein.

Das sind politische Zielsetzungen und keine bereits beschlossenen Bauprojekte. Provinzen, Energieversorger, Behörden und Unternehmen müssen über konkrete Standorte, Finanzierung und Umsetzung entscheiden.

Gleichzeitig soll mehr kanadisches Uran für die weltweite Reaktorflotte verfügbar werden. Dafür sind zusätzliche Investitionen in Förderung und Brennstoffversorgung vorgesehen. Die tatsächliche Entwicklung hängt unter anderem davon ab, ob Projekte genehmigt, finanziert und gebaut werden können.

Cameco verbindet Förderung und Brennstoffversorgung

Eine zentrale Rolle in Kanadas bestehender Uranindustrie spielt Cameco (ISIN: CA13321L1085). Das Unternehmen betreibt im Athabasca-Becken in Saskatchewan unter anderem die Urananlagen Cigar Lake und McArthur River/Key Lake. Darüber hinaus ist Cameco in der Brennstoffverarbeitung tätig und an Westinghouse beteiligt.

Die Dimension des Geschäfts zeigen die Lieferverträge: Nach Angaben des Unternehmens bestehen für die kommenden fünf Jahre Verpflichtungen über durchschnittlich mehr als 28 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr. Für 2026 erwartet Cameco einen zurechenbaren Produktionsanteil von 19,5 bis 20,5 Millionen Pfund.

Die jüngsten Zahlen zeigen zugleich, dass zusätzliche Versorgung operative Arbeit erfordert. Eine längere geplante Wartung bei Key Lake führte im dritten Quartal zu niedrigerer Produktion und höheren Kosten. Die Entwicklung der nuklearen Lieferkette hängt deshalb auch von Verarbeitungskapazitäten und zuverlässigem Betrieb ab.

Kanadas Atomstrategie erreicht Europa

Camecos Beteiligung an Westinghouse verbindet die kanadische Uranindustrie mit europäischen Atomprojekten. Im Oktober kündigte Westinghouse bedingte Bestellungen bei vier polnischen Zulieferern für das geplante Kernkraftprojekt Lubiatowo-Kopalino an. Außerdem begann das Unternehmen eine technische Vorstudie für einen möglichen Reaktor am slowakischen Standort Jaslovské Bohunice.

Beide Vorhaben benötigen weitere Planung und Entscheidungen. Sie zeigen dennoch, warum europäische Energieversorgung und kanadische Nuklearindustrie zunehmend gemeinsam betrachtet werden: Zwischen Reaktorbau und Stromerzeugung liegen langfristige Beziehungen für Brennstoff, Technologie und industrielle Dienstleistungen.

Neue Lieferungen brauchen neue Vorkommen

Kanadas Exportziel wirft eine praktische Frage auf: Woher soll das zusätzliche Uran kommen?

Saskatchewans Athabasca-Becken beherbergt einige der hochgradigsten bekannten Uranlagerstätten. Bestehende Minen bilden die heutige Grundlage. Zusätzliche Produktion erfordert jedoch die Entwicklung weiterer Projekte - und dafür müssen Lagerstätten zunächst gefunden und untersucht werden.

Zwischen einem geologischen Hinweis und einer Mine liegen typischerweise Bohrungen, Ressourcenschätzungen, technische Studien, Genehmigungen, Finanzierung und Bau. Das macht Exploration zu einem frühen, aber wichtigen Teil der langfristigen Versorgungskette.

Blast Resources untersucht Wales Lake

Blast Resources (ISIN: CA09345L1085) konzentriert sich auf sein Wales-Lake-Projekt am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens. Das Unternehmen meldete im Juli einen strukturellen Korridor, der innerhalb seiner Claims über rund neun Kilometer verfolgt werden kann.

Die Interpretation beruht auf einer luftgestützten Magnetikuntersuchung und historischen Explorationsdaten. Leitfähigkeitsstrukturen deuten nach Unternehmensangaben auf eine mögliche Breite von drei Kilometern hin.

Solche Störungszonen können bei der Suche nach Uranlagerstätten helfen, weil sie Wege für mineralführende Flüssigkeiten gebildet haben könnten. Für Blast bietet der Korridor eine Grundlage, weitere Zielbereiche einzugrenzen und zu untersuchen.

Wales Lake befindet sich in einer frühen Explorationsphase. Eine Mineralressource wurde bislang nicht definiert. Ob die geologischen Hinweise zu einer relevanten Entdeckung führen, müssen weitere Arbeiten und eigene Bohrungen zeigen.

Fazit

Kanadas Ziel, die Uranexporte bis 2035 zu verdoppeln, unterstreicht die strategische Bedeutung einer verlässlichen nuklearen Brennstoffversorgung. Für Unternehmen wie Cameco steht dabei die Weiterentwicklung bestehender Produktions- und Verarbeitungskapazitäten im Mittelpunkt. Europäische Reaktorprojekte zeigen zugleich, wie international die Lieferkette geworden ist.

Blast Resources befindet sich mit Wales Lake wesentlich früher in dieser Wertschöpfungskette. Der identifizierte Strukturkorridor bietet einen konkreten Ausgangspunkt für die weitere Exploration, ist aber noch kein Nachweis einer wirtschaftlichen Lagerstätte.

Für Anleger zählen nun die Eingrenzung von Bohrzielen, die Finanzierung weiterer Arbeiten und belastbare Ergebnisse vom eigenen Projekt. Geologische Unsicherheit und eine mögliche Verwässerung bleiben wesentliche Risiken. Kanadas Atomstrategie schafft einen langfristigen Rahmen für die Uransuche - welchen Beitrag Wales Lake leisten kann, muss Blast durch Exploration zeigen.

Quellen

Natural Resources Canada: "Nuclear Energy Strategy for Canada", 22. Juni 2026.

https://natural-resources.canada.ca/energy-sources/nuclear-energy-uranium/nuclear-energy-strategy-canada

Government of Canada: "Government of Canada launches Nuclear Energy Strategy", 22. Juni 2026.

https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2026/06/government-of-canada-launches-nuclear-energy-strategy.html

Cameco: "Cameco Reports 2026 Third Quarter Results", 30. Oktober 2026.

https://www.cameco.com/media/news/cameco-reports-2026-third-quarter-results

Blast Resources: "Blast Resources Announces a Structural Corridor on at its Flagship Wales Lake Project", 7. Juli 2026.

https://blastresources.com/blast-resources-announces-a-structural-corridor-on-at-its-flagship-wales-lake-project/

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