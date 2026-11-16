Fürth (ots) -
Ob Hund oder Katze: Für die vierbeinigen Familienmitglieder ist nur das Beste gut genug. Ab sofort gibt es dafür bei NORMA noch mehr Grund zur Freude, denn der fränkische Discounter senkt die Preise für 14 Produkte der Tiernahrung dauerhaft. Besonders kräftig fällt die Preissenkung bei der Katzennahrung 100 g von CAT BONBON aus: Die Packung kostet künftig nur noch 0,20 Euro statt bisher 0,30 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von rund 33 Prozent.
Auch bei der Hundenahrung wird jetzt gespart: Die Hunde-Vollnahrung 300 g von ROY gibt es ab sofort für 0,55 Euro statt 0,60 Euro. Wer seine Lieblinge mit Snacks und Leckerlis verwöhnen möchte, profitiert ebenfalls von günstigeren Preisen: Die Hundesticks 176 g von ROY kosten künftig 1,69 Euro statt 1,78 Euro. Damit profitieren Kundinnen und Kunden bei NORMA von dauerhaft günstigeren Preisen - um 0,05 bis 0,50 Euro pro Produkt.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
CAT BONBON Katzennahrung 100 g
Bislang: 0,30 EUR
Jetzt: 0,20 EUR
CAT BONBON Premium Katzen Menü 400 g/405 g
Bislang: 0,95 EUR
Jetzt: 0,85 EUR
CAT BONBON Premium Katzennahrung 100 g
Bislang: 0,45 EUR
Jetzt: 0,35 EUR
CAT BONBON Feine Mahlzeiten 1.200 g
Bislang: 2,55 EUR
Jetzt: 2,35 EUR
CAT BONBON Zarte Stücke in Gelee 415 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,89 EUR
CAT BONBON Premium Gourmet Trockenfutter 800 g
Bislang: 1,89 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
CAT BONBON Premium Gourmet Herzschale 85 g
Bislang: 0,45 EUR
Jetzt: 0,35 EUR
CAT BONBON Gefüllte Knusperkissen 150 g
Bislang: 0,95 EUR
Jetzt: 0,89 EUR
CAT BONBON Premium Gourmet Feine Pasteten 680 g
Bislang: 3,95 EUR
Jetzt: 3,45 EUR
ROY Hundesticks 176 g
Bislang: 1,78 EUR
Jetzt: 1,69 EUR
ROY Hunde-Vollnahrung 300 g
Bislang: 0,60 EUR
Jetzt: 0,55 EUR
ROY Feine Pastete 150 g
Bislang: 0,45 EUR
Jetzt: 0,35 EUR
ROY Hunde-Nassnahrung 400 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,79 EUR
DOG Saftige Stückchen in Sauce 1.240 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,39 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6391095
Ob Hund oder Katze: Für die vierbeinigen Familienmitglieder ist nur das Beste gut genug. Ab sofort gibt es dafür bei NORMA noch mehr Grund zur Freude, denn der fränkische Discounter senkt die Preise für 14 Produkte der Tiernahrung dauerhaft. Besonders kräftig fällt die Preissenkung bei der Katzennahrung 100 g von CAT BONBON aus: Die Packung kostet künftig nur noch 0,20 Euro statt bisher 0,30 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von rund 33 Prozent.
Auch bei der Hundenahrung wird jetzt gespart: Die Hunde-Vollnahrung 300 g von ROY gibt es ab sofort für 0,55 Euro statt 0,60 Euro. Wer seine Lieblinge mit Snacks und Leckerlis verwöhnen möchte, profitiert ebenfalls von günstigeren Preisen: Die Hundesticks 176 g von ROY kosten künftig 1,69 Euro statt 1,78 Euro. Damit profitieren Kundinnen und Kunden bei NORMA von dauerhaft günstigeren Preisen - um 0,05 bis 0,50 Euro pro Produkt.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
CAT BONBON Katzennahrung 100 g
Bislang: 0,30 EUR
Jetzt: 0,20 EUR
CAT BONBON Premium Katzen Menü 400 g/405 g
Bislang: 0,95 EUR
Jetzt: 0,85 EUR
CAT BONBON Premium Katzennahrung 100 g
Bislang: 0,45 EUR
Jetzt: 0,35 EUR
CAT BONBON Feine Mahlzeiten 1.200 g
Bislang: 2,55 EUR
Jetzt: 2,35 EUR
CAT BONBON Zarte Stücke in Gelee 415 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,89 EUR
CAT BONBON Premium Gourmet Trockenfutter 800 g
Bislang: 1,89 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
CAT BONBON Premium Gourmet Herzschale 85 g
Bislang: 0,45 EUR
Jetzt: 0,35 EUR
CAT BONBON Gefüllte Knusperkissen 150 g
Bislang: 0,95 EUR
Jetzt: 0,89 EUR
CAT BONBON Premium Gourmet Feine Pasteten 680 g
Bislang: 3,95 EUR
Jetzt: 3,45 EUR
ROY Hundesticks 176 g
Bislang: 1,78 EUR
Jetzt: 1,69 EUR
ROY Hunde-Vollnahrung 300 g
Bislang: 0,60 EUR
Jetzt: 0,55 EUR
ROY Feine Pastete 150 g
Bislang: 0,45 EUR
Jetzt: 0,35 EUR
ROY Hunde-Nassnahrung 400 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,79 EUR
DOG Saftige Stückchen in Sauce 1.240 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,39 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6391095
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