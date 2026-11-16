DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

UNIPER - Die Bundesregierung hat das Feld der Bieter für die mögliche Übernahme des weitgehend verstaatlichten Gasversorgers Uniper deutlich eingeengt. Ein Konsortium der kanadischen Investoren Brookfield und CPP, der norwegische Energiekonzern Equinor sowie der britische Gasversorger Centrica haben eine Einladung erhalten, ein verbindliches Angebot für den Konzern mit Sitz in Düsseldorf abzugeben. (Bloomberg/Reuters)

MERCEDES-BENZ - Beim Autokonzern verschärft sich die Auseinandersetzung zwischen Arbeitnehmervertretern und Management. IG Metall und Gesamtbetriebsrat kritisieren die Drohung des Vorstands mit einem Investitionsstopp in Deutschland scharf. "Wir brauchen Vorstände, die an den Industriestandort Deutschland glauben und ihn nicht bei jeder Krise gleich kaputtreden", sagte Mercedes-Betriebsratschef Ergun Lümali. (Handelsblatt)

AUDI - Der Vertrag zum neuen Werk von Audi in Georgia steht. Unklar ist allerdings, ob die Volkswagen-Tochter überhaupt bauen darf. Denn Audi ist eine hundertprozentige Tochter des VW-Konzerns. Sollte der VW-Aufsichtsrat die Milliardeninvestition in das neue Werk ablehnen, könnte der Audi-Vorstand eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen und die Aktionäre über das Vorhaben abstimmen lassen. Das erfuhr das Handelsblatt von drei Konzerninsidern. (Handelsblatt)

UNIPER - Das staatliche Versorger steht kurz vor seinem ersten Deal zur Umwandlung eines stillgelegten Kraftwerks in einen Rechenzentrumsstandort. Laut Insidern steht das Unternehmen kurz davor, eine Vereinbarung über den Verkauf oder die Vermietung eines von zehn ungenutzten Standorten in Großbritannien, Deutschland, Schweden und den Niederlanden abzuschließen, die als potenziell attraktiv für Hyperscaler oder andere Investoren identifiziert wurden. Zudem befindet sich Uniper in fortgeschrittenen Gesprächen über zwei weitere Standorte. (Financial Times)

MEYER-WERFT - Der Bund, das Land Niedersachsen und die Genfer Reederei MSC wollen nach Spiegel-Informationen am Dienstag eine Vereinbarung unterzeichnen, die MSC das Recht einräumt, rund 80 Prozent der Meyer Werft zu kaufen. Es sind die Anteile, die seit September 2024 dem Staat gehören. Die letzte große deutsche Kreuzfahrtschiffwerft ginge damit an den weltgrößten Reedereikonzern, zwei Jahre früher als geplant. Verhandelt hat zuerst die Familie Meyer, die weiterhin rund 20 Prozent der Papenburger Werft hält. Die Familie will die Werft nicht abgeben, sondern gemeinsam mit MSC Eigentümerin werden, und dürfte künftig deutlich mehr als 20 Prozent halten. Bund und Land hatten die Werft 2024 mit 400 Millionen Euro und Bürgschaften für eine Kreditlinie von 2,6 Milliarden Euro vor der Insolvenz bewahrt. (Spiegel)

TUI - Benjamin Jacobi soll beim Reiseveranstalter globale Marken wie Robinson, Tui Magic Life, Tui Blue und The Mora enger mit den konzerneigenen Vertriebskanälen verzahnen. Europas größter Reisekonzern steht unter Druck. Urlauber können sich heute mithilfe von KI schnell und einfach eine Reise zusammenstellen. Große Onlineplattformen wie Check24, Holidaycheck oder Ab-in-den-Urlaub ziehen immer mehr Menschen auf ihre Seiten. (Handelsblatt)

JOHNSON & JOHNSON - Der US-Pharmakonzern steht nach Angaben informierter Kreise kurz davor, einen privat geführten Entwickler von Medikamenten gegen Augenerkrankungen für bis zu 3,4 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Bereits am Montag könnte eine Vereinbarung zur Übernahme von Ollin Biosciences bekannt geben. (Finacial Times)

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November 16, 2026 01:39 ET (06:39 GMT)

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