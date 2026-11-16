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Dow Jones News
16.11.2026 10:51 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Aktien gut behauptet - Rüstungsaktien ziehen an

DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien gut behauptet - Rüstungsaktien ziehen an

DOW JONES--Wie erwartet verhalten zeigen sich Europas Börsen am Montag im frühen Handel. Der DAX legt minimal zu auf 26.758 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,1 Prozent nach. Bremsend wirken die Unsicherheiten um Aktien aus der Technologiebranche. Vom Anleihemarkt kommen keine Impulse, hier geht es seitwärts mit Kursen und Renditen. Der Euro näherte sich schon 1,10 Dollar, einem 19-Monats-Tief, er zeigt sich aktuell mit 1,1029 Dollar aber etwas erholt. Für die europäische Exportindustrie ist ein schwacher Euro günstig, weil dadurch deren Produkte in den USA billiger werden.

Bei den Branchen finden sich Rohstoff- und Stahlaktien am Ende der Rangliste, ihr Subindex fällt um 1,2 Prozent, nachdem neue Wirtschaftsdaten aus China eher schwach ausgefallen sind. Die Industrieproduktion stieg im Oktober weniger als erwartet, ebenso die Einzelhandelsumsätze. Zugleich fielen die Anlageinvestitionen in den ersten zehn Monaten stärker als geschätzt. Etwas aus dem Fokus geraten ist der Ölpreis. Brent verbilligt sich leicht auf gut 95 Dollar.

Angesichts der Turbulenzen um Nvidia mit dem Rücktritt von CEO Jensen Huang werden Technologieaktien weiter gemieden. Die Kursverluste halten sich aber in Grenzen, nachdem es in Asien am Montag an den technologielastigen Börsen in Taiwan und Korea um 5,7 bzw 3,6 Prozent scharf abwärts gegangen war, nachdem am Freitag an der Wall Street besonders Chipaktien eingebrochen waren.

Sorgen bereiten laut Marktteilnehmern vor allem Fragen hinsichtlich der künftigen Finanzierung des KI-Ausbaus, weil Huang Nvidia zu einem Hauptfinancier des Booms gemacht hatte. Die hohen US-Zinsen werden als weitere Last für US-Technologiewerte gesehen, nachdem die US-Erzeugerpreise am Freitag keine Entspannung bei den Zinserwartungen brachten. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember wird zu 90 Prozent eingepreist, eine weitere im Januar zu 70 Prozent. Einen positiven Impuls für den Technologiesektor könnte der Börsengang des KI-Riesen Anthropic liefern. Hier ist bei den laufenden Orders von sechsfacher Überzeichnung die Rede. Der Börsengang soll am Donnerstag stattfinden.

Als "sehr verhalten und stabil" bezeichnen Händler die Entwicklung der europäischen Technologieaktien. Ihr Subindex büßt ein halbes Prozent ein. Es sei klar, dass die Querelen um Nvidia nicht die Finanzierung oder Auftragslage europäischer Unternehmen betreffe. Aktien von KI- Infrastrukturgewinnern wie Siemens Energy, ABB und Schneider Electric geben um bis zu 1,1 Prozent nach. Infineon verlieren dagegen mit 1,5 Prozent stärker, STMicro 0,5 und ASML 1,6 Prozent. Aixtron kommen um 2,2 und Suss Microtec um 0,8 Prozent zurück.

Rüstungswerte setzen die Erholung am Montagmorgen fort, der Stoxx-Branchenindex Luft-/Raumfahrt & Verteidigung liegt 1,6 Prozent vorne. "Der dritte US-Flugzeugträger vor dem Iran deutet darauf, dass US-Präsident Trump die Lage noch einmal eskalieren will", meint ein Händler. Auf europäischer Ebene verweist der Teilnehmer auf weitere Milliardenhilfen für die Ukraine. Im Rahmen des insgesamt 90 Milliarden Euro schweren EU-Darlehens sind für 2027 weitere 45 Milliarden Euro vorgesehen, davon 31,7 Milliarden Euro für die ukrainische Verteidigungsindustrie. Unter anderem steigen Rheinmetall, Renk, TKMS und Hensoldt um bis zu 3,5 Prozent. Im europäischen Börsen-Ausland kommen Thales, Dassault, Kongsberg, Leonardo und BAE Systems um bis 2,2 Prozent voran. Stärkere Erholungen von 5,6 bzw. 2,6 Prozent zeigen die Aktien der Munitionshersteller CSG und Vincorion nach ihrem kräftigen Abverkauf in der Vorwoche. 

Index      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag    +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50  6.382,49  -0,1   -4,37    6.386,86       10,2 
Stoxx-50    5.531,99  +0,2    9,39    5.522,60       12,5 
DAX      26.762,84  +0,1   12,89    26.749,95       9,3 
MDAX      30.676,22  -0,1   -23,74    27.039,42       0,2 
TecDAX     4.076,91  +0,0    1,01    3.091,28       12,5 
SDAX      17.805,61  +0,4   68,01    13.062,07       3,7 
FTSE      10.930,79  +0,3   28,23    10.902,56       10,1 
CAC       8.394,32  +0,3   25,41    8.368,91       2,7 
SMI      15.213,97  +0,7   107,85    15.106,12       14,7 
ATX       6.647,89  -0,1   -6,94    6.654,83       24,8 
 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag    Fr, 17:03 
EUR/USD      1,1022  +0,0   0,0001     1,1021      1,1032 
EUR/JPY      175,8  -0,1  -0,1900     175,99     176,3600 
EUR/CHF      0,9251  +0,1   0,0007     0,9244      0,9245 
EUR/GBP      0,8341  -0,0  -0,0003     0,8344      0,8343 
USD/JPY      159,48  -0,1  -0,1800     159,66     159,8400 
GBP/USD      1,3212  -0,0  -0,0003     1,3215      1,3220 
USD/CNY      6,6649  -0,1  -0,0061     6,6710      6,6710 
USD/CNH      6,6652  -0,1  -0,0094     6,6746      6,6745 
AUS/USD      0,6758  -0,2  -0,0013     0,6771      0,6775 
Bitcoin/USD  64.245,15  -1,2  -785,43    65.030,58    68.621,56 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     88,31  -0,3   -0,25      88,56 
Brent/ICE     95,27  -0,6   -0,57      95,84 
 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      3.862,05  -0,5   -17,99    3.880,04 
Silber       47,50  -2,5   -1,22      48,73 
Platin     1.471,48  -1,5   -22,10    1.493,58 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/gos

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November 16, 2026 04:20 ET (09:20 GMT)

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