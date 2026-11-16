Hamburg (ots) -MOVA startet seine offizielle Black-Friday-Aktion mit Angeboten aus den Bereichen Saugroboter, Pet Care, Garten und Energie. Die Aktion läuft bis einschließlich Cyber Monday am 30. November 2026. Die Produkte sind je nach Angebot über Amazon, den MOVA-Onlineshop sowie ausgewählte Handelspartner wie MediaMarkt erhältlich. Im Fokus stehen unter anderem die Saug- und Wischroboter Z70 Ultra Roller Complete und V70 Ultra Complete, der Fensterputzroboter T1 Station, die selbstreinigende Katzentoilette LR10 Prime, die Mähroboter LiDAX Ultra 800 und ViAX 500 sowie das Solarspeichersystem LumeGret A4000.MOVA Z70 Ultra Roller Complete: Wischen mit kontinuierlich sauberem Wasser - 1.399 EUR statt 699 EUR | Ersparnis: 700 EURDer Z70 Ultra Roller Complete setzt auf das HydroForce-System: Die rotierende Wischwalze wird während der Reinigung kontinuierlich mit Frischwasser versorgt und gleichzeitig von Schmutzwasser gereinigt. Hinzu kommen bis zu 36.000 Pascal Saugleistung, ein einfahrbarer LiDAR-Sensor und eine Hindernisüberwindung von bis zu neun Zentimetern. Auf Teppichen hebt der Roboter Wischwalze und Seitenbürste an.Erhältlich bei: Amazon, MOVA Store (https://de.mova.tech/products/z70-ultra-roller-complete-saugroboter-gebuerstetes-metall)MOVA V70 Ultra Complete: Bis zu 42.000 Pascal Saugleistung - 1.399 EUR statt 699 EUR | Ersparnis: 700 EURDer V70 Ultra Complete kombiniert bis zu 42.000 Pascal Saugleistung mit MaxiReachX. Der Wischmopp lässt sich um bis zu 17 Zentimeter, die Seitenbürste um bis zu zwölf Zentimeter ausfahren, um auch Kanten und schwer erreichbare Bereiche zu reinigen. Der Roboter überwindet Hindernisse bis neun Zentimeter Höhe. EcoCyclone reduziert den Bedarf an Einweg-Staubbeuteln.Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GXW3NHKY?maas=maas_adg_0DE808C53F6FF1CE35CA626FF6C2D7DB_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), MOVA Store (https://de.mova.tech/products/v70-ultra-complete-saugroboter)MOVA P70 Pro Ultra: 30.000 Pascal und KI-Hinderniserkennung - 699 EUR statt 469 EUR | Ersparnis: 230 EURMit bis zu 30.000 Pascal Saugleistung, einem Wischsystem mit 260 Umdrehungen pro Minute und zwölf Newton Anpressdruck ist der P70 Pro Ultra für die kombinierte Bodenreinigung ausgelegt. Die KI-gestützte Hinderniserkennung erkennt mehr als 280 verschiedene Objekte. Die Station reinigt die Wischfläche mit einem bis zu 100 °C heißen PTC-System.Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0H831XSBV?maas=maas_adg_4AEB3A3740A40EA2B31B48D2495E46B9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), MOVA Store (https://de.mova.tech/products/saugroboter-p70-pro-ultra)MOVA T1 Station: Fensterreinigung mit bis zu 40 °C warmem Wasser - 499 EUR statt 399 EUR | Ersparnis: 100 EURDie T1 Station kombiniert eine Warmwasserreinigung mit bis zu 10.000 Pascal Saugleistung und einer multifunktionalen Basisstation. Der integrierte 4.500-mAh-Akku ermöglicht bis zu 110 Minuten kabellosen Betrieb und erleichtert so auch die Reinigung schwer erreichbarer Glasflächen.Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/MOVA-Station-Fensterputzroboter-mit-Wei%C3%9F/dp/B0HF7BYSF7), MOVA StoreMeowgicPod LR10 Prime: Bis zu 15 Tage ohne manuelles Ausschaufeln - 499 EUR statt 299 EUR | Ersparnis: 200 EURDie selbstreinigende Katzentoilette LR10 Prime ermöglicht mit ihrem elf Liter großen Abfallbehälter laut MOVA bis zu 15 Tage automatisierten Betrieb. Hinzu kommen ein zweistufiges System zur Geruchskontrolle, eine 110-Liter-Kabine und zwölf Schutzebenen. Steuerung und Monitoring erfolgen über die MOVAhome App.Erhältlich bei: Amazon, MOVA Store (https://de.mova.tech/products/lr10-prime-automatische-katzentoilette?utm_source=PR&utm_medium=PRrelease&utm_campaign=BF), Media Markt (https://www.mediamarkt.de/de/product/_mova-lr10-prime-katzentoilette-3024268.html)MOVA LiDAX Ultra 800: Kabelloses Mähen für Flächen bis 800 Quadratmeter - 949 EUR statt 699 EUR | Ersparnis: 250 EURDer LiDAX Ultra 800 kombiniert eine 360-Grad-3D-LiDAR-Navigation mit intelligenter Hinderniserkennung. Er ist für Rasenflächen bis 800 Quadratmeter ausgelegt und benötigt weder Begrenzungskabel noch eine RTK-Basisstation.Erhältlich bei: Amazon, MOVA Store (https://de.mova.tech/products/lidax-ultra-maehroboter?variant=45460160184518), Media Markt (https://www.mediamarkt.de/de/product/_mova-lidax-ultra-800-3032128.html)MOVA ViAX 500: Mähroboter für kleinere Gärten - 749 EUR statt 549 EUR | Ersparnis: 200 EURDer ViAX 500 ist für Rasenflächen bis 600 Quadratmeter ausgelegt. UltraEyes AI Dual-Vision unterstützt Kartierung, Navigation, Grenzerkennung und Hindernisvermeidung und ermöglicht die Einrichtung ohne Begrenzungskabel.Erhältlich bei: AmazonMOVA LumeGret A4000: Solarspeicher mit bis zu 20 kWh Kapazität - 1.799 EUR statt 1.199 EUR | Ersparnis: 600 EUR (ca. 33 %)Der LumeGret A4000 startet mit vier Kilowattstunden Speicherkapazität und lässt sich mit B4000-Erweiterungsbatterien auf bis zu 20 kWh ausbauen. Bis zu 3.600 Watt Solar-Eingangsleistung und 2.500 Watt bidirektionale AC-Leistung unterstützen die Nutzung von Solarstrom sowie eine Notstromversorgung.Das Energiemanagementsystem LumeGret Orbit kombiniert KI-basierte Solarprognosen mit dynamischen Strompreisen, um Speicherung und Verbrauch automatisch zu optimieren.Erhältlich bei: MOVA Solar offiziell in DACHVerfügbarkeitDie Black-Friday-Angebote von MOVA gelten vom 16. bis 30. November 2026 und sind je nach Produkt über Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/47C4B14B-444A-4823-9329-BAC812CFC381?maas=maas_adg_1C998A0D6B1935346D7D2A8C1FBF7004_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), den offiziellen MOVA-Onlineshop (https://de.mova.tech/pages/black-friday-angebote) und ausgewählte Handelspartner wie MediaMarkt erhältlich. Die Angebote gelten solange der Vorrat reicht.Alle Preisangaben gelten für Deutschland. Preise, Verfügbarkeit und Aktionskonditionen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich kurzfristig ändern.Pressekontakt:MOVA PressseabteilungE-Mail: info@mova-tech.comOriginal-Content von: MOVA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182374/6391140