Bei SAP sorgen gleich vier kritische Sicherheitslücken für Aufmerksamkeit. Der Softwarekonzern musste Schwachstellen in zentralen Unternehmensanwendungen schließen, die auf einer Skala von 0 bis 10 jeweils die höchste Risikobewertung erhielten. Die Cybersecurity-Behörde Singapurs hat deshalb am Montag eine ausdrückliche Warnung veröffentlicht. An der Börse bleibt die Reaktion bislang aus. Die SAP-Aktie schloss am Freitag bei 213,45 €. Unterschätzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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