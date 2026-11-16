Hamburg (ots) -Rund 550 Gäste feierten im Hotel Grand Elysée die herausragenden Persönlichkeiten der internationalen Weinwelt. 14 Spitzenköchinnen und -köche sorgten für kulinarische Höhepunkte.Internationale Weinpersönlichkeiten, prominente Preisträger und rund 550 Gäste: Am Samstagabend, 14. November, wurde das Hotel Grand Elysée Hamburg zum Treffpunkt der internationalen Wein- und Genusswelt. Bei den Der Feinschmecker Wine Awards 2026 wurden herausragende Winzerpersönlichkeiten und besondere Verdienste um die Weinkultur ausgezeichnet. Zu den Preisträgern gehörten der italienische Sänger und Winzer Al Bano, Riesling-Legende Egon Müller IV., der südafrikanische Spitzenwinzer Eben Sadie und die Brüder Steffen und Andreas Rings aus der Pfalz. Durch den festlichen Abend führten NDR-Moderatorin Inka Schneider, Star-Pianist Joja Wendt und Gabriele Heins, Chefredakteurin von Der Feinschmecker.Die Preisträger der Wine Awards 2026Eine besondere Ehrung wurde Egon Müller IV. zuteil: Der international renommierte Riesling-Winzer von der Saar erhielt den Wine Award für sein Lebenswerk. Der südafrikanische Winzer Eben Sadie wurde als "Weinlegende des Jahres" ausgezeichnet. Mit seinen Weinen hat er die internationale Wahrnehmung südafrikanischer Spitzenweine maßgeblich geprägt. Die Brüder Steffen und Andreas Rings vom Weingut Rings in der Pfalz erhielten die Auszeichnung als "Winzer des Jahres". Als "Newcomerin des Jahres" wurde Jade Gross geehrt.Auch zwei bekannte Persönlichkeiten aus der Musikwelt standen im Rampenlicht: Der italienische Sänger Al Bano, der seit Jahrzehnten auf seinem Weingut Tenute Al Bano in Apulien eigene Weine produziert, wurde für sein Engagement um die italienische Weinkultur als "Weinbotschafter des Jahres" ausgezeichnet. Sänger und Entertainer Tom Gaebel erhielt den Wine Award als "Weingourmet des Jahres"."Mit den Wine Awards würdigen wir Menschen, die mit Leidenschaft, Können und Persönlichkeit die internationale Weinwelt prägen. Unsere Preisträger stehen für ganz unterschiedliche Wege, aber sie verbindet der Anspruch, außergewöhnliche Weine zu schaffen und die Weinkultur weiterzuentwickeln. Dass wir diese Persönlichkeiten gemeinsam mit so vielen Gästen und großartigen Köchinnen und Köchen in Hamburg feiern konnten, macht diesen Abend für uns besonders", sagt Gabriele Heins, Chefredakteurin von Der Feinschmecker.14 Spitzenköche verwöhnten die GästeAuch kulinarisch bot die Gala ein außergewöhnliches Programm. Im Anschluss an die Preisverleihung verwandelte sich der Festsaal in eine große Genusslandschaft: 14 renommierte Köchinnen und Köche präsentierten beim Walking Dinner eigens kreierte Gerichte, begleitet von ausgewählten Spitzenweinen.Mit dabei war Christoph Rüffer, Küchenchef des Hamburger Drei-Sterne-Restaurants Haerlin und von Der Feinschmecker zum "Koch des Jahres 2026" ausgezeichnet. Außerdem verwöhnten Fabio Toffolon & Dominik Sato ("The Japanese" by The Chedi ***, Andermatt, Schweiz), Rosina Ostler ("Restaurant Alois" **, München), Dennis Kuckuck ("Vendôme" **, Bergisch Gladbach), Alexander Herrmann ("Restaurant Aura" **, Wirsberg), Nelson Müller ("Schote" *, Bergisch Gladbach), Ricky Saward ("Seven Swans" *, Frankfurt), Cornelia Poletto ("Restaurant Cornelia Poletto", Hamburg), Johann Lafer, Kang Dai Song ("Mizu", Marburg), Tillman Fischer ("Theo's", Hotel Grand Elysée Hamburg), Alexander Mayer ("La Vallée Verte" *, Herleshausen) sowie Cornelius Speinle (freischaffender Koch, Hamburg) die Gäste mit ihren Kreationen.Musik, Genuss und BegegnungenNeben den Auszeichnungen und dem kulinarischen Programm boten die Wine Awards reichlich Gelegenheit zum persönlichen Austausch zwischen Winzern, Spitzenköchen, Weinliebhabern und Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft. Für musikalische Höhepunkte sorgten die beiden Preisträger Al Bano und Tom Gaebel, die das Publikum mit ihren Auftritten begeisterten.Weitere Informationen: feinschmecker.de/wein/wine-awards/2026Bildmaterial: Fotos der Preisträger, der Preisverleihung und des Galaabends stehen zur redaktionellen Verwendung zur Verfügung. Bitte beachten Sie den Fotocredit:https://jalagx-assets.ww-publish.de/?w=QZicV5yzmrPressekontakt:Kirsten Hedinger, Hedinger Communications GmbH, Gaußstraße 126, 22765Hamburg, Fon 040/421011-12, E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag, DER FEINSCHMECKER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7128/6391018