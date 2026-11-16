Berlin (ots) -Saubere Böden, entspanntes Kochen und der passende Look für jede Feier: Die Vorfreude auf Weihnachten beginnt zu HauseDreame Technology (https://de.dreametech.com/pages/black-friday) startet heute die Hauptphase seiner Black-Friday-Kampagne "Starke Technik. Noch stärkere Rabatte". Bis einschließlich Cyber Monday am 30. November können Kundinnen und Kunden bei ausgewählten Saug- und Wischrobotern, Nass- und Trockensaugern, Akkustaubsaugern, Haarpflegegeräten, Küchenhelfern und Gartenlösungen bis zu 1.060 Euro sparen. Die Angebote sind bei Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/6324C48C-40A8-4863-9AB4-76067FC10887), im Dreame Store (https://de.dreametech.com/pages/black-friday) sowie bei ausgewählten Handelspartnern wie MediaMarkt, Saturn, OTTO und BAUHAUS erhältlich.Gut einen Monat vor Weihnachten werden aus ersten Geschenkideen konkrete Pläne. Dreame macht es zum Black Friday leichter, den Wunschzettel abzuarbeiten: mit Geschenkideen für Gastgeber, deren Tür immer offen steht, für Freunde, die keine Feier auslassen, für Kochbegeisterte, die jedes Abendessen zu etwas Besonderem machen - und für Familien, die lieber Zeit miteinander verbringen als mit dem Haushalt.Die abschließende Aktionsphase bringt eine neue Auswahl an Geschenken für unter den Weihnachtsbaum. Saug- und Wischroboter wie das Flaggschiff X60 Pro Ultra Complete und der L60 Ultra CE kümmern sich um Staub, Tierhaare und die Spuren der Festtage. Wer zum Weihnachtsessen einlädt, bekommt mit Nass- und Trockensaugern wie dem T16 Pro Steam und dem T16 Pro Heat Unterstützung gegen Verschüttetes, Fett und hartnäckige Flecken. Die Akkustaubsauger Z30 Pro Aqua und V20 Pro helfen beim schnellen Saubermachen, bevor die Gäste eintreffen. Für den passenden Look zur Weihnachtsfeier sorgt der Airstyle Pro 2.Auch für Küche und Garten ist etwas dabei: Mit der Dreame Tasti Heißluftfritteuse gelingen leckere Gerichte und festliche Kleinigkeiten für die ganze Familie. Die Mähroboter der Serien A1 Pro, A2 und A3 AWD Pro halten den Rasen in Form - ganz ohne Begrenzungskabel oder RTK-Basisstation.Die Black-Friday-Angebote von Dreame Saug- und WischroboterDreame X60 Pro Ultra CompleteStarke Saugkraft, mehr Reichweite: Der X60 Pro Ultra Complete bündelt die fortschrittlichsten Saugroboter-Technologien im Dreame Portfolio 2026. Seine PowerMaster-Technologie verbindet 42.000 Pa Vormax-Saugkraft mit der HyperStream 2.0 Doppelbürste, die Haarverwicklungen verhindert. Für gründlich saubere Böden wischt er zusätzlich mit heißem Wasser. Dreames erstes duales Roboterarmsystem fährt um bis zu 18 cm aus und kommt damit auch in Ecken und nah an Fußleisten heran.Die KI-gestützte OmniSight 3.0 Navigation hält den Roboter auf Kurs, Hindernisse bis zu 10 cm überwindet er selbstständig. Damit passt der X60 Pro Ultra Complete in Haushalte, in denen immer etwas los ist: Er beseitigt Staub und Tierhaare, ohne dass vor jeder Reinigung erst ausgiebig aufgeräumt werden muss.UVP: 1.499 EuroAktionspreis: XXXErsparnis: XXXAktionszeitraum: 19. - 30.11.Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GSWYM8Q2?maas=maas_adg_1B6547D445250AD5C1F768904D860DDD_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-x60-pro-ultra-matrix-grau-saugroboter)Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X CompleteMit Dampf gegen hartnäckigen Schmutz: Der Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete ist Dreames erster Saug- und Wischroboter, der mit 180 °C heißem Dampf reinigt. Vier Auslässe verteilen ihn auf dem Boden und helfen, festsitzende Verschmutzungen zu lösen. Die AquaRoll-Wischwalze arbeitet mit heißem Wasser, 300 Umdrehungen pro Minute und konstantem 18 N Anpressdruck. Für die Reinigung entlang von Fußleisten und rund um Möbelfüße fährt das MopExtend-System die Walze um bis zu 8 cm aus.40.000 Pa Saugkraft und die HyperStream 2.0 Doppelbürste mit Schutz vor Haarverwicklungen ergänzen die Ausstattung. Auch Höhenunterschiede meistert der Roboter: Dank ProLeap überwindet er einzelne Stufen bis 5 cm und zweistufige Schwellen bis 10 cm. OmniSight 4.0 erkennt mehr als 320 Objekttypen. Nach dem Einsatz reinigt die Basisstation die Walze mit 100 °C heißem Wasser.Praktisch am Morgen nach dem großen Festessen: Der heiße Dampf löst eingetrocknete Soße und klebrige Getränkeflecken und erspart mühsames Schrubben auf den Knien.UVP: 1.499 EuroAktionspreis: 999 EuroErsparnis: 500 EuroAktionszeitraum: 16. - 30.11.Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0H6GK2C4M?maas=maas_adg_2D1DA9168426EDCA97DA7A390512D1F1_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Dreame L10s Ultra Gen 3 KitMit 25.000 Pa Vormax-Saugkraft und der DuoScrub-Doppelwischmopp-Technologie reinigt der L10s Ultra Gen 3 Kit unterschiedliche Bodenarten gründlich. Sein flexibles Doppelarmsystem erreicht auch schwer zugängliche Ecken. Das PowerDock übernimmt anschließend das Waschen der Wischmopps und die Staubentleerung.Ob schlammige Pfotenabdrücke, Krümel oder Staub: Der Roboter kümmert sich selbstständig um die alltäglichen Spuren eines lebhaften Haushalts. Ein praktisches Weihnachtsgeschenk für alle, die sich ein sauberes Zuhause und weniger Arbeit im Alltag wünschen.UVP: 499 EuroAktionspreis: 329 EuroErsparnis: 170 EuroAktionszeitraum: 16. - 30.11.Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GSWYM8Q2?maas=maas_adg_1B6547D445250AD5C1F768904D860DDD_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-x60-pro-ultra-matrix-grau-saugroboter)Dreame L60 Ultra CEDer L60 Ultra CE entfernt Staub, Schmutz und Tierhaare mit 35.000 Pa Vormax-Saugkraft. Seine HyperStream Detangling DuoBrush reduziert dabei das Verheddern von Haaren. Die ausfahrbare Seitenbürste und der ausfahrbare Wischmopp erreichen Ecken und Kanten, während die Pathfinder-Navigation und die 3DAdapt-Hindernisvermeidung den Roboter zuverlässig durch die Räume führen.Das PowerDock wäscht die Wischmopps mit 100 °C heißem Wasser, trocknet sie und übernimmt die automatische Staubentleerung - mit einer Kapazität für bis zu 100 Tage. Von Tannennadeln über Krümel unterm Esstisch bis zu Tierhaaren hält der L60 Ultra CE die Spuren der Feiertage in Schach.UVP: 799 EuroAktionspreis: 499 EuroErsparnis: 300 EuroAktionszeitraum: 16. - 30.11.Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GSWYM8Q2?maas=maas_adg_1B6547D445250AD5C1F768904D860DDD_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Dreame L50 Ultra CEMit 28.000 Pa Vormax-Saugkraft und der TriCut Brush 3.0 entfernt der L50 Ultra CE Staub, Schmutz und Haare. Die Dual Flex Arm Technologie fährt Seitenbürste und Wischmopp aus, um auch entlang von Fußleisten und in schwer zugänglichen Ecken zu reinigen.Das ThermoHub-System wäscht die Wischmopps mit 100 °C heißem Wasser. AceClean DryBoard, automatische Staubentleerung und Heißlufttrocknung reduzieren den Pflegeaufwand. Ob Plätzchenkrümel, die Schuhabdrücke der Gäste oder Tierhaare: Der L50 Ultra CE hält die Böden sauber und lässt mehr Zeit für die Familie und die schönen Momente der Weihnachtszeit.UVP: 599 EuroAktionspreis: 399 EuroErsparnis: 200 EuroAktionszeitraum: 16. - 30.11.Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GSWYM8Q2?maas=maas_adg_1B6547D445250AD5C1F768904D860DDD_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Nass- und TrockensaugerDreame H12 Pro FlexReachDer H12 Pro FlexReach macht die tägliche Bodenreinigung unkompliziert. Er lässt sich vollständig flach ablegen und erreicht so auch Bereiche unter Betten, Sofas und niedrigen Möbeln. Seine Bürste mit beidseitiger Kantenreinigung säubert entlang von Wänden, rund um Tischbeine und auf Treppen. Für gründliche Ergebnisse sorgen 18.000 Pa Saugkraft und stets sauberes Wasser.Im intelligenten Modus passt das Gerät Saugkraft und Wasserzufuhr automatisch an den Verschmutzungsgrad an. Der TangleCut-Abstreifer hilft, das Verheddern von Haaren zu verhindern. Nach dem Einsatz reinigt sich die Bürste mit 90 °C heißem Wasser und trocknet mit 90 °C heißer Luft in nur fünf Minuten. Bis zu 50 Minuten Laufzeit reichen für Flächen von bis zu 300 m².UVP: 269 EuroAktionspreis: 169 EuroErsparnis: 100 EuroAktionszeitraum: 16. - 30.11.Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GSW9LKH9?maas=maas_adg_D84FD1CC2EE950FBD87E2250B878051F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Dreame H14 ProDer H14 Pro kombiniert 18.000 Pa Saugkraft mit einem um flach ablegbaren Design für die Reinigung unter Möbeln. Die Bürstenselbstreinigung mit 60 °C heißem Wasser, die fünfminütige Heißlufttrocknung und die intelligente Reinigungsmitteldosierung halten den Pflegeaufwand gering.Das Gerät nimmt sowohl nassen als auch trockenen Schmutz auf: Verschüttetes vom Festessen, schlammige Fußabdrücke und alltägliche Verschmutzungen sind schnell beseitigt. Ein praktisches Weihnachtsgeschenk für vielbeschäftigte Haushalte, die sich eine leistungsstarke Bodenreinigung mit einfacher Pflege wünschen.UVP: 369 EuroAktionspreis: 239 EuroErsparnis: 130 EuroAktionszeitraum: 16. - 30.11.Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0DV5RRL9F?maas=maas_adg_478B481E948065ADFDD2C6C31912FC11_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Dreame T16 Pro HeatDer T16 Pro Heat löst Fett und klebrige Rückstände mit 90 °C heißem Wasser und 30.000 Pa Saugkraft. Sein WhaleSweep-Roboterarm erreicht Kanten, Ecken und Bereiche entlang von Fußleisten. Ein Multispektralsensor erkennt den Schmutz und passt Saugkraft sowie Wasserzufuhr entsprechend an.Das Gerät lässt sich um 180° flach ablegen und reinigt mit einer Höhe von nur 9,85 cm auch unter Betten und Sofas. Der herausnehmbare Akku ermöglicht bis zu 70 Minuten Laufzeit. Die Bürstentrocknung mit 95 °C heißer Luft erleichtert die Pflege. Damit ist der T16 Pro Heat ein hilfreicher Begleiter, wenn beim Kochen für die Feiertage etwas daneben geht oder Fettspritzer auf dem Küchenboden landen.UVP: 629 EuroAktionspreis: 479 EuroErsparnis: 150 EuroAktionszeitraum: 16. - 30.11.Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GSW9LKH9?maas=maas_adg_D84FD1CC2EE950FBD87E2250B878051F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-t16-pro-heat-nass-und-trockensauger)Dreame T16 Pro SteamDer T16 Pro Steam verbindet die SaunaClean-Dampftechnologie mit 200 °C heißem Dampf, eine Bodenreinigung mit 90 °C heißem Wasser und 30.000 Pa Saugkraft. Durch sein um 180° flach ablegbares Design erreicht er auch Bereiche unter Möbeln. Die automatische Selbstreinigung erleichtert die anschließende Pflege.Vom fettigen Küchenboden nach dem Festtagskochen bis zu hartnäckigen Alltagsflecken sorgt der T16 Pro Steam mit wenig Aufwand für gründliche Sauberkeit. Ein hochwertiges Weihnachtsgeschenk für alle, die bei der Bodenpflege Wert auf Leistung und Komfort legen.UVP: 649 EuroAktionspreis: 529 EuroErsparnis: 120 EuroAktionszeitraum: 16. - 30.11.Erhältlich bei: Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-t16-pro-heat-nass-und-trockensauger)Dreame T15 Pro HeatDer T15 Pro Heat kombiniert 30.000 Pa Saugkraft mit einer Wischfunktion mit 90 °C heißem Wasser und einem doppelten Abstreifersystem. Sein Multispektralsensor erkennt die Art der Verschmutzung und passt Saugkraft, Wasserzufuhr und Reinigungsmitteldosierung automatisch an. Der TangleCut 2.0 Abstreifer hilft, das Verheddern von Haaren zu verhindern.Mit einer Höhe von nur 9,85 cm erreicht das Gerät auch Bereiche unter niedrigen Möbeln. Die GlideWheel-Technologie erleichtert das Führen über den Boden, während die Bürstenreinigung und -trocknung bei 95 °C den Pflegeaufwand reduzieren. Bis zu 60 Minuten Laufzeit bieten reichlich Zeit, um Küchenfett, Zucker und Verschüttetes zu beseitigen.UVP: 499 EuroAktionspreis: 379 EuroErsparnis: 120 EuroAktionszeitraum: 16. - 30.11.Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GSW9LKH9?maas=maas_adg_D84FD1CC2EE950FBD87E2250B878051F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)AkkustaubsaugerDreame Z30 Pro AquaSaugen und Wischen mit einem Gerät: Der Z30 Pro Aqua verbindet beide Aufgaben in einem vielseitigen 2-in-1-Akkustaubsauger. Seine AquaCycle 2.0 Bürste arbeitet in vier Schritten: Sprühen, Abschaben, Schrubben und Absaugen. Separate Kammern halten Frischwasser, Schmutzwasser und feste Schmutzpartikel voneinander getrennt.Bis zu 28.000 Pa Saugkraft, die TangleCut-Technologie gegen verhedderte Haare, die CelesTect-Beleuchtung und ein fünfschichtiges Filtersystem, das 99,99 % der Partikel erfasst, sorgen für eine gründliche Reinigung. Mit bis zu 90 Minuten Akkulaufzeit und einem um 90° abknickbaren Saugrohr erleichtert der Z30 Pro Aqua die Hausarbeit. Gerade in Haushalten mit Haustieren und im oft turbulenten Winteralltag.UVP: 599 EuroAktionspreis: 379 EuroErsparnis: 220 EuroAktionszeitraum: 16. - 30.11.Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GLYFK4J2?maas=maas_adg_5F3439105F972E62E18C8B2769C92DCB_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/stielstaubsauger-mit-nassreinigungsfunktion-z30-pro-aqua-a)Dreame V20 ProLeicht, kabellos und vielseitig: Der V20 Pro verbindet einen hocheffizienten Digitalmotor mit starker Saugleistung. Die intelligente Beleuchtung an der Bodendüse macht auch schwer erkennbaren Staub sichtbar. Mit dem passenden Zubehör reinigt er Böden, Teppiche, Vorhänge, Möbel und sogar den Autoinnenraum.Damit eignet sich der V20 Pro sowohl für den großen Hausputz vor dem Aufstellen des Weihnachtsbaums als auch für die schnelle Reinigung zwischendurch, wenn sich über die Feiertage Besuch ankündigt.UVP: 399 EuroAktionspreis: 249 EuroErsparnis: 150 EuroAktionszeitraum: 16. - 30.11.Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0FK5D13YQ?maas=maas_adg_02EE10E5B9A7CC4997410D3C6D7DEBA2_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/kabelloser-staubsauger-v20-pro-a)Haarpflege und StylingDreame Airstyle Pro 2Der Airstyle Pro 2 bringt mit sieben austauschbaren Aufsätzen vielseitige Stylingmöglichkeiten ins eigene Badezimmer. Sein leistungsstarker Motor erzeugt einen Luftstrom von 55 m³/h, der die Haare anzieht und um den Aufsatz legt, ohne extreme Hitze. Die intelligente NTC-Temperaturüberwachung reguliert die Wärme kontinuierlich, um das Haar zu schonen und seinen natürlichen Glanz zu bewahren.Ob Weihnachtsfeier im Büro, festliches Familientreffen oder Winterurlaub: Mit dem Airstyle Pro 2 entstehen nach dem Duschen unkompliziert voluminöse Looks mit Salon-Finish.UVP: 299 EuroAktionspreis: 199 EuroErsparnis: 100 EuroAktionszeitraum: 16. - 30.11.Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GX2BLWJV?maas=maas_adg_6BEF178161916B339F3040BA9FD61918_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-airstyle-pro-2-multi-haarstyler-braun)Dreame Pocket Pro 2 HaartrocknerNur 300 g leicht und auf drei Arten faltbar: Der Pocket Pro 2 passt bequem in die Handtasche oder den Koffer und bietet dennoch eine starke Trocknungsleistung. Sein Motor mit 110.000 Umdrehungen pro Minute erzeugt einen Luftstrom von bis zu 70 m/s. 300 Millionen negative Ionen pro cm³ helfen, Frizz zu reduzieren und das Haar zu glätten.Eine konstante Temperatur von 57 °C ermöglicht schonendes Trocknen im Alltag. Zum Set gehören fünf Aufsätze: zwei Lockenaufsätze, eine Anti-Frizz-Düse, ein Diffusor und eine Stylingdüse. So ist der Pocket Pro 2 auch auf Reisen und im Weihnachtsurlaub für unterschiedliche Looks gerüstet.UVP: 169 EuroAktionspreis: 129 EuroErsparnis: 40 EuroAktionszeitraum: 16. - 30.11.Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GX26NYWN?maas=maas_adg_08678CDCD6843315018964A5F6AC10A5_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-pocket-pro-2-haartrockner)Dreame Air-Auto automatischer LockenstylerDer Air-Auto macht das Lockenstyling einfach: Er zieht einzelne Strähnen automatisch ein und wickelt sie um seinen 32-mm-Stab. Die 360°-Rotation in beide Richtungen ermöglicht nach innen oder außen geformte Locken. Drei Temperaturstufen mit 120, 140 und 160 °C bieten die passende Einstellung für unterschiedliche Haartypen.Ein NTC-Sensor überprüft die Temperatur 500-mal pro Sekunde. Anschließend hilft die Cool-set-Technologie, den Look mit kühler Luft zu fixieren. Negative Ionen reduzieren Frizz. So gelingen definierte Locken schnell und unkompliziert, sogar mit nur einer Hand.UVP: 199 EuroAktionspreis: 149 EuroErsparnis: 50 EuroAktionszeitraum: 16. - 30.11.Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0H5Q96S7X?maas=maas_adg_AE2A0686932C631D5D6630B4E813D760_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-air-auto-vollautomatischer-lockenstab-lila)MähroboterDreame A1 Pro SerieDie Dreame A1 Pro Serie setzt auf die OmniSense 3D-Sensortechnologie mit 360°-3D-LiDAR, bis zu 70 m Erfassungsreichweite und zentimetergenauer Kartierung. Begrenzungskabel oder eine RTK-Station sind dafür nicht erforderlich.U-förmige Mähbahnen sorgen für ein gleichmäßiges Schnittbild. Dank 3D-Hindernisvermeidung, geländegängiger Räder und einer Steigfähigkeit von bis zu 45 % finden sich die Geräte auch in anspruchsvollen Gärten zurecht. Fünf Mähmodi, einstellbare Schnitthöhen, die Verwaltung zweier Karten für getrennte Bereiche und die Zeitplanung per App ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Rasenflächen.Je nach Modell eignet sich die Serie für Rasenflächen von bis zu 800, 1.000 oder 2.000 m² - für effiziente Rasenpflege ohne Begrenzungskabel und mit wenig eigenem Aufwand.Dreame A1 Pro 2000:UVP: 999 EuroAktionspreis: 599 EuroErsparnis: 400 EuroAktionszeitraum: 16. - 30.11.Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0DR35G7P3?maas=maas_adg_21D18206B0558FF87300A45274D67432_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1), Bauhaus (https://www.bauhaus.info/maehroboter-mit-lidar/dreame-maehroboter-set-a1-pro/p/Set-Z01260196)Dreame A2 SerieDen Garten im Blick, den Rasen im Griff: Die Dreame A2 Serie kombiniert mit OmniSense 2.0 ein 360°-3D-LiDAR-System und eine KI-gestützte 1080p-HDR-Kamera. Damit erfassen die Mähroboter ihre Umgebung dreidimensional und navigieren zentimetergenau, ohne Begrenzungskabel oder RTK-Basisstation.Dank KI-gestützter Grenzerkennung ist die Rasenfläche bis zu fünfmal schneller kartiert als beim Vorgänger. An den Rändern fährt das EdgeMaster Schneidsystem die Mähscheibe seitlich aus und reduziert den Abstand zur Rasenkante auf unter 5 cm. Auch am Hang kommen die Geräte voran: Ihr kräftiger Nabenmotor bewältigt Steigungen von bis zu 50 %. Wie der Rasen aussehen soll, bestimmen die Nutzer selbst: Mit Schnitthöhen von 30 bis 70 mm, fünf Mähmodi und individuell anpassbaren Mähmustern.So bleibt vom Rand bis zur Hanglage alles mit wenig eigenem Aufwand gepflegt und mehr Zeit, den Garten zu genießen.Dreame A2 1200:UVP: 1.399 EuroAktionspreis: 726 EuroErsparnis: 673 EuroAktionszeitraum: 16. - 30.11.Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GH7HVQV4?maas=maas_adg_67829C0C5A4D440FE27A792FD622E283_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1QV4%2Fref)Dreame A3 AWD Pro SerieVier Räder, voller Einsatz: Die Dreame A3 AWD Pro Serie bringt intelligenten Mähkomfort auch in anspruchsvolle Gärten. OmniSense 3.0 kartiert weitläufige Rasenflächen ohne Begrenzungskabel. Vier einzeln per Nabenmotor angetriebene Räder sorgen für Vortrieb, selbst bei Steigungen von bis zu 80 % beziehungsweise 38,7° und Hindernissen bis 5,5 cm Höhe.Zwei schwimmend gelagerte Mähscheiben bearbeiten den Rasen auf 40 cm Schnittbreite. An den Rändern übernimmt EdgeMaster 2.0: Die Technologie ermöglicht das Mähen bis auf 3 cm an die Rasenkante. Eine weiterentwickelte Hindernisvermeidung und zusätzliche Sicherheitsfunktionen unterstützen den zuverlässigen Betrieb.Damit eignet sich die Flaggschiff-Serie je nach Modell für Rasenflächen bis zu 5.000 m². Ob großer Garten oder steile Hanglage: Sie verbindet kräftigen Allradantrieb mit präziser Kantenpflege.Dreame A3 AWD Pro 3500:UVP: 2.599 EuroAktionspreis: 1.999 EuroErsparnis: 600 EuroAktionszeitraum: 16. - 30.11.Erhältlich bei: Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-mahroboter-a3-awd-pro-3500)KüchenhelferDreame Tasti HeißluftfritteuseDreames erste 5-in-1-Heißluftfritteuse verbindet vielseitige Zubereitungsmöglichkeiten mit einem besonderen Design: Heißluftfrittieren, Rösten, Aufwärmen, Grillen und Warmhalten gelingen in Behältern aus 6 mm starkem Borosilikatglas. Diese bieten einen freien Rundumblick auf die Speisen und kommen ohne PFAS- oder PTFE-Beschichtungen aus.Zum Lieferumfang gehören zwei austauschbare Behälter mit 2,5 und 4,5 Litern Fassungsvermögen. Sie lassen sich mit dem Heizmodul verbinden und anschließend als luftdicht verschließbare Frischhalteboxen nutzen. Die 3D-Heißluftzirkulation wird durch eine Wasserkammer ergänzt, die Dampf abgibt. So bleiben Speisen innen saftig und werden außen knusprig. Die Glasbehälter und der Edelstahleinsatz sind spülmaschinengeeignet.Ideal für kleine Köstlichkeiten an den Feiertagen: Während die Snacks für die Gäste goldbraun werden, bleibt alles im Blick. Reste lassen sich direkt im selben Behälter für den nächsten Tag aufbewahren.UVP: 129 EuroAktionspreis: 94 EuroErsparnis: 35 Euro (27 %)Aktionszeitraum: 16. - 30.11.Erhältlich bei: Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-tasti-heissluftfritteuse?utm_source=PR&utm_medium=PRrelease&utm_campaign=preBF), Media Markt (https://www.mediamarkt.de/de/product/_dreame-pt60-tasti-heissluftfritteuse-3027952.html)Dreame PortFresh tragbarer MixerFrische Drinks, wo immer der Tag hinführt: Der Dreame PortFresh verbindet kabellose Freiheit mit einem platzsparenden Design. Seine Motorbasis lässt sich im Mixbecher verstauen und reduziert so das benötigte Stauvolumen um 33 %.Sechs Edelstahlklingen und die 4D-Vortex-Technologie bereiten frische Smoothies in nur 15 Sekunden zu. Dank BPA-freiem Trinkbecher und auslaufsicherem Deckel wird direkt im Becher gemixt und der Drink anschließend einfach mitgenommen; eine zusätzliche Flasche ist nicht nötig. Fünf voreingestellte Programme, darunter ein Selbstreinigungsmodus, erleichtern die Zubereitung und das Saubermachen.Ob an einem hektischen Morgen, im Büro, nach dem Sport oder auf Reisen über die Feiertage: Mit dem PortFresh sind frisch gemixte Smoothies immer dabei. Auch als Wichtelgeschenk ist er eine schöne Idee für alle, die unterwegs gerne frische Drinks genießen.UVP: 89 EuroAktionspreis: 49 EuroErsparnis: 40 Euro (45 %)Aktionszeitraum: 16. - 30.11.Erhältlich bei: Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/portfresh-tragbarer-mixer?utm_source=PR&utm_medium=PRrelease&utm_campaign=preBF), OTTO (https://www.otto.de/p/dreame-akku-smoothie-maker-portfresh-portable-blender-120-w-usb-c-akku-kompakt-mobil-2094009157/)RaumluftDreame AP10 LuftreinigerWenn es draußen kälter wird und die Fenster länger geschlossen bleiben, ist frische Raumluft besonders willkommen, gerade in Haushalten mit Haustieren. Der Dreame AP10 Pet Air Purifier wurde für das Zusammenleben mit tierischen Mitbewohnern und für Räume bis 40 m² entwickelt.Seine 360°-Tierhaarerfassung und das mehrstufige Luftreinigungssystem helfen dabei, Tierhaare, Gerüche, Pollen und Formaldehyd aus der Luft zu filtern. So trägt der AP10 zu einem frischeren, angenehmeren Wohnumfeld bei. Ein intelligenter Rotpunktlaser und ein Katzenspielzeug ergänzen die Ausstattung und bieten auch den vierbeinigen Mitbewohnern Abwechslung.UVP: 399 EuroAktionspreis: 199 EuroErsparnis: 200 Euro (50 %)Aktionszeitraum: 16. - 30.11.Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/Purifier-negative-purification-transparent-compartment/dp/B0FY3HS4NK), Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-haustier-luftreiniger-ap10?utm_source=PR&utm_medium=PRrelease&utm_campaign=preBF)VerfügbarkeitDie offizielle Black-Friday-Aktion von Dreame startet heute und läuft bis einschließlich Montag, 30. November 2026, dem Cyber Monday. Die Angebote sind je nach Produkt bei Amazon, im Dreame Store sowie bei MediaMarkt, Saturn, OTTO und BAUHAUS erhältlich. Es gelten die jeweils angegebenen Aktionszeiträume; das Angebot für den X60 Pro Ultra Complete beginnt am 19. November.In dieser abschließenden Kampagnenphase bietet Dreame bis zu 1.060 Euro Rabatt auf ausgewählte Saug- und Wischroboter, Nass- und Trockensauger, Akkustaubsauger, Haarpflegegeräte, Küchenhelfer und Gartenlösungen.Alle Angebote der Kampagne "Starke Technik. Noch stärkere Rabatte" finden sich bei Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/6324C48C-40A8-4863-9AB4-76067FC10887) und im Dreame Store (https://de.dreametech.com/pages/black-friday).Denn die besten Geschenke machen nicht nur beim Auspacken Freude: Sie machen jeden Tag ein bisschen leichter.Über DreameDreame Technology wurde 2017 gegründet und entwickelt innovative Lösungen für den smarten Haushalt. Auf Basis seiner Expertise in Hochgeschwindigkeitsmotoren, Computer Vision und SLAM (Simultaneous Localization and Mapping, simultane Lokalisierung und Kartierung) hat das Unternehmen ein umfassendes Ökosystem für Haus und Garten aufgebaut, das sowohl Haushaltsklein- als auch Haushaltsgroßgeräte umfasst.Zum Portfolio zählen Saug- und Wischroboter, Akkustaubsauger, Nass- und Trockensauger, Mähroboter sowie Geräte für die Körper- und Haarpflege. Laut IDC-Daten war Dreame 2025 gemessen an den ausgelieferten Stückzahlen die führende Saugrobotermarke in Europa. Das Unternehmen ist weltweit aktiv und verfolgt das Ziel, den Alltag durch Innovationen zu erleichtern, die Leistung, Intelligenz und einfache Bedienung miteinander verbinden.Pressekontakt:markus.chang@dreame.techOriginal-Content von: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173033/6391076