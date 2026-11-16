Bis zu 20% weniger CO2 im Zement: Warum Graphen für Europas Bauindustrie interessant wird

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Die europäische Zementindustrie steht vor einer gewaltigen Herausforderung: Sie muss ihre CO2-Emissionen reduzieren, ohne die Festigkeit und Qualität ihrer Baustoffe zu beeinträchtigen. Eine mögliche Lösung kommt aus der Nanotechnologie. Bei einem industriellen Produktionslauf in Großbritannien konnte der Einsatz von Graphen die CO2-Emissionen bei der Zementherstellung nach Unternehmensangaben um bis zu 20% senken. Besonders interessant: Das Material befindet sich längst nicht mehr ausschließlich im Forschungslabor.

Hinter dieser Entwicklung steht das australische Unternehmen First Graphene, das gemeinsam mit dem britischen Baustoffkonzern Breedon an industriellen Anwendungen arbeitet. Eine neue Bestätigung der kommerziellen Verfügbarkeit zeigt, wie sich aus einer jahrelangen Entwicklungsarbeit ein konkretes Industrieprodukt entwickelt.

Warum die Zementindustrie nach neuen Lösungen sucht

Zement gehört zu den wichtigsten Grundstoffen der Weltwirtschaft. Gleichzeitig verursacht seine Herstellung erhebliche CO2-Emissionen. Besonders die Produktion von Zementklinker ist energieintensiv und setzt zusätzlich prozessbedingtes Kohlendioxid frei.

Für europäische Hersteller entsteht daraus ein wirtschaftlicher Anpassungsdruck. Klimavorgaben, CO2-Kosten und die Nachfrage nach emissionsärmeren Baustoffen erhöhen den Anreiz, neue Produktionsverfahren und Materialzusätze einzusetzen.

Eine Möglichkeit besteht darin, den Klinkeranteil im Zement zu reduzieren. Allerdings müssen Festigkeit, Haltbarkeit und Verarbeitungseigenschaften erhalten bleiben. Genau hier könnte Graphen eine wichtige Rolle übernehmen.

600 Tonnen Zement liefern den industriellen Nachweis

First Graphene Limited (ISIN: AU000000FGR3) hat gemeinsam mit Breedon Group an der Integration seines Graphenprodukts PureGRAPH in die Zementherstellung gearbeitet.

Am britischen Hope Cement Works wurden nach Unternehmensangaben rund 600 Tonnen graphenverstärkter Zement produziert. Dabei konnte der CO2-Ausstoß gegenüber konventioneller Zementproduktion um bis zu 20% reduziert werden, während gleichzeitig Verbesserungen der Materialeigenschaften erzielt wurden.

Der entscheidende Punkt liegt in der industriellen Umsetzung. Die Ergebnisse stammen nicht lediglich aus kleinen Laborversuchen, sondern aus einem Produktionslauf in einem bestehenden Zementwerk.

Die Reduktion ist allerdings kein pauschal garantierter Wert für sämtliche Zementformulierungen. Entscheidend sind die jeweiligen Ausgangsmaterialien, Rezepturen und Produktionsbedingungen.

Breedon bringt Graphen in den kommerziellen Markt

Breedon ist ein etablierter britischer Baustoffproduzent mit einem breiten Geschäft in Zement, Zuschlagstoffen und weiteren Baumaterialien. Für neue Technologien ist ein solcher Industriepartner besonders wertvoll, weil er praktische Produktionsbedingungen und bestehende Kundenbeziehungen einbringt.

Am 11. November 2026 bestätigte First-Graphene-CEO Michael Bell in einem Interview mit EUBizNews, dass der gemeinsam entwickelte Graphenzusatz inzwischen über Breedon in Großbritannien kommerziell verfügbar ist.

Nach rund drei bis vier Jahren gemeinsamer Entwicklung ist damit eine wichtige Hürde überwunden. Aus einer vielversprechenden Materialtechnologie ist ein industriell verfügbares Produkt geworden.

Auch bei FP McCann wurde die Technologie bereits praktisch eingesetzt. In einem Produktionsversuch entstanden mehr als 10.000 graphenverstärkte Dachziegel. Das unterstreicht, dass die Anwendungen über den ursprünglichen Zementproduktionsprozess hinausreichen.

Europa könnte zum wichtigen Absatzmarkt werden

First Graphene verfolgt weitere Projekte mit Zementherstellern in europäischen Märkten. Nach Angaben des Unternehmens laufen unter anderem Versuche in Dänemark, Belgien, Italien und Spanien.

Für Hersteller ist dabei nicht nur eine mögliche CO2-Einsparung interessant. Verbesserungen bei Festigkeit und Haltbarkeit könnten zusätzlich die Wirtschaftlichkeit von Baustoffen beeinflussen.

First Graphene bietet deshalb auch kostenpflichtige Materialtests an. Dabei werden die Rezepturen potenzieller Kunden untersucht, geeignete Graphendosierungen ermittelt und die Auswirkungen auf die Materialeigenschaften gemessen.

Dieser Ansatz könnte die kommerzielle Einführung erleichtern, weil Hersteller konkrete Ergebnisse für ihre eigenen Produktionsbedingungen erhalten.

100 Tonnen Produktionskapazität und neue Anwendungen

First Graphene verfügt in Australien über eine Produktionsanlage mit einer angegebenen Kapazität von bis zu 100 Tonnen Graphen jährlich. Diese Kapazität bietet Spielraum für steigende Nachfrage, bedeutet allerdings nicht, dass entsprechende Mengen bereits verkauft werden.

Das Unternehmen erweitert zugleich seine industriellen Absatzmöglichkeiten. Dazu gehören graphenverstärkte Kunststoffe, feuerhemmende Materialien, Carbonfaserverbundstoffe und Sensoren zur Messung der Wärmeübertragung in Gebäuden.

Im Septemberquartal 2026 meldete First Graphene kombinierte Einnahmen von rund 201.000 australischen Dollar, ein Plus von 21% gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Die Zahlen zeigen Fortschritte, aber auch, dass die Kommerzialisierung noch am Anfang ihrer wirtschaftlichen Skalierung steht.

Fazit

Für Europas Bauindustrie könnte Graphen zu einem interessanten Bestandteil der technologischen Dekarbonisierung werden. Die Ergebnisse aus Großbritannien zeigen, dass sich industrielle Materialeigenschaften verbessern lassen und gleichzeitig unter geeigneten Bedingungen erhebliche CO2-Einsparungen möglich sind.

First Graphene hat mit Breedon einen wichtigen Schritt von der Entwicklung zur kommerziellen Verfügbarkeit erreicht. Das Unternehmen verfügt über industrielle Produktionskapazitäten, technische Erfahrung und weitere Entwicklungsprojekte in europäischen Märkten.

Für Anleger ist nun entscheidend, wie schnell aus diesen Anwendungen größere, wiederkehrende Bestellungen entstehen. Die bisherigen Umsätze sind noch vergleichsweise gering, und neue Kunden müssen die Technologie zunächst für ihre jeweiligen Produktionsprozesse qualifizieren. Auch der wirtschaftliche Nutzen muss sich im laufenden Betrieb bestätigen.

Gelingt es First Graphene, die britischen Erfahrungen auf weitere europäische Hersteller zu übertragen, könnte sich ein attraktiver Absatzmarkt erschließen.

Die eigentliche Investmentfrage lautet deshalb nicht mehr nur, was Graphen technisch leisten kann, sondern wie schnell die Industrie bereit ist, dafür im kommerziellen Maßstab zu bezahlen.

Quellen:

https://financialfilings.com/filings/first-graphene-ltd/interim-quarterly-report/2026/42913001/

https://www.eubiznews.com/article/first-graphene-ceo-confirms-graphene-cement-additive-is-now-commercially-available-in-uk

https://mining.com.au/first-graphene-takes-graphene-mainstream/

https://firstgraphene.net/

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Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

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