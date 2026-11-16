Der DAX bleibt auf Rekordjagd. In der abgelaufenen Handelswoche legte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich mehr als 900 Punkte zu und schloss +3,6% höher mit rund 26.750 Punkten. Die höchsten Gewinne gab es bei Siemens Energy und Infineon, Rheinmetall war schwächster DAX-Wert. Geht es in der neuen Woche weiter nach oben? Bullen dominieren Der Markt startete mit deutlichen Aufschlägen in die Woche, dank der Hoffnung auf eine diplomatische ...

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