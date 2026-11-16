Original-Research: Österreichische Post AG - von Montega AG



16.11.2026 / 09:57 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu Österreichische Post AG Unternehmen: Österreichische Post AG ISIN: AT0000APOST4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.11.2026 Kursziel: 38,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Q3 2026: Operativ über Erwartung, Sondereffekte im Rahmen - EBIT-Guidance auf über 200 Mio. EUR konkretisiert



Die Österreichische Post AG hat am 12.11. ihre Zahlen zum Q3/26 vorgelegt. Umsatz und berichtetes EBIT lagen nahezu exakt auf unseren Preview-Schätzungen vom 29.10.2026. Bereinigt um Sondereffekte übertraf das operative Ergebnis unsere Erwartung.



[Tabelle]



Briefrückgang verlangsamt sich wie erwartet, Paket wächst weiter: Der Konzernumsatz stieg in Q3 auf 762,8 Mio. EUR (+5,3% yoy; MONe: 758,0 Mio. EUR). In der Division Brief, Filiale & Services schwächte sich der Umsatzrückgang auf 3,7% yoy ab (H1: -7,4%) und lag damit in der von uns erwarteten Spanne von...



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Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



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