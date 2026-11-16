Vom Blockbuster zur Zelltherapie: Wie Eli Lilly und Mesoblast mit neuen Therapien wachsen

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Neue Medikamente können die Wachstumsperspektiven eines Pharmaunternehmens grundlegend verändern. Das zeigt Eli Lilly: Der US-Konzern steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal 2026 um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden US-Dollar. Vor allem die Diabetes- und Adipositasmedikamente Mounjaro und Zepbound trugen dazu bei.

Auf einer wesentlich kleineren Ebene verfolgt Mesoblast einen anderen Therapieansatz. Das australische Biotechnologieunternehmen vermarktet mit Ryoncil bereits eine in den USA zugelassene Zelltherapie und arbeitet daran, die Behandlungsmöglichkeiten seiner Technologie zu erweitern.

Die Unternehmen behandeln unterschiedliche Erkrankungen und sind nicht direkt vergleichbar. Ihre Entwicklung wirft dennoch dieselbe Frage auf: Wie wird aus medizinischer Forschung ein nachhaltig wachsendes Geschäft?

Eli Lilly wächst durch höhere Absatzmengen

Eli Lilly (ISIN: US5324571083) gehört zu den größten Gewinnern der jüngsten Berichtssaison. Im dritten Quartal stieg der Umsatz von rund 17,6 Milliarden auf 24,4 Milliarden US-Dollar.

Der Konzern profitierte vor allem von der Nachfrage nach Mounjaro und Zepbound. Nach Unternehmensangaben erhöhte sich das Absatzvolumen weltweit um 53 Prozent, während die erzielten Preise im Durchschnitt zurückgingen. Das Wachstum wurde also wesentlich durch mehr verkaufte Medikamente getragen.

Lilly erhöhte außerdem seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf 91 bis 92 Milliarden US-Dollar. Die Zahlen zeigen, wie stark ein erfolgreiches Medikament die Geschäftsentwicklung verändern kann. Zugleich bleibt die Abhängigkeit von einzelnen Produkten und deren Märkten ein wichtiger Faktor für die künftige Entwicklung.

Zelltherapien entwickeln sich zum eigenständigen Markt

Neben Medikamenten gegen Diabetes und Adipositas gewinnen auch neuartige Zelltherapien an Bedeutung. Sie werden für unterschiedliche Erkrankungen entwickelt, darunter bestimmte Blutkrebsarten und schwere entzündliche Erkrankungen.

Der Weg von der Forschung zur Vermarktung ist anspruchsvoll. Klinische Studien müssen aussagekräftige Ergebnisse liefern, Behörden prüfen Qualität und Nutzen, und die Herstellung muss zuverlässig funktionieren. Anschließend müssen geeignete Patienten und Behandlungszentren erreicht werden.

Für kleinere Unternehmen kann eine erste Zulassung deshalb ein entscheidender Übergang sein: Neben der Entwicklung zukünftiger Therapien entsteht ein kommerzielles Geschäft.

Mesoblast erzielt Umsatz mit Ryoncil

Diesen Schritt hat Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) mit Ryoncil erreicht. Das Produkt ist in den USA für Kinder ab zwei Monaten mit akuter Graft-versus-Host-Erkrankung zugelassen, wenn eine Behandlung mit Steroiden nicht ausreichend wirkt.

Die Erkrankung kann nach einer Stammzelltransplantation auftreten, wenn transplantierte Immunzellen Gewebe des Empfängers angreifen. Ryoncil ist die erste von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassene Therapie auf Basis mesenchymaler Stromazellen.

Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Mesoblast mit Ryoncil einen Nettoumsatz von rund 115 Millionen US-Dollar. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 30. September 2026 endete, meldete das Unternehmen vorläufig rund 28 Millionen US-Dollar - ein Anstieg um 44 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal.

Gegenüber den 36 Millionen US-Dollar im vorangegangenen Juni-Quartal war der Umsatz niedriger. Mesoblast verweist auf saisonale Verschiebungen bei der Behandlungsplanung während der Sommermonate; im September sei die Zahl neuer Patientenstarts auf den höchsten Monatswert gestiegen.

Erwachsene Patienten als nächster Schritt

Bislang ist Ryoncil in den USA für die Behandlung von Kindern zugelassen. Eine Studie für eine mögliche Erweiterung auf Erwachsene mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung läuft und nimmt Patienten auf.

Eine Zulassung für Erwachsene wäre für Mesoblast eine Möglichkeit, den Anwendungsbereich zu vergrößern. Sie setzt jedoch erfolgreiche Studiendaten und eine regulatorische Entscheidung voraus.

Parallel arbeitet das Unternehmen an weiteren Zelltherapieprogrammen. Bei chronischen entzündlichen Rückenschmerzen hat Mesoblast nach eigenen Angaben die Behandlung aller aufgenommenen Patienten in einer zulassungsrelevanten Phase-3-Studie abgeschlossen. Die Ergebnisse zum primären Endpunkt werden 2027 erwartet.

Finanzielle Grundlage verbessert

Zum 30. September verfügte Mesoblast über liquide Mittel von rund 99 Millionen US-Dollar. Der operative Nettozahlungsmittelabfluss im Quartal sank nach Unternehmensangaben von 14,9 Millionen auf 2,1 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Das gibt dem Unternehmen eine Grundlage, die Vermarktung und seine Studien parallel voranzutreiben. Für den weiteren Geschäftsverlauf bleiben die Entwicklung der Ryoncil-Umsätze, Herstellungskapazitäten und klinische Ergebnisse entscheidend.

Auch für europäische Anleger ist die Entwicklung interessant: Über die Nasdaq- und ASX-Notierung hinaus werden Mesoblast-Aktien an deutschen Handelsplätzen gehandelt. Die US-Zulassung von Ryoncil bedeutet allerdings keine automatische Zulassung in Europa.

Fazit

Eli Lilly zeigt, welche Umsatzdimension erfolgreiche neue Medikamente erreichen können. Mesoblast bewegt sich in einer anderen Größenordnung und behandelt andere Erkrankungen. Mit Ryoncil verfügt das Unternehmen dennoch bereits über eine zugelassene und vermarktete Zelltherapie sowie messbare Produktumsätze.

Der Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr und der geringere operative Mittelabfluss sind Fortschritte. Für die nächste Wachstumsphase wird wichtig sein, wie sich die Verkäufe über weitere Quartale entwickeln und ob Mesoblast seine Herstellung ausbauen kann.

Die laufende Studie bei Erwachsenen könnte den Anwendungsbereich von Ryoncil erweitern. Hinzu kommen die 2027 erwarteten Daten bei chronischen Rückenschmerzen. Beide Vorhaben bleiben von klinischen Ergebnissen und regulatorischen Entscheidungen abhängig. Damit steht Mesoblast vor dem nächsten Schritt: aus der ersten kommerzialisierten Zelltherapie eine breitere Plattform zu entwickeln.

Quellen:

Eli Lilly and Company: "Lilly reports third-quarter 2026 financial results, raises full-year guidance and highlights regulatory progress across the portfolio", 2026.

https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-reports-third-quarter-2026-financial-results-raises-full

https://www.mesoblast.com

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Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

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Enthaltene Werte: US5324571083,AU000000MSB8