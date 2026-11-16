GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen, das sich auf Flash-Speicher, 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs), Sensoren und analoge Produkte spezialisiert hat, bringt offiziell sein GD32H7-MCU-Portfolio der neuen Generation auf den Markt, das auf einer einheitlichen Chiparchitektur basiert. Die umfassende Produktpalette wurde auf Basis eines einheitlichen Silizium-Chips mit maßgeschneiderter IP-Konfiguration, optimierten Peripheriegeräten und szenariospezifischer Feinabstimmung entwickelt und deckt präzise drei zentrale industrielle Anwendungsszenarien ab: industrielle HMI (Mensch-Maschine-Interaktion), allgemeine industrielle Automatisierung sowie die Steuerung von Servogelenken in der Robotik. Sie bietet Industrieherstellern eine leistungsstarke, vollständig integrierte MCU-Lösung mit einheitlicher Architektur, klarer Produktklassifizierung und außergewöhnlicher Wiederverwendbarkeit bei der Entwicklung.

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GigaDevice New-Generation GD32H7 High-Performance MCU

Universelle Kernhardware-Funktionen Schaffung einer einheitlichen Hochleistungsgrundlage für industrielle Anwendungen

Alle MCUs der GD32H7-Familie basieren auf dem leistungsstarken Arm Cortex-M7-Kern und bieten zwei Frequenzoptionen: 600 MHz (GD32H77x-Serie) und 750 MHz (GD32H78x-Serie) mit einem maximalen CoreMark-Wert von 3.736, was eine herausragende Rechenleistung und Betriebseffizienz gewährleistet. Ausgestattet mit 640 KB CPU-synchronem Tightly Coupled Memory (TCM) unterstützen die Bausteine die Ausführung von Befehlen und Daten ohne Wartezeit, was die Betriebsstabilität und Reaktionsgeschwindigkeit bei komplexen Algorithmen, hochfrequenten Aufgaben und Echtzeit-Steuerungsanwendungen erheblich verbessert.

Das gesamte Portfolio verfügt über einheitliche Speicherspezifikationen, darunter 2 MB Hochgeschwindigkeits-Flash-Speicher für ausführbare Dateien, 8 MB Flash-Speicher mit großer Kapazität und 1,2 MB Hochgeschwindigkeits-SRAM. Zwei OSPI-Hochgeschwindigkeitsschnittstellen unterstützen eine Taktfrequenz von 200 MHz sowie den Double-Data-Rate-Modus (DTR) und ermöglichen so eine flexible Erweiterung durch externe Speichergeräte, um den Anforderungen von hochauflösendem Grafik-Caching, Hochgeschwindigkeits-Datenprotokollierung und der Ausführung komplexer Programme gerecht zu werden. Durch die Integration einer dedizierten Hardware-Mathematikbeschleunigungs-Engine, die trigonometrische Berechnungen, FFT und FIR-Filterung unterstützt, verbessert die Serie die Verarbeitungseffizienz bei der Motorsteuerung, der Signalanalyse und der Algorithmusberechnung erheblich.

Universelle Sicherheits- und funktionale Sicherheitsfunktionen sind in der gesamten Produktpalette implementiert. Die GD32H7-Familie hat vom TÜV Rheinland die Zertifizierung nach IEC 61508 SC3 (SIL 2/SIL 3) für funktionale Sicherheit erhalten; MIPI wird durch eine vollständige Entwicklungssuite für funktionale Sicherheit unterstützt, die Sicherheitshandbücher, FMEDA-Berichte und spezielle Selbsttest-Bibliotheken umfasst. Integrierte Hardware-Sicherheitsmodule verfügen über AES-Verschlüsselung, SHA-256-Hash-Verifizierung, einen True Random Number Generator (TRNG) und eine eindeutige Chip-UID. Durch die Unterstützung von Secure Boot, authentifizierten Firmware-Upgrades und Anti-Rollback-Mechanismen ist die Serie darauf ausgelegt, Kunden bei der Erfüllung der Cybersicherheitsanforderungen des EU-Cyber-Resilience-Gesetzes (CRA) sowie gängiger industrieller Sicherheitsstandards zu unterstützen.

Die GD32H7-Serie verfügt über umfangreiche Peripheriegeräte in Industriequalität, darunter mehrere U(S)ART-, I²C-, SPI- und I²S-Schnittstellen, zwei 10/100-Mbit/s-Ethernet-Ports sowie drei CAN-FD-Hochgeschwindigkeitsbusse. Ergänzt durch mehrkanalige, hochpräzise ADC/DAC-Wandler, Komparatoren und digitale Hochgeschwindigkeitsfilter sowie USB-HS/FS- und SDIO-Schnittstellen unterstützt das Portfolio in vollem Umfang die industrielle Hochgeschwindigkeitskommunikation, die präzise analoge Datenerfassung und die komplexe Systemvernetzung. Mit einem breiten Betriebsspannungsbereich von 1,71 V bis 3,6 V und mehreren konfigurierbaren Energiesparmodi vereinen die Bausteine leistungsstarken Betrieb und Energieeffizienz für vielfältige industrielle Betriebsbedingungen.

Differenzierte Produktpositionierung für gezielte industrielle Anwendungsszenarien

GD32H7xR-Serie, GD32H77R) - Spezielle MCU für die Servosteuerung von Robotergelenken

Die GD32H7xR-Serie wurde speziell für kollaborative Roboter, humanoide Roboter und hochpräzise Servogeräte entwickelt und ist für platzbeschränkte, hochzuverlässige und hochzeitkritische Gelenksteuerungsanwendungen optimiert. Sie dient als Kernsteuerung für Robotergelenkmodule, Miniatur-Servoantriebe und hochpräzise CNC-Geräte.

Die Single-Die-MCU zeichnet sich durch extreme Integration und Miniaturisierung aus und integriert einen EtherCAT-Slave-Controller sowie zwei 100-Mbps-Ethernet-PHYs, wodurch externe PHY-Komponenten überflüssig werden. Sie erreicht eine Übertragungslatenz von unter 50 ns und unterstützt das FSoE-Sicherheitsprotokoll, wodurch eine schnelle Echtzeitkommunikation und ein zuverlässiger Gerätebetrieb gewährleistet werden. Die Serie ist mit den gängigen industriellen Positionsrückmeldungsprotokollen kompatibel und ermöglicht eine präzise Regelung von Motorposition und -drehzahl im Regelkreis. Der Chip ist in einem kompakten 9 mm 9 mm BGA169-Gehäuse untergebracht und reduziert die Leiterplattenfläche für Gelenkantriebsplatinen drastisch, wodurch er sich perfekt an den begrenzten Einbauraum von Robotergelenken anpasst. Optimiert hinsichtlich dynamischem Stromverbrauch und thermischer Leistung gewährleistet er einen stabilen Langzeitbetrieb in Hochtemperatur- und rauen Industrieumgebungen.

GD32H7xD-Serie (GD32H78D/77D) - Hochleistungs-MCU speziell für industrielle HMI-Anwendungen

Die GD32H7xD-Serie ist umfassend für die industrielle Mensch-Maschine-Interaktion optimiert und erweitert die Multimedia- und Grafikverarbeitungsfähigkeiten auf Basis einer einheitlichen Hardware-Grundlage. Sie dient als dedizierte Lösung für industrielle Touchpanels, eingebettete Anzeigeterminals, industrielle Steuerkonsolen, tragbare medizinische Interaktionsgeräte und High-End-Smart-Home-HMI-Systeme.

Die Serie verfügt über eine native 2-Lane-MIPI-DSI-Display-Schnittstelle, die gängige hochauflösende Bildschirme direkt ansteuert und volle Auflösung von QCIF bis XVGA unterstützt. Ein dedizierter Bildverarbeitungsbeschleuniger (IPA) ermöglicht eine flüssige, qualitativ hochwertige Grafikdarstellung. Die Lösung ist vollständig kompatibel mit gängigen GUI-Frameworks wie LVGL, emWin, Embedded Wizard und ThreadX GUIX und senkt damit die Entwicklungshürden für das Design hochauflösender Benutzeroberflächen. Ausgestattet mit 4 SAI-Kanälen, 4 I²S-Kanälen und S/PDIF-High-Fidelity-Audio-Schnittstellen unterstützt sie die Verarbeitung von Mikrofon-Arrays mit mehreren Mikrofonen sowie die Audiodekodierung und sorgt so für eine immersive audiovisuelle Interaktion. Die Serie ist in Varianten mit 750 MHz (GD32H78D) und 600 MHz (GD32H77D) erhältlich und ermöglicht eine flexible Leistungsskalierung zur Unterstützung vielfältiger industrieller HMI-Szenarien im mittleren bis oberen Leistungsbereich.

GD32H7xE/7x9-Serie (GD32H78E/77E)GD32H789/779) - Allzweck- und Echtzeit-Bewegungssteuerungs-MCUs für die industrielle Automatisierung

Diese speziell auf zentrale Anwendungen der industriellen Automatisierung zugeschnittene Produktreihe umfasst zwei spezialisierte Varianten für hochpräzise Echtzeit-Bewegungssteuerung und leistungsstarke industrielle Allzwecksteuerung. Sie deckt industrielle Hauptsteuerungen, Frequenzumrichter, digitale Stromversorgungen, industrielle Gateways und mehrachsige Gelenksteuerungssysteme ab.

Die GD32H7xE-Serie ist auf hochpräzise Echtzeit-Bewegungssteuerung spezialisiert und integriert einen hardwarebasierten EtherCAT-Slave-Controller mit einer DC-Synchronisationsgenauigkeit von bis zu 62,5 µs, wodurch branchenführende Echtzeitleistung für die Hochgeschwindigkeits-Mehrachsen-Synchronisation und Servosteuerung bereitgestellt wird. Die native Unterstützung wichtiger industrieller Encoder-Protokolle wie EnDat, BiSS-C, Tamagawa und HIPERFACE DSL sowie ein integriertes Resolver-Digital-Wandlermodul machen externe Signalaufbereitungsschaltungen überflüssig und ermöglichen eine direkte Anbindung an Servomotoren und Präzisionssensoren, wodurch das Hardware-Design vereinfacht und die Stücklistenkosten gesenkt werden.

Die GD32H7x9-Serie dient als leistungsstarke, universell einsetzbare industrielle MCU. Sie behält die für diese Produktfamilie typische hohe Rechenleistung und die umfassenden Sicherheitsfunktionen bei und verbessert gleichzeitig die hochpräzisen analogen Verarbeitungsfähigkeiten. Ausgestattet mit einem hochauflösenden 14-Bit-ADC und einem HPDF-Hochgeschwindigkeits-Digitalfilter eignet sie sich ideal für die hochpräzise Datenerfassung, die Drehzahlregelung mit variabler Frequenz, die digitale Leistungssteuerung und die Prozessautomatisierung. Umfangreiche Hochgeschwindigkeits-Bus- und Erweiterungsschnittstellen unterstützen eine effiziente Vernetzung von Geräten, den Datenaustausch und die Systemerweiterung, was sie zur optimalen standardisierten Hauptsteuerungslösung für allgemeine industrielle Automatisierungsgeräte macht.

Im Vergleich zu diskreten industriellen Chip-Lösungen bietet das GD32H7-Portfolio einzigartige Vorteile durch eine einheitliche Hardware-Grundlage, anwendungsspezifische Differenzierung und vollständige Wiederverwendbarkeit im Ökosystem. Basierend auf einer einheitlichen Hardware-Plattform, einem Software-Ökosystem, einer Entwicklungstoolkette und einem Sicherheitszertifizierungssystem können Kunden die Entwicklung von Geräten mit mehreren Knoten effizient durchführen. Dies löst effektiv häufige industrielle Herausforderungen wie aufwendige plattformübergreifende Anpassungen, fragmentierte Lieferketten, hohe Zertifizierungskosten und langsame Produktiterationen und steht damit voll und ganz im Einklang mit den Trends der Standardisierung, Modularisierung und Integration in der modernen Forschung und Entwicklung industrieller Anlagen.

GigaDevice bietet umfassenden technischen Support, der Evaluierungsboards, Firmware-Beispiele, FOC-Motor-Referenzprojekte, gemeinsame Antriebs-Entwicklungskits, GUI-Entwicklungskits und vollständige Dokumentation zur funktionalen Sicherheit umfasst. Kunden können Muster und technische Unterlagen über ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter anfordern. Die vollständige Verfügbarkeit der Muster ist für Januar 2027 angestrebt, während die Serienproduktion für April 2027 geplant ist, um einen großflächigen Einsatz bei globalen Industriekunden zu ermöglichen.

*GigaDevice, GD32 und ihre Logos sind Marken oder eingetragene Marken von GigaDevice Semiconductor Inc. Andere Namen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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