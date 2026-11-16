Börse Aktuell: Schwache Daten aus China und ein Ausverkauf bei asiatischen Chip-Aktien belasteten die Stimmung im Vorfeld der Rede von Warsh

In den heutigen Börsen News dominieren Konjunktursorgen aus Asien und neue Spannungen im Technologiesektor das Marktgeschehen:

Enttäuschende Konjunkturdaten aus China für Oktober (Industrieproduktion +4,8 - im Jahresvergleich vs. 5,3 - Konsens; Einzelhandelsumsätze nur +0,4 - im Jahresvergleich) schüren erneut Sorgen um die globale Konsum- und Investitionsnachfrage.

Japans Wirtschaft schrumpfte im 3. Quartal unerwartet um 0,1 - auf Jahresbasis (erwartet wurde ein Wachstum von 0,2 - Dennoch sprach sich das falkenhafte BoJ-Mitglied Hajime Takata für weitere Zinserhöhungen aus, was zu einer Aufwertung des Yen führte.

Der asiatische Tech-Sektor geriet stark unter Druck (SK Hynix verlor über 6 - der südkoreanische KOSPI gab deutlich nach), ausgelöst durch Berichte über neue US-Exportbeschränkungen für KI-Chips sowie Unsicherheit rund um Nvidia vor den Quartalszahlen am Dienstag.

Was heute für deutsche Anleger besonders relevant ist

Für Investoren am deutschen Aktienmarkt stehen zum Wochenauftakt drei zentrale Einflussfaktoren im Fokus dieser Börsen News:

Hohe China-Abhängigkeit belastet DAX-Schwergewichte: Die schwachen chinesischen Industrie- und Einzelhandelsdaten treffen die exportorientierte deutsche Wirtschaft direkt. Besonders zyklische Branchen wie Automobilhersteller, Chemiekonzerne und der Maschinenbau stehen unter Beobachtung, da China einer der wichtigsten Absatzmärkte für den DAX 40 bleibt.

Erhöhtes Rückschlagrisiko beim DAX: Nach einer starken Mehrjahres-Rally notiert der DAX auf einem extrem hohen Bewertungsniveau (99,8. Perzentil im 5-Jahres-Vergleich). In Kombination mit den trüben Konjunktursignalen aus Fernost steigt die Wahrscheinlichkeit für Gewinnmitnahmen deutlich an.

Wichtige Impulse um 11:00 Uhr und 18:00 Uhr: Mit der Veröffentlichung der Industrieproduktion der Eurozone (11:00 Uhr MEZ) erhalten Anleger einen direkten Indikator für die Verfassung der europäischen Konjunktur. Am Abend (18:00 Uhr MEZ) richtet sich der Blick auf die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh zum Thema Künstliche Intelligenz und Produktivität, die neue Impulse für Technologiewerte wie SAP oder Infineon liefern dürfte....

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