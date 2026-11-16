Der Maschinenbauer Aumann hat im Neunmonatszeitraum 2026 den erwarteten Umsatzrückgang um fast 34 % auf 104,4 Mio. Euro erlitten. Das Konzernergebnis halbierte sich nahezu auf 5,2 Mio. Euro. Während das Unternehmen beim Umsatz vorsichtiger wird, soll die EBITDA-Marge besser als geplant ausfallen. So wird für den Umsatz nun eine Range von 140 bis 160 Mio. Euro (zuvor: rund 160 Mio. Euro) genannt. Die EBITDA-Marge soll jetzt zwischen 8 und 10 % (zuvor: ...

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