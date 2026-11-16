München (ots) -- Avelios erhält die Auszeichnung als SAP Endorsed App - eine Empfehlung, die SAP nur nach sorgfältiger Prüfung vergibt.- Die Premium-Zertifizierung umfasst zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, eingehende Tests und Vergleiche mit Benchmark-Ergebnissen. Sie trägt dazu bei, technische Risiken bei der Einführung und im Betrieb zu verringern.- Eine zertifizierte Integration mit SAP Patient Management (IS-H) erleichtert sowohl die Ablösung von IS-H als auch die Einbindung in bestehende SAP-Landschaften.Avelios Medical (https://www.avelios.com/de), Anbieter eines KI-nativen Krankenhausinformationssystems (KIS), hat den Status als SAP Endorsed App erhalten, nachdem SAP das KIS von Avelios eingehend geprüft und zertifiziert hat. Die Auszeichnung bestätigt die Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit der Software und gibt Krankenhäusern zusätzliche Sicherheit bei der Einbindung von Avelios in bestehende SAP-Landschaften - und damit bei der schrittweisen Ablösung von SAP IS-H."Die Ablösung von SAP IS-H ist eine der größten IT-Transformationen, vor denen Krankenhäuser in den kommenden Jahren stehen. Krankenhäuser müssen ihre Systemlandschaften bei laufendem Betrieb grundlegend transformieren - und dabei ihr KIS, ERP und ihre Infrastruktur gleichzeitig transformieren, ihre Organisation mitnehmen und die Grundlagen für KI schaffen. Mit dem Status als SAP Endorsed App signalisiert SAP, dass die Lösung von Avelios eine umfassend geprüfte, zukunftsfähige Plattform für die nächste Generation der Krankenhaus-IT ist", sagt Christian Albrecht, Mitgründer von Avelios Medical."Innovationen im Ökosystem sind für SAPs Vision und die Umsetzung des Autonomous Enterprise für unsere Kunden unerlässlich", sagt Darryl Gray, Global Senior Vice President of ISV Partner Management bei SAP. "Wir gratulieren Avelios zum Erhalt des SAP-Endorsed-App-Status für sein Krankenhausinformationssystem. Partner wie Avelios helfen uns, eine Business-AI- und Cloud-First-Strategie mit Clean-Core-konformen Innovationen umzusetzen, die nachweislich Mehrwert schaffen und zugleich zentrale geschäftliche Herausforderungen lösen."Zertifizierte Integration, Cloud-Qualität und SicherheitAvelios hat die Zertifizierung für die Integration seines KIS mit SAP Patient Management (IS-H) / EHP8 for SAP ERP 6.0 erhalten. Die Integration basiert auf standardisierten HL7-v2-Messaging-Schnittstellen.Avelios erfüllt außerdem SAPs Cloud Quality und Cloud Delivery Requirements und hat SAPs Security Code Scan Assessment erfolgreich bestanden. Die Prüfung bestätigt, dass Avelios zentrale Anforderungen an Qualität, Integration, Cloud-Betrieb, Bereitstellung und Sicherheit erfüllt.Für Krankenhäuser liefert die Zertifizierung einen unabhängigen Qualitätsnachweis, reduziert technische Risiken bei der Einführung und stärkt das Vertrauen in die Eignung von Avelios für den Einsatz im Enterprise-Umfeld. Sie markiert außerdem einen weiteren Meilenstein in der Partnerschaft zwischen Avelios und SAP.Über Avelios MedicalAvelios Medical definiert mit seinem modularen, KI-nativen Krankenhausinformationssystem die Grundlage für die datengetriebene Klinik der Zukunft. Entlang klinischer Anforderungen neu entwickelt, reduziert die Software Dokumentationsaufwand und vereinfacht klinische Arbeitsabläufe. Im Zentrum steht ein strukturiertes Datenmodell, das Interoperabilität und klinische Intelligenz erstmals konsequent ermöglicht. KI-Agenten orchestrieren Prozesse, automatisieren die Dokumentation und vernetzen Patientendaten entlang des gesamten Patientenpfads - von der Aufnahme bis zur Abrechnung. Die moderne, cloud-native Microservice-Architektur gewährleistet Skalierbarkeit und Flexibilität im Enterprise-Maßstab - bei gleichzeitiger Wahrung europäischer Datensouveränität und regulatorischer Sicherheit. Das Unternehmen wurde 2020 von Christian Albrecht (https://www.linkedin.com/in/christianalbrecht-avelios/), Nicolas Jakob (https://www.linkedin.com/in/nicolas-jakob/) und Dr. Sebastian Krammer (https://www.linkedin.com/in/drsebastian-krammer/) gegründet. Weitere Informationen unter www.avelios.com.SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder ein SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und anderen Ländern. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite https://www.sap.de/trademark.Pressekontakt:Claire DoveAvelios Medical GmbHRidlerstraße 3980339 MünchenE-Mail: avelios@piabo.netTelefon: +49 173 6772 819Original-Content von: Avelios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183864/6390986