Titel im Aufwärtstrend steigen häufig weiter, aber nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Worauf Anleger achten sollten, wann sie zugreifen können und welche Werte jetzt besonders attraktiv erscheinen. (function(d,u,ac){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://a.omappapi.com/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,386410,'q8tyuini4sqwefdhodq9'); Siemens Energy hat in den vergangenen sechs Monaten 30% verloren, Infineon 21%. Die einstigen Börsenlieblinge und KI-Gewinner zählen nun zu den Verlierern. Infineon ist kein Einzelfall: Alle neun Halbleiter- und Zuliefererwerte aus DAX, MDAX und SDAX stecken im Abwärtstrend. Im Mittel haben sie über sechs Monate 39% verloren. Auch Rüstungswerte hat es erwischt: Rheinmetall hat seit seinem Hoch mehr als die Hälfte eingebüßt. Gefragt sind stattdessen defensive Werte aus den Sektoren Gesundheit, Versicherungen und Konsum. Im DAX ist der Aufwärtstrend am breitesten: 72% der Aktien notieren über ihrem 130-Tage-Durchschnitt, im MDAX nur 36%, im SDAX 41%. Dass solche Trends anhalten, ist kein Zufall. Der Momentum-Effekt ist ein bekanntes Muster am Kapitalmarkt: Aktien, die zuletzt gut gelaufen sind, schlagen den Markt oft auch in den folgenden Monaten. "The trend is your friend", lautet das Motto der Trendfolger. Bekannt gemacht haben den Effekt 1993 die beiden US-Ökonomen Narasimhan Jegadeesh und Sheridan Titman mit einem Artikel im "Journal of Finance". Ihr Befund: Wer die Gewinner der vergangenen sechs Monate kaufte und auf fallende Kurse der Verlierer setzte, erzielte knapp 1% Rendite pro Monat. Seither haben Forscher den Effekt in nahezu allen Aktienmärkten und Anlageklassen nachgewiesen. Die gängige Erklärung lautet so: Anleger reagieren auf gute Nachrichten zunächst zu zögerlich und übertreiben später im Herdentrieb. Indexfonds verstärken den Effekt, weil sie steigende Aktien automatisch höher gewichten. Wie man Momentum misst Ein Maß ist die Relative Stärke nach Robert Levy (RSL). Levy beschäftigte sich schon in den 60er Jahren damit. Auch PLATOW Börse nutzt die RSL. Sie setzt den aktuellen Kurs ins Verhältnis zum Durchschnitt der letzten 26 Wochen (130 Handelstage). Ein Wert über 1 signalisiert einen Aufwärtstrend, ab 1,1 gilt er als stark. Uwe Lang, als Börsenpfarrer bekannt geworden und mittlerweile verstorben, zog mit 15 Monaten einen deutlich längeren Zeitraum heran. Die frühere DWS-Fondsmanagerin Susan Levermann schaute dagegen auf die einfache Kursveränderung über sechs und zwölf Monate. ...

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