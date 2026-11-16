Original-Research: Österreichische Post AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Österreichische Post AG
Q3 2026: Operativ über Erwartung, Sondereffekte im Rahmen - EBIT-Guidance auf über 200 Mio. EUR konkretisiert
Die Österreichische Post AG hat am 12.11. ihre Zahlen zum Q3/26 vorgelegt. Umsatz und berichtetes EBIT lagen nahezu exakt auf unseren Preview-Schätzungen vom 29.10.2026. Bereinigt um Sondereffekte übertraf das operative Ergebnis unsere Erwartung.
[Tabelle]
Briefrückgang verlangsamt sich wie erwartet, Paket wächst weiter: Der Konzernumsatz stieg in Q3 auf 762,8 Mio. EUR (+5,3% yoy; MONe: 758,0 Mio. EUR). In der Division Brief, Filiale & Services schwächte sich der Umsatzrückgang auf 3,7% yoy ab (H1: -7,4%) und lag damit in der von uns erwarteten Spanne von...
Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen: https://www.appairtime.com/de/investor/companies/6e6ed7cf-3203-4e31-a596-d45ba6149cb1
+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++
Über Montega:
Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet
Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2435470 16.11.2026 CET/CEST