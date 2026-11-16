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Angebote von Govee zu Black Friday: Sparen Sie bis zu 50 % auf Beleuchtung für Winterabende und Feiertagsfeste



16.11.2026 / 08:05 CET/CEST

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BERLIN, 16 November 2026 /PRNewswire/ -- Govee , ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Beleuchtung, feiert Black Friday und Cyber Monday mit bis zu 50 % Rabatt auf ausgewählte intelligente Beleuchtung vom 19. bis 30. November 2026. Govee bietet Inspiration für gemütliche Abende, Filmabende und festliche Zusammenkünfte - und ist damit der perfekte Zeitpunkt, um Ihr Zuhause für die kommende Weihnachtszeit zu dekorieren. Gemütliche Ecken und Alltagsleben Beginnen Sie mit einer einzelnen Lampe oder kombinieren Sie passende Produkte, um verschiedene Räume, Aktivitäten und Budgets zu erfüllen, ohne Ihre bestehende Wohnraumbeleuchtung ersetzen zu müssen. Schaffen Sie eine einladende Atmosphäre zum Lesen, Entspannen oder Treffen mit Freunden. Die Govee Stehlampe 3 bietet eine doppelseitige Beleuchtung und einstellbares weißes Licht für 118,99 €, vorher 169,99 € (30 % Rabatt). Für die Beleuchtung von Decken und angrenzenden Räumen kombiniert die Govee Uplighter Stehlampe Welleneffekte, RGB-Ambientebeleuchtung und einstellbares Weißlicht: 132,99 €, vorher 189,99 € (30 % Rabatt). Die Govee Laternen-Stehlampe setzt neben Sofas oder in Schlafzimmerecken einen dekorativen Akzent: 109,99 €, vorher 139,99 € (21 % Rabatt). Weitere Optionen sind die Govee Tischleuchte 2 für 41,99 €, vorher 69,99 € (40 % Rabatt) und die Govee Smart Deckenleuchte Pro für 74,99 €, vorher 99,99 € (25 % Rabatt). Filmabende zu Hause Lassen Sie Ihren Fernseher in vielen Farben erstrahlen mit dem Govee TV Backlight 3 Lite: Die 75-85-Zoll-Version kostet 69,99 €, vorher 109,99 € (36 % Rabatt). Die 55-65-Zoll-Version kostet 53,99 € kostet und vorher 89,99 € (40 % Rabatt) kostet. Festliche Familientreffen Schmücken Sie Weihnachtsbäume mit den farbenfrohen, individuell gestaltbaren Govee Christmas Sparkle String Lights , erhältlich in zwei Längen: Die 30-Meter-Version kostet 99,99 €, vorher 169,99 € (41 % Rabatt), während die 20-Meter-Version 89,99 € kostet, vorher 129,99 € (31 % Rabatt). Wenn Sie eine freistehende Festdeko suchen, wählen Sie die Govee Weihnachtsbaum-Kegellichter: Die 2,28 Meter lange Version kostet 129,99 €, vorher 199,99 € (35 % Rabatt); die 1,87 Meter lange Version kostet 118,99 €, vorher 169,99 € (30 % Rabatt). Personalisierte Schreibtische und Gaming-Setups Verleihen Sie Schreibtischen und Gaming-Ecken mit Pixelgrafiken, Animationen und individuellen Designs eine persönliche Note. Die Govee Gaming Pixel Lights gibt es mit 50 % Rabatt: Das Quadrat 32 × 32 kostet 49,99 €, vorher waren es 99,99 €. Das Rechteck 52 × 32 kostet 64,99 €, vorher waren es 129,99 €. Die Angebote sind auf Govee und im Amazon.de Store erhältlich, vom 19. bis 30. November 2026. Solange der Vorrat reicht. Preise, Rabatte und Verfügbarkeit können je nach Produkt und Vertriebskanal variieren. Informationen zu Govee Govee bietet intelligente Beleuchtung für Innen- und Außenbereiche, darunter Stehlampen, Tischlampen, TV-Hintergrundbeleuchtung und dekorative Leuchten, die den Nutzern helfen, ihr Zuhause für alltägliche Aktivitäten und besondere Anlässe individuell zu gestalten. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/angebote-von-govee-zu-black-friday-sparen-sie-bis-zu-50--auf-beleuchtung-fur-winterabende-und-feiertagsfeste-302939884.html



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