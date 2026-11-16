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Guten Morgen, meine Damen und Herren,die künstliche Intelligenz stellt die Geschäftsmodelle zahlreicher Softwareunternehmen zunehmend infrage. Was lange als krisensicheres Wachstumssegment galt, steht plötzlich unter erheblichem Anpassungsdruck. An der Börse hat sich dafür bereits ein Schlagwort etabliert: "SaaSpocalypse". Gemeint ist die Befürchtung, dass KI-Agenten künftig zahlreiche Aufgaben eigenständig übernehmen und damit klassische Softwareprogramme teilweise überflüssig machen.Die Sorgen sind durchaus berechtigt. Wenn KI-Anwendungen eigenständig programmieren, Texte erstellen, Bilder bearbeiten oder komplexe Arbeitsabläufe steuern können, geraten insbesondere Anbieter austauschbarer Standardsoftware unter Druck. Hinzu kommt, dass viele Unternehmen ihre Programme bisher nach der Anzahl der Nutzer abrechnen. Werden künftig weniger Mitarbeiter benötigt, könnte auch die Nachfrage nach Softwarelizenzen sinken.Allerdings wäre es falsch, daraus den Niedergang der gesamten Softwarebranche abzuleiten. Entscheidend ist vielmehr, wie tief ein Anbieter in die Geschäftsprozesse seiner Kunden eingebunden ist. Unternehmen mit spezialisierten Anwendungen, umfangreichen Datenbeständen und hohen Wechselkosten verfügen weiterhin über erhebliche Wettbewerbsvorteile. Sie könnten durch den Einsatz künstlicher Intelligenz sogar zusätzliche Einnahmequellen erschließen.Genau hier dürfte sich die Spreu vom Weizen trennen. Während einige Softwarekonzerne ihre bisherigen Geschäftsmodelle verteidigen müssen, eröffnen sich anderen neue Wachstumschancen. Die teilweise kräftigen Kursverluste haben dabei interessante Konstellationen geschaffen. Wir greifen diese Entwicklung heute mit zwei gegensätzlichen Positionen auf:Bei der Termin-Börse daily gibt es Börsentäglich neue Empfehlungen, die sich für besonders ambitionierte Anleger eignen. Wenn Sie mutig sind und über einen guten Broker verfügen dann ist die daily genau das richtige für Sie. Probieren Sie uns über den Link oben aus!