Frankfurt am Main (ots) -Wenn das IMPACT FESTIVAL am 25. und 26. November die Messe Frankfurt öffnet, steht ein Name im Mittelpunkt: Dr. Robert Habeck, ehemaliger Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, heute Professor of Practice an der Copenhagen Business School. In seiner Keynote spricht er über "Die Transformation der Technik und ihre Auswirkungen auf die Geopolitik".Der Titel greift eine der zentralen Fragen für Unternehmen in Europa auf: Neue Technologien in Energie, Infrastruktur und Ressourcennutzung verändern Wertschöpfung, Abhängigkeiten und Wettbewerbspositionen. Damit rückt auch die Frage in den Blick, welche Rolle Europa im globalen Gefüge künftig einnehmen kann.Wirkung als Maßstab für ErfolgWie wirtschaftlicher Erfolg künftig gemessen wird, ist Thema von Dr. Katharina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft. Unter dem Titel "Wirkung ist das neue Wachstum" zeigt sie, warum der Beitrag von Unternehmen zu einer lebenswerten Zukunft zur Voraussetzung für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und langfristigen Erfolg wird.Nach der Weltklimakonferenz: Was bleibt für die Wirtschaft?Das Festival fällt in eine Phase hoher Aufmerksamkeit für Klimapolitik. Bis zum 20. November verhandeln Staaten auf der UN-Klimakonferenz COP31 im türkischen Antalya über den weiteren Kurs im Klimaschutz. Wenige Tage später rückt in Frankfurt die Umsetzung in den Fokus. Prof. Dr. Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, widmet sich in seiner Keynote "AI for a planet under pressure" der Frage, wie Daten und künstliche Intelligenz helfen können, ökologische Risiken früher zu erkennen und schneller ins Handeln zu kommen.Zwei Tage, drei Bühnen, über 300 LösungenDas IMPACT FESTIVAL wird vom TechQuartier Frankfurt veranstaltet und versteht sich als Deutschlands größtes B2B-Event für die digitale und nachhaltige Transformation. Zur vergangenen Ausgabe kamen mehr als 4.000 Teilnehmende, über 330 Speaker und mehr als 40 Masterclasses. Unter dem Motto "Meet the right people. Make an impact." treffen sich Entscheider:innen aus Unternehmen, Start-ups, Investor:innen, Politik, Wissenschaft und Medien.Habeck und Reuter sprechen am 25. November um 10:30 Uhr und 10:20 Uhr auf der IMPACT Stage, Rockström ist am 26. November um 10:05 Uhr per Video zugeschaltet. Darüber hinaus stehen Keynotes, Panels, Start-up-Pitches, Masterclasses und eine Ausstellung mit mehr als 300 digitalen und nachhaltigen Lösungen auf dem Programm. Die Themenfelder reichen von Finance & Risk über Energy & Infrastructure bis zu Circular Economy & Resources. Zu den weiteren Speakern zählen unter anderem Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW, Nadine Santiago, Chief Sustainability Officer bei Weleda, Stefan Geister, Chief Sustainability Officer bei L'Oréal DACH, KoRo-Mitgründerin Michelle Calios und Musiker Sebastian Krumbiegel von den Prinzen. Zum Programm gehören außerdem die Verleihung des IMPACT Award für nachhaltige Start-ups und der Frankfurter Abend am 25. November."Nach der Weltklimakonferenz zählt, was in der Wirtschaft passiert. Digitalisierung und Nachhaltigkeit gehören dabei zusammen, und beim IMPACT FESTIVAL bringen wir genau die Menschen zusammen, die beides voranbringen. Unser Anspruch steckt im Motto: Meet the right people. Make an impact. Mit über 300 Lösungen zeigen wir in Frankfurt, was heute schon funktioniert, und schaffen die Verbindungen, aus denen die nächsten Projekte entstehen", sagt Alice Rettig, Managing Director des TechQuartier Frankfurt.Termin und TicketsIMPACT FESTIVAL 202625. und 26. November 2026, Messe FrankfurtProgramm und Tickets: impact-festival.earthÜber das IMPACT FESTIVALDas IMPACT FESTIVAL bringt Unternehmen, Start-ups, Investor:innen, Politik, Wissenschaft und Medien zusammen, um digitale und nachhaltige Innovationen sichtbar zu machen und Kooperationen anzustoßen. Veranstalter ist das TechQuartier Frankfurt.Pressekontakt:Shary BückingMarketing & Communications | IMPACT FESTIVALbuecking@techquartier.comOriginal-Content von: IMPACT FESTIVAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165023/6390987