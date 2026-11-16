Die Rheinmetall-Aktie bleibt nach dem jüngsten Kurssturz unter erheblichem Druck. Am Freitag gab der Kurs um weitere -0,92% auf 765,50 € nach und notiert damit deutlich unter der neu entstandenen Kurslücke. Während RSI und MACD bärische Cross-Signale zeigen, deutet eine leichte bullische Divergenz beim RSI auf nachlassenden Verkaufsdruck hin. Chartanalyse zu Rheinmetall Die Rheinmetall-Aktie hat die Unterstützungszone zwischen etwa 900,00 und 980,00 ...

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