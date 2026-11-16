VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 16
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-13
|IE00BF541080
|464000.000
|63430516.54
|136.7037
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-13
|IE00BF540Z61
|754000.000
|55385303.87
|73.4553
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-13
|IE00BQQP9F84
|45050000.000
|4165543243.19
|92.4649
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-11-13
|IE00BDFBTQ78
|36975000.000
|2095118857.94
|56.6631
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-11-13
|IE00BYWQWR46
|10400000.000
|711178760.11
|68.3826
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-13
|IE00BQQP9G91
|12150000.000
|1110717265.75
|91.4171
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-11-13
|IE00BDS67326
|3456000.000
|236048646.27
|68.3011
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-13
|IE00BQQP9H09
|5800000.000
|415779623.24
|71.6861
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-13
|IE00BL0BMZ89
|4350000.000
|164945961.77
|37.9186
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-13
|IE00BMC38736
|89550000.000
|8180353120.16
|91.3496
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-11-13
|IE00BMDH1538
|12450000.000
|92642040.73
|7.4411
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-11-13
|IE00BMDKNW35
|45600000.000
|436713837.66
|9.5771
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-11-13
|IE0000H445G8
|470000.000
|7223640.75
|15.3694
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-11-13
|IE0002PG6CA6
|87300000.000
|863456297.62
|9.8907
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-11-13
|IE0005B8WVT6
|730000.000
|15884589.31
|21.7597
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-11-13
|IE000YU9K6K2
|21390000.000
|1515087941.25
|70.8316
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-11-13
|IE000B9PQW54
|910000.000
|24578969.53
|27.0099
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-11-13
|IE0001J5A2T9
|735000.000
|21051119.53
|28.6410
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-11-13
|IE0005TF96I9
|770000.000
|15841671.22
|20.5736
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-11-13
|IE000M7V94E1
|41920000.000
|1682680744.67
|40.1403
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-11-13
|IE000NXF88S1
|8820000.000
|270755069.25
|30.6979
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-11-13
|IE000YYE6WK5
|112950000.000
|6222699600.06
|55.0925
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-13
|IE000J6CHW80
|2774000.000
|67356364.71
|24.2813
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-13
|IE0007I99HX7
|1550000.000
|43835415.29
|28.2809
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-11-13
|IE000SBU19F7
|510000.000
|13923175.83
|27.3003
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-11-13
|IE0007Y8Y157
|30300000.000
|719184322.96
|23.7355
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-11-13
|IE000QYDXKV5
|1850000.000
|39194943.75
|21.1865
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-11-13
|IE000YYVSM16
|5450000.000
|84601727.69
|15.5233
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-11-13
|IE000GLK5WA7
|400000.000
|7525064.69
|18.8127
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-13
|IE000TS4B6Y3
|250000.000
|4593052.10
|18.3722
© 2026 PR Newswire