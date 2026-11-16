Die BYD-Aktie ist zum Wochenschluss um -13,77% auf 65,00 HK-Dollar eingebrochen. Damit setzt sich der Abwärtstrend nach dem gescheiterten Erholungsversuch mit hoher Dynamik fort. RSI und MACD bestätigen die Kursschwäche durch bärische Cross-Signale. Nun rücken mehrere langfristig wichtige Unterstützungen in den Fokus. Chartanalyse zu BYD Seit dem Allzeithoch bei 159,30 HK-Dollar befindet sich die BYD-Aktie in einer ausgeprägten Korrektur. Zuletzt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.