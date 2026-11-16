Die BYD-Aktie ist zum Wochenschluss um -13,77% auf 65,00 HK-Dollar eingebrochen. Damit setzt sich der Abwärtstrend nach dem gescheiterten Erholungsversuch mit hoher Dynamik fort. RSI und MACD bestätigen die Kursschwäche durch bärische Cross-Signale. Nun rücken mehrere langfristig wichtige Unterstützungen in den Fokus. Chartanalyse zu BYD Seit dem Allzeithoch bei 159,30 HK-Dollar befindet sich die BYD-Aktie in einer ausgeprägten Korrektur. Zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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