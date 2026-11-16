Plurals bislang größte Kapitalaufnahme: fast das Vierfache des ersten Fonds mit 260 Mio. aus 2022 und das Doppelte des zweiten Fonds mit 500 Mio. aus 2024

Die Plural-Partner:innen haben alle selbst Unternehmen gegründet oder geführt und unterstützen Gründer bereits in einer frühen Phase beim Aufbau von Unternehmen, die eine ganze Generation prägen und von Europa aus im globalen Wettbewerb bestehen können

Plurals Portfoliounternehmen haben allein in den letzten 12 Monaten mehr als 3 Mrd. an Anschlussfinanzierungen eingeworben, während die europäische Tech-Branche an Fahrt gewinnt

Plural, ein von Gründer:innen und erfahrenen operativen Führungskräften geleiteter Frühphasen-Investmentfonds, hat eine Milliarde Euro eingesammelt, um Gründer:innen zu unterstützen, auf die Europa setzt.

Plurals Ziel ist es, Europa so stark zu prägen, dass sich dies auf das Bruttoinlandsprodukt auswirkt. Das Unternehmen unterstützt Gründer:innen, die das entwickeln, was eine sich wandelnde Welt im nächsten Jahrzehnt am dringendsten benötigt: Energie, KI-Infrastruktur, Verteidigung, Gesundheit und andere Zukunftstechnologien.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde der Großteil der weltweit wertvollsten Technologieunternehmen in den USA und China aufgebaut. Europa blieb dadurch Abnehmer, statt selbst neue Technologien zu entwickeln. Das hat den Kontinent Wohlstand und Verhandlungsmacht gekostet. Der rasante technologische Wandel bietet Europa nun die Chance, aufzuholen. Plural ist überzeugt, dass der Kontinent über die Gründer:innen, die Forschung und die Dynamik verfügt, um viele weitere eigene, weltweit erfolgreiche Technologieunternehmen aufzubauen.

Weltweit erfolgreiche Unternehmen aus Europa

Als Plural 2022 gegründet wurde, hatten es europäische Gründer:innen in Bereichen wie Verteidigung, Energie, Raumfahrt und KI-Infrastruktur schwer, Kapital einzuwerben. Die Plural-Partner:innen investierten frühzeitig in Start-ups dieser Branchen. Heute gehören Portfoliounternehmen wie Helsing, Proxima Fusion, OLIX und The Exploration Company zu den am besten finanzierten Unternehmen Europas.

Mit dem neu eingeworbenen Kapital von einer Milliarde Euro wird Plural verstärkt in junge, auf den ersten Blick wenig naheliegende Unternehmen investieren, die besonders anspruchsvolle Probleme lösen wollen. Jede:r Partner:in wird dabei pro Jahr nur wenige neue Investments verantworten. Gleichzeitig wird Plural seine besonders erfolgreichen Portfoliounternehmen weiterhin unterstützen, während diese wachsen und sich weiterentwickeln. Denn der Aufbau dieser Unternehmen ist besonders anspruchsvoll. Daher ist Plural überzeugt, dass deren Gründer:innen Investor:innen brauchen, die selbst bereits solche Firmen aufgebaut haben.

Zum Portfolio gehören:

Computing, Quantentechnologie und KI: OLIX, Callosum, Oriole, Orbital Industries, Phasecraft, Metaview, Validio

OLIX, Callosum, Oriole, Orbital Industries, Phasecraft, Metaview, Validio Energie: Proxima Fusion, Rivan, Ore Energy, Molyon

Proxima Fusion, Rivan, Ore Energy, Molyon Verteidigung: Helsing, Hypersonica, Frankenburg Technologies

Helsing, Hypersonica, Frankenburg Technologies Automatisierung und Fertigung: Monumental, Sunrise Robotics, CircuitHub, Gigaton

Monumental, Sunrise Robotics, CircuitHub, Gigaton Raumfahrt: The Exploration Company, Karman+

The Exploration Company, Karman+ Gesundheit: Robeauté, Teton, IXI, Everlab

Diese Gründer:innen erzielen technologische Durchbrüche im Tempo von Start-ups. Etwa absolvierte Hypersonica Europas ersten privat finanzierten Hyperschall-Testflug nur neun Monate, nachdem das Unternehmen sein Designkonzept fertiggestellt hatte. Robeauté gelang es als erstem Unternehmen, einen Mikroroboter im Gehirn eines Tieres einzusetzen. Die Maurerroboter von Monumental haben in diesem Jahr 0,5 Prozent der in den Niederlanden neu gebauten Wohnungen errichtet.

In der Vergangenheit hatten es europäische Unternehmen schwer, sich die Finanzierungsrunden zu sichern, die nötig sind, um weltweit führende Firmen aufzubauen. Das lag nicht an mangelndem Ehrgeiz oder Talent, sondern daran, dass Kapital in der erforderlichen Größenordnung fehlte.

Das ändert sich derzeit rasant: Mehr als 100 europäische Unternehmen haben 2026 Finanzierungsrunden von mindestens 100 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Zehn Prozent der Portfoliounternehmen von Plural gehören dazu, darunter Helsing, Proxima Fusion, OLIX und Callosum.

Khaled Helioui, Partner bei Plural, sagt: "In der europäischen Start-up-Szene hat sich etwas Grundlegendes verändert. Als wir Plural gründeten, galten Gründer:innen, die von Europa aus einen Fusionsreaktor entwickeln oder ein Raumfahrtunternehmen aufbauen wollten, als zu riskant für ein Investment. Heute zählen sie zu den weltweit gefragtesten.

Das ist ein Generationssprung in Sachen Ambitionen und Selbstvertrauen. Wir sind überzeugt, dass diese Frontier-Gründer:innen in der Lage sind, Europas erstes Unternehmen mit einer Bewertung von einer Billion US-Dollar aufzubauen. Und wir wollen sie vom ersten Tag an unterstützen."

Carina Namih, Partnerin bei Plural, sagt: "Viel zu lange wurden Europas beste Ideen nur in kleinen Schritten finanziert. Gründer:innen sammeln etwas Kapital ein, müssen erste Fortschritte nachweisen und anschließend erneut eine Finanzierung suchen. So lassen sich keine anspruchsvollen Vorhaben verwirklichen.

Mit unserem neuen Fonds wollen wir Gründer:innen von Anfang an angemessen unterstützen, damit ihre Ambitionen ebenso groß sein können wie die Probleme, die sie lösen wollen."

Über Plural

Plural ist ein Frühphaseninvestor, der die ambitioniertesten Gründer:innen unterstützt, die mit Technologie die Welt verändern wollen. Der Fonds wurde im Juni 2022 gegründet, um ambitionierten Gründer:innen in Europa Investor:innen an die Seite zu stellen, die über entsprechende Erfahrung im Aufbau von Unternehmen verfügen. Plural hat Standorte in Tallinn, Paris und London und verfolgt das Ziel, Europa so stark zu prägen, dass sich dies auf das Bruttoinlandsprodukt auswirkt.

https://pluralplatform.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261116165455/de/

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