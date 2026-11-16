FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange von 11000 auf 11400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sein neuer "Primus inter pares" sei die LSE dank des stabilen Daten-Geschäfts und wachstumsstarker Trading-Assets, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den europäischen Börsenbetreibern. Er bestätigt allerdings auch seine Kaufempfehlungen für die Deutsche Börse und die Euronext./rob/ag/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET



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