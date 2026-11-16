Anzeige
Mehr »
Montag, 16.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Pelican AI: +34,75% in Frankfurt! Ist das erst der Anfang einer großen Kursrallye?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
VM

WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89 | Ticker: VVGM
Tradegate
16.11.26 | 08:02
34,415 Euro
+0,13 % +0,045
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK MORNINGSTAR GLOBAL WIDE MOAT UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK MORNINGSTAR GLOBAL WIDE MOAT UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
34,07034,39508:45
34,06034,39008:45
PR Newswire
16.11.2026 08:06 Uhr
88 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 16

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2026-11-13IE00BF541080464000.00063430516.54136.7037
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-11-13IE00BF540Z61754000.00055385303.8773.4553
VanEck Gold Miners UCITS ETF2026-11-13IE00BQQP9F8445050000.0004165543243.1992.4649
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2026-11-13IE00BDFBTQ7836975000.0002095118857.9456.6631
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2026-11-13IE00BYWQWR4610400000.000711178760.1168.3826
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2026-11-13IE00BQQP9G9112150000.0001110717265.7591.4171
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2026-11-13IE00BDS673263456000.000236048646.2768.3011
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2026-11-13IE00BQQP9H095800000.000415779623.2471.6861
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2026-11-13IE00BL0BMZ894350000.000164945961.7737.9186
VanEck Semiconductor UCITS ETF2026-11-13IE00BMC3873689550000.0008180353120.1691.3496
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2026-11-13IE00BMDH153812450000.00092642040.737.4411
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2026-11-13IE00BMDKNW3545600000.000436713837.669.5771
VanEck New China UCITS ETF2026-11-13IE0000H445G8470000.0007223640.7515.3694
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-11-13IE0002PG6CA687300000.000863456297.629.8907
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2026-11-13IE0005B8WVT6730000.00015884589.3121.7597
VanEck Space Innovators UCITS ETF2026-11-13IE000YU9K6K221390000.0001515087941.2570.8316
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2026-11-13IE000B9PQW54910000.00024578969.5327.0099
VanEck Circular Economy UCITS ETF2026-11-13IE0001J5A2T9735000.00021051119.5328.6410
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-11-13IE0005TF96I9770000.00015841671.2220.5736
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2026-11-13IE000M7V94E141920000.0001682680744.6740.1403
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2026-11-13IE000NXF88S18820000.000270755069.2530.6979
VANECK DEFENSE UCITS ETF2026-11-13IE000YYE6WK5112950000.0006222699600.0655.0925
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-11-13IE000J6CHW802774000.00067356364.7124.2813
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2026-11-13IE0007I99HX71550000.00043835415.2928.2809
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2026-11-13IE000SBU19F7510000.00013923175.8327.3003
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-11-13IE0007Y8Y15730300000.000719184322.9623.7355
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-11-13IE000QYDXKV51850000.00039194943.7521.1865
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF2026-11-13IE000YYVSM165450000.00084601727.6915.5233
VanEck Agribusiness UCITS ETF2026-11-13IE000GLK5WA7400000.0007525064.6918.8127
VanEck China Semiconductor UCITS ETF2026-11-13IE000TS4B6Y3250000.0004593052.1018.3722
© 2026 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.