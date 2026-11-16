Neustadt an der Weinstraße (ots) -Praktischer Mehrwert für Mitarbeitende, der das Unternehmen nichts kostet: Mit seinem neuen Arbeitgeberprogramm ermöglicht der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) Unternehmen, ihren Beschäftigten den Zugang zu persönlicher Einkommensteuerberatung zu erleichtern - vor Ort und digital. Zum Start bietet die VLH einen zusätzlichen Vorteil: Wer vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2027 über eine teilnehmende Arbeitgeberkooperation Mitglied im größten Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands wird, erhält 20 Euro Cashback.Mitarbeiter-Benefit ohne zusätzliche Kosten für UnternehmenDas Arbeitgeberprogramm der Vereinigten Lohnsteuerhilfe ermöglicht Unternehmen, ihre Beschäftigten bei Fragen zur Einkommensteuer unkompliziert zu unterstützen. Durch die Kooperation mit einer VLH-Beratungsstelle schaffen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber einen direkten Zugang zu qualifizierter Steuerhilfe. "Das Angebot kann die Mitarbeiterbindung stärken, die Arbeitgeberattraktivität erhöhen und Personalabteilungen bei individuellen Steuerfragen entlasten. Und für das jeweilige Unternehmen ist die Kooperation komplett kostenfrei", erläutert VLH-Vorstandsvorsitzender Jörg Strötzel.Die Umsetzung wird auf das jeweilige Unternehmen abgestimmt. Möglich sind beispielsweise kurze Informationsvorträge, Web-Seminare, Sprechstunden im Unternehmen oder Materialien für das Intranet und den Aushang im Betrieb. Die zuständige VLH-Beratungsstelle übernimmt die Organisation und Terminabstimmung.Die Steuererklärung einfach von der VLH erstellen lassen"Ein guter Mitarbeiter-Benefit hilft dort, wo Menschen im Alltag Unterstützung brauchen. Mit unserem Arbeitgeberprogramm möchten wir einen niedrigschwelligen Zugang zur Unterstützung in Fragen zur Einkommensteuer ermöglichen. Unternehmen können ihrer Belegschaft damit einen Mehrwert bieten, ohne zusätzliches Budget einplanen zu müssen. Wir bringen die steuerliche Kompetenz und die persönliche Betreuung ein", betont Jörg Strötzel.Die Unterstützung der VLH geht selbstverständlich über das Bereitstellen von Informationen hinaus: Die Beraterinnen und Berater des größten Lohnsteuerhilfevereins Deutschlands erstellen für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, prüfen den Steuerbescheid, übernehmen die komplette Kommunikation mit dem Finanzamt und legen im Zweifel Einspruch gegen den Steuerbescheid ein. Hinzu kommt die ganzjährige Beratung zu Einkommensteuerfragen - das alles für einen jährlichen Mitgliedsbeitrag und sowohl vor Ort in einer Beratungsstelle als auch vollständig digital möglich.Zum Auftakt 20 Euro Cashback und keine AufnahmegebührWer zwischen 1. Januar und 30. Juni 2027 über eine teilnehmende Arbeitgeberkooperation VLH-Mitglied wird, erhält einmalig 20 Euro Cashback. Zusätzlich entfällt die reguläre Aufnahmegebühr von 15 Euro - damit ergibt sich zum Einstieg ein finanzieller Vorteil von 35 Euro. Voraussetzung ist, dass die Arbeitgeberkooperation bereits vor der Aufnahme der Mitgliedschaft bei der VLH gemeldet wurde. Der Erlass der Aufnahmegebühr bleibt im Rahmen des Arbeitgeberprogramms auch nach Ende des Aktionszeitraums bestehen.Die persönliche Beratung erfolgt dann direkt zwischen dem Mitglied und der jeweiligen VLH-Beratungsstelle. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber erhalten keine Auskunft darüber, welche ihrer Beschäftigten Mitglied geworden sind.Interessierte Betriebe und Unternehmen können sich unter www.vlh.de/arbeitgeberprogramm.html über das Arbeitgeberprogramm informieren und direkt Kontakt mit der VLH aufnehmen. Gemeinsam mit einer VLH-Beratungsstelle wird anschließend abgestimmt, welche Angebote am besten zur Belegschaft und zum betrieblichen Alltag passen.Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein DeutschlandsDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit rund 1,3 Millionen Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater. Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen der Beratungsbefugnis nach § 4 StBerG.KONTAKT - DE:Steffen GallPressesprecherLohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.Fritz-Voigt-Straße 13+49632149010presse@vlh.deWeb: www.vlh.de/presseOriginal-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69585/40000269