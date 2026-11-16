Der Hörfiguren-Anbieter aus dem SDAX übertrifft die Umsatzprognosen der Analysten. Doch der Finanzchef tritt auf die Bremse, und bei der Marge bleiben Fragen offen. Weshalb die Aktie dennoch interessant sein könnte. (function(d,u,ac){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://a.omappapi.com/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,386410,'q8tyuini4sqwefdhodq9'); Tonies hat im dritten Quartal rund 180 Mio. Euro umgesetzt, der Konsens 174 Mio. Euro erwartet. Währungsbereinigt stiegen die Erlöse um 26% (nominal 28%). Nach neun Monaten stehen 423 Mio. Euro zu Buche, ein Plus von 35%. Das Tempo lässt allerdings nach: Im zweiten Quartal waren es noch 49%. Die Jahresprognose bestätigte Tonies lediglich: mehr als 760 Mio. Euro Umsatz (2025: 630 Mio. Euro) und eine bereinigte EBITDA-Marge von 9 bis 11% (2025: 8,6%). An der Börse verpuffte die Nachricht schnell. Nach einem Anstieg am Donnerstagfrüh (12.11.) drehte die Aktie ins Minus und schloss knapp 3% tiefer. Seit dem Rekordhoch von 14,50 Euro im Oktober konsolidiert sie. Der Aufwärtstrend ist dennoch intakt: Die Relative Stärke nach Levy liegt bei 1,1, das bedeutet Rang 11 unter den 70 SDAX-Werten. Treiber war Nordamerika mit einem Umsatzplus von 40%. Neue Lizenzen wie Pokémon, Bluey und Hasbro-Spiele hoben den Figurenumsatz um 34% auf 131 Mio. Euro. Die margenstärkeren Figuren machen damit 73% des Quartalsumsatzes aus. Im deutschsprachigen Heimatmarkt (DACH) stieg der Umsatz um 11%. Dort besitzen nach Unternehmensangaben rund 60% der Familien mit Kindern eine Toniebox. Die Segmentmarge lag hier im ersten Halbjahr bei 24,4% und damit weit über Nordamerika. Geliehenes Wachstum Ein Teil des Erfolgs ist allerdings geliehen. Weil die Neuheiten früher in den Handel kamen, zog Tonies Umsatz aus dem vierten ins dritte Quartal vor. Zudem ist die Vergleichsbasis im Schlussquartal hoch, denn in Nordamerika kam die Toniebox 2 erst im Oktober 2025 auf den Markt. Finanzchef Hansjörg Müller warnte deshalb davor, die hohen Wachstumsraten ...

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