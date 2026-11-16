FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff hält es für möglich, dass der Veranstalter am Kapitalmarkttag am 20. November die bisher vorsichtigen Jahresziele anhebt, wie er in seinem am Montag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht schrieb. Die Anlaufkosten für den Unipol Dome in Mailand ließen eine positive Überraschung aber im Ungewissen./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET



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