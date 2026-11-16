Der DAX bleibt auf Rekordjagd. In der abgelaufenen Handelswoche legte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich mehr als 900 Punkte zu und schloss +3,6% höher mit rund 26.750 Punkten. Die höchsten Gewinne gab es bei Siemens Energy und Infineon, Rheinmetall war schwächster DAX-Wert. Geht es in der neuen Woche weiter nach oben? Bullen dominieren Der Markt startete mit deutlichen Aufschlägen in die Woche, dank der Hoffnung auf eine diplomatische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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