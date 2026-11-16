

EQS-Media / 16.11.2026 / 08:00 CET/CEST

Blue Elephant Energy (BEE) realisiert in Mecklenburg-Vorpommern das derzeit größte Agri-PV-Vorhaben Deutschlands mit nachgeführten Modulen: drei Agri-PV-Parks mit einer Gesamtleistung von knapp 96 Megawattpeak (MWp). Die Finanzierung stellt die Commerzbank, den Bau übernimmt GOLDBECK SOLAR. Die Inbetriebnahme ist für das dritte Quartal 2027 geplant.



Mecklenburg-Vorpommern, 16. November 2026 - Die Blue Elephant Energy GmbH (BEE) hat die Finanzierung ihres Agri-PV-Projektclusters in Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen und damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Der Bau der drei Solarparks in Pingelshagen, Alt Meteln und Klein Trebbow hat bereits begonnen.



Drei Standorte, knapp 96 MWp

Das MV-Cluster umfasst die Agri-PV-Anlagen Pingelshagen (43 MWp), Alt Meteln (33 MWp) und Klein Trebbow (20 MWp). Nach der Inbetriebnahme übernimmt BEE die kaufmännische und technische Betriebsführung der Anlagen.



Stromerzeugung und Landwirtschaft auf derselben Fläche

Kennzeichnend für das Projektcluster ist die konsequente Verbindung von Energieerzeugung und landwirtschaftlicher Nutzung. Die Module sind auf sogenannten Trackern montiert, die sie im Tagesverlauf dem Sonnenstand nachführen. Zwischen den Modulreihen bleibt jeweils ein 9 Meter breiter Streifen frei. So können die Flächen über die gesamte geplante Projektlaufzeit von 30 Jahren weiterhin mit herkömmlicher Landtechnik bewirtschaftet werden - landwirtschaftliche Produktion und die Erzeugung erneuerbarer Energie finden gleichzeitig auf derselben Fläche statt.





Tim Kallas, CIO der Blue Elephant Energy:

"Mit dem Finanzierungsabschluss und dem Baustart machen wir einen entscheidenden Schritt bei der Realisierung unseres selbst entwickelten Agri-PV-Clusters. Besonders freut uns, dass wir mit diesem Vorhaben zeigen können, wie sich die Erzeugung erneuerbarer Energie und die Landwirtschaft langfristig miteinander vereinbaren lassen. Damit schaffen wir eine Perspektive für die effiziente Doppelnutzung landwirtschaftlicher Flächen und leisten zugleich einen Beitrag zur Energiewende."



Jens Taubken, Director Green Infrastructure Finance, Commerzbank:

"Wir freuen uns sehr, Blue Elephant Energy bei diesem zukunftsweisenden Projekt mit einer passgenauen Finanzierungslösung zu begleiten und damit einen weiteren Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien zu leisten. Dieses Projekt steht beispielhaft für das Engagement der Commerzbank, die Energiewende voranzubringen."



Stefan Spork, Vice President GOLDBECK SOLAR und zuständig für die Regionen Zentral und Osteuropa:

"Die vertrauensvolle und lösungsorientierte Zusammenarbeit mit Blue Elephant Energy schafft beste Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung dieses anspruchsvollen Agri-PV-Projekts. Als Baupartner bringen wir unsere Erfahrung im solaren Großanlagenbau ein, um Stromerzeugung und landwirtschaftliche Bewirtschaftung technisch optimal aufeinander abzustimmen. Wir freuen uns, gemeinsam mit BEE zu zeigen, wie Agri-PV im großen Maßstab erfolgreich realisiert werden kann."





Gemeinsam Zukunft gestalten

BEE dankt den Gemeinden Pingelshagen, Alt Meteln und Klein Trebbow sowie den Genehmigungsbehörden des Landkreises Nordwestmecklenburg und der Landeshauptstadt Schwerin für die konstruktive und zielorientierte Zusammenarbeit. Der Dank gilt ebenso den Flächeneigentümerinnen und Flächeneigentümern, dem bewirtschaftenden Landwirt sowie der Commerzbank und GOLDBECK SOLAR als Partnern bei Finanzierung und Bau.





Über Blue Elephant Energy

Blue Elephant Energy mit Sitz in Hamburg entwickelt, erwirbt und betreibt Photovoltaik-, Onshore-Wind- und Batteriespeicherprojekte in ganz Europa. Seit der Gründung im Jahr 2016 hat BEE ein Portfolio von 2,4 GW (in Betrieb und im Bau) sowie eine Projektpipeline von mehr als 10 GW aufgebaut. Mit Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der frühen Projektentwicklung bis zum langfristigen Betrieb - ist BEE ein unabhängiger Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP), der sich der europäischen Energiewende verpflichtet hat.





Kontakt

Blue Elephant Energy GmbH

Stephanie Schmidt

Jungfernstieg 51

20354 Hamburg

Fon: +49 40 320 27 21 0

Fax: +49 40 320 27 21 02

E-Mail: IR@blueelephantenergy.com



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Emittent/Herausgeber: Blue Elephant Energy GmbH

Schlagwort(e): Energie



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