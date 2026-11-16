Hamburg (ots) -Mittelständische Unternehmen sollten sich in ihrer Planung für 2027 auf weiter steigenden Restrukturierungsdruck und höhere Anforderungen ihrer Finanzierer einstellen. Knapp 90 Prozent der befragten Finanzierer erwarten in den kommenden zwölf Monaten mehr Restrukturierungsfälle. Gleichzeitig zeigt sich eine Lücke zwischen Erkennen und Handeln: 64 Prozent nennen die frühzeitige Identifikation und Intervention als wichtigsten Erfolgsfaktor, mehr als die Hälfte berichtet jedoch, dass Engagements in der Regel erst bei einer absehbaren Liquiditätslücke oder in einer akuten Notlage formal in die Restrukturierung übergehen. Das zeigt der "enomyc Restrukturierungskompass 2026", für den die Mittelstandsberatung rund 140 Finanzierungsexpertinnen und Finanzierungsexperten befragt hat.Ursachen liegen vor allem im MarktBei den Unternehmen, die sie betreuen, sehen die Finanzierer die Ursachen für den wachsenden Druck vor allem im Marktumfeld. 67 Prozent nennen Nachfragerückgang oder Absatzschwäche als eine der wichtigsten Ursachen, gefolgt von hohen Energie-, Material- oder Beschaffungskosten sowie Margen- und Preisdruck. Für die Finanzierer sichtbar werden die Schwierigkeiten ihrer Kunden allerdings häufig erst an den finanziellen Folgen: 79 Prozent nennen wiederholte Umsatz- oder Ergebnisverfehlungen als wichtigstes Warnsignal, 45 Prozent kurzfristige Liquiditätsengpässe und 42 Prozent einen sinkenden Auftragseingang. Am höchsten ist der Restrukturierungsdruck in der Automobilindustrie: 99 Prozent der Befragten mit Portfolioerfahrung in diesem Sektor bewerten ihn als hoch oder sehr hoch, gefolgt vom Gesundheitswesen mit 91 Prozent."Die Ergebnisse zeigen: Die Warnsignale werden erkannt. Der entscheidende Hebel liegt darin, früher ins Handeln zu kommen", sagt Dr. Stefan Frings, Partner bei enomyc. "Unternehmen, die Maßnahmen einleiten, solange Liquidität und Handlungsspielraum noch vorhanden sind, haben die meisten Optionen und die stärkste Verhandlungsposition."Klare Auslöser gemeinsam definierenNur wenige Befragte sehen in frühen Plan- oder Ergebnisabweichungen beziehungsweise einem drohenden Covenantbruch den typischen Zeitpunkt für den formalen Übergang in die Restrukturierung. 39 Prozent nennen keinen festen Zeitpunkt. Darin liegt eine Chance: Wenn Unternehmen und Finanzierer frühzeitig gemeinsam festlegen, welche Kennzahlen und Schwellenwerte für das jeweilige Unternehmen und seine Branche ein Handeln auslösen, schaffen sie Verbindlichkeit und eine klare Entscheidungsgrundlage."Wer Schwellenwerte frühzeitig gemeinsam definiert, gewinnt Zeit und Optionen", so Frings. "Unternehmen und Finanzierer sollten im Vorfeld festlegen, welche operativen und finanziellen Abweichungen eine vertiefte Prüfung auslösen. So werden Frühindikatoren zu einem verlässlichen Steuerungsinstrument."Anforderungen der Finanzierer steigenAuch die Anforderungen an Unternehmen in angespannter Lage sind deutlich gestiegen. 89 Prozent der Befragten berichten von höheren Anforderungen an Eigenkapital- oder Gesellschafterbeiträge in den vergangenen sechs Monaten. 84 Prozent beobachten eine größere Zurückhaltung bei zusätzlichem Fremdkapital, 81 Prozent höhere Sicherheitenanforderungen und 80 Prozent strengere Reporting- und Transparenzanforderungen."Die Ursachen wirtschaftlicher Schieflagen sind vielfältiger geworden, entsprechend genauer schauen Finanzierer hin", so Frings. "Für Unternehmen liegt darin auch eine Chance: Wer seine Planung für 2027 transparent aufstellt und Finanzierer frühzeitig einbindet, schafft Vertrauen und erweitert seinen Handlungsspielraum."Umsetzung bleibt die entscheidende BewährungsprobeFinanzierer verschaffen Unternehmen die nötige Zeit für ihre Neuaufstellung: Stundungen oder angepasste Tilgungen (57 Prozent) und Verlängerungen bestehender Finanzierungen (52 Prozent) sind die häufigsten Maßnahmen in aktuellen Fällen. Entscheidend ist, wie konsequent Unternehmen diese Zeit nutzen. Die laufenden Restrukturierungsprojekte, die sie begleiten, bewerten die Finanzierer überwiegend durchschnittlich. Den größten Verbesserungsbedarf sehen sie bei Tempo und Konsequenz der Umsetzung: Jeweils mehr als ein Viertel der Befragten stuft diese Aspekte als schwach ein. "Ein tragfähiges Konzept schafft noch keinen Turnaround", so Frings. "Abweichungen müssen Entscheidungen auslösen, nicht nur neue Berichtsschleifen."Aus den Ergebnissen leitet enomyc konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmer und Gesellschafter ab, von der Planung 2027 über Frühwarnsysteme bis zur Umsetzung. Die vollständige Auswertung mit allen Ergebnissen, Branchenprofilen und Empfehlungen ist auf Anfrage unter restrukturierungskompass@enomyc.com erhältlich.Finanzierungsexpertinnen und Finanzierungsexperten, die sich an künftigen Erhebungen beteiligen möchten, sind herzlich eingeladen, sich ebenfalls zu melden.Über die StudieDer "enomyc Restrukturierungskompass" ist eine jährlich wiederkehrende Befragung von Finanzierungsexpertinnen und Finanzierungsexperten im deutschen Mittelstand. Er baut auf der ersten enomyc-Finanziererbefragung aus dem Jahr 2025 auf und besteht aus einer großen Hauptstudie im Herbst und einem kompakten Pulse Check im Frühjahr, der nächste folgt im Frühjahr 2027. Für die Ausgabe 2026 wurden im August und September 2026 rund 140 Expertinnen und Experten online befragt, drei Viertel von ihnen arbeiten in Restrukturierung, Sanierung oder Workout.Über enomyc:enomyc ist eine führende, unabhängige Beratung für Transformation und Restrukturierung mit klarem Fokus auf Umsetzung und nachhaltige Wertsteigerung. Seit 2003 begleitet enomyc Unternehmen, Investoren und Stakeholder in anspruchsvollen Veränderungssituationen und verbindet dabei strategische Klarheit mit operativer Exzellenz. Das Unternehmen positioniert sich bewusst zwischen globalen Beratungshäusern und spezialisierten Boutiquen - als unternehmerisch geprägter Partner mit hoher Umsetzungskraft und wachsender internationaler Präsenz. Mit Standorten in Deutschland, Österreich und den USA baut enomyc seine internationale Tätigkeit kontinuierlich aus und entwickelt sich im Rahmen der Partnerschaft mit Ufenau Capital Partners zu einer skalierbaren, international ausgerichteten Beratungsplattform weiter.Das Leistungsspektrum umfasst Strategie- und Performanceberatung, Transformation und Restrukturierung, Financial und Debt Advisory, M&A, Digital Strategy, People Advisory und Real Estate. In Sondersituationen unterstützt enomyc Unternehmen bei der frühzeitigen Stabilisierung, bei Sanierungen und bei TransPressekontakt:Cathleen Möbius, Head of MarketingM +49 162 2544 592T +49 40 300359-77Neuer Wall 5720354 Hamburgmoebius@enomyc.comwww.enomyc.comOriginal-Content von: enomyc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164573/6391075