Fürth (ots) -Ob Hund oder Katze: Für die vierbeinigen Familienmitglieder ist nur das Beste gut genug. Ab sofort gibt es dafür bei NORMA noch mehr Grund zur Freude, denn der fränkische Discounter senkt die Preise für 14 Produkte der Tiernahrung dauerhaft. Besonders kräftig fällt die Preissenkung bei der Katzennahrung 100 g von CAT BONBON aus: Die Packung kostet künftig nur noch 0,20 Euro statt bisher 0,30 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von rund 33 Prozent.Auch bei der Hundenahrung wird jetzt gespart: Die Hunde-Vollnahrung 300 g von ROY gibt es ab sofort für 0,55 Euro statt 0,60 Euro. Wer seine Lieblinge mit Snacks und Leckerlis verwöhnen möchte, profitiert ebenfalls von günstigeren Preisen: Die Hundesticks 176 g von ROY kosten künftig 1,69 Euro statt 1,78 Euro. Damit profitieren Kundinnen und Kunden bei NORMA von dauerhaft günstigeren Preisen - um 0,05 bis 0,50 Euro pro Produkt.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):CAT BONBON Katzennahrung 100 gBislang: 0,30 EURJetzt: 0,20 EURCAT BONBON Premium Katzen Menü 400 g/405 gBislang: 0,95 EURJetzt: 0,85 EURCAT BONBON Premium Katzennahrung 100 gBislang: 0,45 EURJetzt: 0,35 EURCAT BONBON Feine Mahlzeiten 1.200 gBislang: 2,55 EURJetzt: 2,35 EURCAT BONBON Zarte Stücke in Gelee 415 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,89 EURCAT BONBON Premium Gourmet Trockenfutter 800 gBislang: 1,89 EURJetzt: 1,79 EURCAT BONBON Premium Gourmet Herzschale 85 gBislang: 0,45 EURJetzt: 0,35 EURCAT BONBON Gefüllte Knusperkissen 150 gBislang: 0,95 EURJetzt: 0,89 EURCAT BONBON Premium Gourmet Feine Pasteten 680 gBislang: 3,95 EURJetzt: 3,45 EURROY Hundesticks 176 gBislang: 1,78 EURJetzt: 1,69 EURROY Hunde-Vollnahrung 300 gBislang: 0,60 EURJetzt: 0,55 EURROY Feine Pastete 150 gBislang: 0,45 EURJetzt: 0,35 EURROY Hunde-Nassnahrung 400 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,79 EURDOG Saftige Stückchen in Sauce 1.240 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,39 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6391095