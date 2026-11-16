FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe Qualität zum Discountpreis, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht mit Blick auf die Aktien des IT-Dienstleisters. Das Quartal stufte er als sehr gut ein./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET



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