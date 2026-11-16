DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE konkretisiert Umsatzprognose für Geschäftsjahr 2025/2026 auf oberen Bereich

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Serviceware SE: Serviceware SE konkretisiert Umsatzprognose für Geschäftsjahr 2025/2026 auf oberen Bereich

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Idstein (pta000/16.11.2026/08:00 UTC+1)

Idstein, 16. November 2026. Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) geht aufgrund der positiven operativen Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres 2025/2026 nunmehr von einem Umsatzwachstum zwischen 10 und 15 Prozent im Gesamtjahr aus. Damit wird die Prognose auf den oberen Bereich der ursprünglichen Spanne für das Umsatzwachstum eingegrenzt, die bislang bei 5 bis 15 Prozent lag. Für das EBITDA und EBIT erwartet Serviceware unverändert einen signifikanten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

Über Serviceware

Serviceware unterstützt Unternehmen weltweit dabei, ihre Serviceprozesse neu zu denken - digital und hochautomatisiert. Kern des Portfolios ist die KI-native Serviceware Plattform. Sie transformiert Services branchenübergreifend und richtet Technologie- und Servicekosten konsequent am geschäftlichen Mehrwert aus. Sie verbindet Menschen, Prozesse und Daten intelligent miteinander und bildet das Fundament für die Service-Exzellenz moderner Unternehmen.

Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform erfolgt im unternehmenseigenen KI-Kompetenzzentrum, das Serviceware in enger Kooperation mit der TU Darmstadt betreibt.

Die Serviceware Plattform umfasst Lösungen wie Enterprise Service Management, IT-Finanzmanagement, Knowledge Management, Corporate Performance Management und Field Service Management. Ergänzt wird das Portfolio durch Beratung, Managed Services und Partnerschaften in IT-Security, Data- und Endpoint-Management.

Serviceware hat weltweit mehr als 1.100 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort befindet sich in Idstein, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt rund 420 Mitarbeitende an 14 Standorten weltweit.

Weitere Informationen finden Sie auf serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: investor-relations@serviceware-se.com

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Aussender: Serviceware SE Serviceware-Kreisel 1 65510 Idstein Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations edicto GmbH Tel.: +49 69 90550552 E-Mail: serviceware@edicto.de Website: www.serviceware-se.com/de ISIN(s): DE000A2G8X31 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794812400385 ]

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November 16, 2026 02:00 ET (07:00 GMT)