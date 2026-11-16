PwC- und ULI-Studie "Emerging Trends in Real Estate Europe 2027" zeigt verzögerte Markterholung bei gleichzeitig steigender Investitionsbereitschaft Wohnungskrise gefährdet langfristig Europas Wettbewerbsfähigkeit: Wohnraumknappheit belastet nicht nur Haushalte, sondern zunehmend auch die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit europäischer Städte. Deutsche Metropolen entwickeln sich unterschiedlich: Während München zulegt, fallen Berlin und Hamburg im europäischen Städteranking zurück. Südeuropäische Städte gewinnen ...

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