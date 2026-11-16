Frankfurt am Main (ots) -- KfW-Chef Wintels: KfW bleibt treibende Kraft beim Umwelt- und Klimaschutz - 2026 und 2027 jeweils 50 Milliarden Euro- Verstärkte Mobilisierung von Privatkapital für die Klimafinanzierung von zentraler Bedeutung- Internationale Klimafinanzierung der KfW überwiegend aus Kapitalmarktmitteln- Erhebliche Investitionsmöglichkeiten für die deutsche Wirtschaft in der Türkei in erneuerbare Energien und InfrastrukturvorhabenIm Rahmen der Weltklimakonferenz COP31 in Antalya hat die KfW betont, dass sie eine treibende Kraft beim Klimaschutz bleibt. Die KfW hat auf der COP 31 zehn neue Finanzierungs- und Kooperationsvereinbarungen in Höhe von rund zwei Milliarden Euro unterzeichnet. Damit setzt sie wichtige Akzente für die Klimafinanzierung, eine nachhaltige Volkswirtschaft und den Ausbau der erneuerbaren Energien in der Türkei. Von 2017 bis 2025 hat die KfW Umwelt- und Klimafinanzierungen in Höhe von rund 415 Milliarden Euro in Deutschland und weltweit finanziert. Für das laufende und das kommende Jahr sind jeweils rund 50 Milliarden Euro geplant.Der Anteil der KfW an der Gesamtsumme der deutschen internationalen Klimafinanzierung in Höhe von 10,8 Milliarden Euro ist beträchtlich und betrug im vergangenen Jahr 73 Prozent (7,9 Milliarden Euro). Den überwiegenden Anteil - 6,1 Milliarden Euro - hat die KfW nicht aus Haushaltsmitteln, sondern über den Kapitalmarkt oder gemeinsam mit privaten Kapitalgebern finanziert.Die KfW bleibt ihrem Engagement im Umwelt- und Klimaschutz als global bedeutende Finanziererin und Ermöglicherin innovativer und marktgängiger Lösungen treu. Die öffentliche Hand kann die notwendigen Billioneninvestitionen zur Klimaneutralität nicht allein stemmen. Daher kommt der KfW eine zentrale Rolle als Hebel und Risikominderer für private Investoren zu.Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW: "Klimaschutz ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Die engeren staatlichen Haushaltsspielräume in vielen Staaten bringen eine erhöhte Verantwortung im Bereich der Umwelt- und Klimafinanzierung für Förderbanken wie die KfW mit sich. Wir setzen vor allem in der internationalen Finanzierung auf eine verstärkte Mobilisierung von Privatkapital sowie zunehmend auf Projekte, bei denen deutsche Unternehmen gute Chancen haben."Für Deutschland ergeben sich große Exportchancen im Bereich der Umwelt- und Klimagüter. Es befindet sich mit zehn Prozent Anteil am globalen Exportwert von Klimatechnologien auf Platz zwei im Ranking der Wirtschaftsnationen hinter China (25 Prozent). "Das ist ein Sprungbrett in diesem Marktsegment, das weltweit schneller wächst als der Welthandel", sagte Wintels in Bezug auf eine auf der COP 31 vorgestellte neue Studie zum Potenzial des internationalen Handels im Bereich von Klimatechnologien.Im Zuge der COP 31 baut die KfW ihr großes Engagement in der Türkei aus, das seit 56 Jahren besteht. Das Gastgeberland der COP hat nicht nur eine wachsende geostrategische Brückenfunktion, sondern ist vor allem ein attraktiver Markt und wichtiger Partner für deutsche Klimatechnologien."Für deutsche und europäische Unternehmen bieten sich in der Türkei erhebliche Investitionsmöglichkeiten im Bereich der erneuerbaren Energien, insbesondere bei Wind- und Solarenergieprojekten sowie bei Infrastrukturprojekten. Das ist eine Win-win-Situation. Das technologische Know-how Deutschlands und die nachhaltige Finanzierungskraft der KfW treffen auf das stark wachsende Potenzial für die Erzeugung erneuerbarer Energien der Türkei, um zukunftsfähige Investitionen in klimafreundliche Infrastruktur voranzutreiben," sagte Stefan Wintels.Wie die Mobilisierung privater Mittel gelingt, hat die KfW auch beim Schutz der Biodiversität gezeigt. Erstmals in ihrer Geschichte hat die KfW auf der UN-Biodiversitätskonferenz in Jerewan vor zwei Wochen Eigenmittel in Höhe von 25 Millionen Euro für den globalen Schutz der Biodiversität über den Legacy Landscapes Fund (LLF) zur Verfügung gestellt. Die insgesamt bereitgestellten 100 Millionen Euro aus Deutschland mobilisieren im Rahmen der Initiative "African Keystone Initiative" private Mitte in Höhe von weiteren 200 Millionen US-Dollar. Damit können mindestens elf Naturlandschaften über den LLF unterstützt werden. Die KfW kann mit ihrer erstmaligen Förderung aus den eigenen Mitteln entscheidend dazu beitragen, dass der LLF sein selbstgestecktes Ziel erreicht, 30 große Naturlandschaften bis 2030 langfristig zu finanzieren.Die KfW-Finanzierungs- und Kooperationsvereinbarungen:Absichtserklärung: Bis zu 500 Millionen Euro für deutsche Windkraftanlagen und BatteriespeicherprojekteDie KfW IPEX-Bank und die türkische staatliche Bank Ziraat Bankasi unterzeichnen eine Absichtserklärung über bis zu 500 Millionen Euro zur Kreditfinanzierung von Windkraftprojekten mit Turbinen aus Deutschland sowie von Batteriespeicherprojekten. Für die Finanzierung ist eine Euler-Hermes-Deckung vorgesehen.Darlehen von rund 462 Millionen US-Dollar für Windenergieprojekte mit deutscher BeteiligungDie KfW IPEX-Bank und die KfW-Tochter DEG finanzieren die beiden Enerjisa Üretim YEKA-4-Windparks in Edirne und Kirklareli mit einer installierten Gesamtleistung von 750 Megawatt. Der deutsche Hersteller Nordex liefert die Turbinen. Im Rahmen des Gesamtpakets von 620 Millionen US-Dollar stellt die KfW IPEX-Bank 387 Millionen US-Dollar und die DEG 75 Millionen US-Dollar. Der größte Teil des Pakets besteht aus Darlehen, die von Euler Hermes gedeckt werden.Darlehen über 250 Millionen Euro für klimafreundliche Investitionen im EnergiesektorEin Darlehensvertrag wurde von der KfW mit der türkischen staatlichen Förderbank TKYB (Türkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi A.S.) geschlossen. Die Kreditlinie ist für Wind- und Photovoltaik-Kraftwerke, industrielle Energieeffizienz sowie die Herstellung sauberer Technologien. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung deutscher und europäischer wirtschaftlicher Interessen. Im Fokus stehen Projekte mit Lieferanteilen aus Deutschland und dem übrigen EU-Raum.Kreditprogramm für klimafreundliche Investitionen im Mittelstand: 250 Millionen EuroEin Darlehensvertrag wurde von der KfW mit der türkischen staatlichen Förderbank für den Exportbereich Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. (Türk Eximbank) geschlossen. Ziel ist es, Kredite für klimafreundliche Investitionen für kleine und mittlere exportorientierte Unternehmen zu refinanzieren. Priorität erhalten Projekte mit Lieferanteilen aus Deutschland und der EU oder mit einem Fokus auf nachhaltige Lieferketten.Absichtserklärung: 250 Millionen Euro für Energie und IndustrieEine Absichtserklärung mit Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. (VakifBank) verfolgt das gemeinsame Ziel, die klimafreundliche Transformation und Dekarbonisierung der Energie- und Industriesektoren in der Türkei zu unterstützen. Die KfW beabsichtigt, Darlehensfinanzierungen für klimafreundliche Investitionen in der Türkei bereitzustellen, um die gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen Deutschlands, der EU und der Türkei voranzubringen.Absichtserklärung: Bis zu 100 Millionen Euro Kredit für nachhaltige Lieferketten im AmazonasDie gemeinsame Erklärung mit der Finanzinstitution Banco do Brasil unterstützt die Kreditfinanzierung von Projekten der nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft im Amazonasraum sowie in anderen wichtigen brasilianischen Ökosystemen. Konkret geht es um die Förderung nachhaltiger Lieferketten rund um den brasilianischen Regenwald.Kreditfinanzierung deutscher Windkraftanlagen: 90 Millionen EuroDie KfW IPEX-Bank finanziert mit einem Darlehen über 90 Millionen Euro den Windpark "Yellice YEKA-4" in Sivas in Zentralanatolien. Das Infrastrukturvorhaben basiert auf der Beschaffung und Installation von Turbinen durch das deutsche Unternehmen Nordex. Das Darlehen wird von Euler Hermes gedeckt.Absichtserklärung über bis zu 90 Millionen Euro für Solarkraftwerke von ACWAEine unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Support) umfasst die Kreditfinanzierung für zwei Solarkraftwerksprojekte mit einer Leistung von jeweils zwei Gigawatt. Projektpartner ist das Energieunternehmen ACWA. Die Projekte befinden sich in den türkischen Provinzen Sivas und Karaman. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund 1,6 Milliarden Euro. Die KfW-Tochter DEG strebt an, gemeinsam mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen rund 90 Millionen Euro als Kofinanzierung bereitzustellen.Finanzierungszuschuss als Hebel: 15 Millionen Euro für den Schutz indigener Gebiete in BrasilienDieser im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unterzeichnete Zuschuss an das brasilianische Ministerium für Indigene Völker stärkt den Schutz und das Umwelt- und Territorialmanagement indigener Gebiete mit intaktem Urwald. Die Mittel hebeln mehr als 85 Millionen US-Dollar weiterer internationaler Geber sowie Eigenbeiträge der brasilianischen Regierung.Absichtserklärung: Nachhaltigkeitspartnerschaft mit dem Hausgerätehersteller ArçelikDie KfW-Tochter DEG und der Hausgerätehersteller Arçelik haben eine Absichtserklärung (Letter of Intent) unterzeichnet. Das Unternehmen ist international mit Marken wie Beko, Grundig und Whirlpool vertreten. Im Mittelpunkt steht eine Kreditlinie, die nachhaltiges Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Wertschöpfungsketten des Unternehmens fördert.Mehr unter: Die KfW auf der COP31 in Antalya | KfW. (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Antalya-COP31.html)Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKonzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Dr. Charis PöthigTel. +49 69 7431-4683charis.poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/6390996