Hannover (ots) -631 Plakatstellen, 1,1 Millionen Exemplare der Printbeilage "Tipps & Termine" und umfangreiche digitale Werbemaßnahmen machen bundesweit auf Hannovers Winter-Highlights 2026/2027 aufmerksam.Außergewöhnliche Shows, festliche Konzerte und stimmungsvolle Weihnachtsmärkte: Hannover bietet auch in der kalten Jahreszeit zahlreiche Anlässe für einen Städtetrip. Mit einer reichweitenstarken Winterkampagne rückt die Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) diese Vielfalt in den Fokus und macht bundesweit Lust auf einen Besuch in der niedersächsischen Landeshauptstadt.Drei Motive, viele Gründe für einen WinterbesuchMit drei Motiven setzt die HMTG die Vielfalt der winterlichen Erlebnisse in Hannover emotional in Szene. Unter dem Motto "Hier liegt Weihnachten in der Luft." zeigt ein stimmungsvoll beleuchteter Weihnachtsmarkt die festliche Seite der Stadt und macht Lust auf einen Bummel durch die historische Altstadt. "Hier wird der Winter magisch." verspricht das zweite Motiv: Eine eindrucksvolle Varietészene mit einer Künstlerin inmitten leuchtend roter Stoffbahnen steht für faszinierende Shows, große Emotionen und unvergessliche Kulturmomente. Farbenprächtige Feuerwerksfontänen über den Herrenhäuser Gärten begleiten den Slogan "Wir haben da was zur Bescherung." und präsentieren besondere Erlebnisideen für den Gabentisch.Hannover zeigt Präsenz in zahlreichen deutschen StädtenEin zentraler Bestandteil der Winterkampagne ist die großflächige Außenwerbung. Insgesamt 631 Citylight- und Großflächenplakate machen unter anderem in Bremen, Dortmund, Essen, Kassel, Hamburg, Braunschweig und Wolfsburg auf das winterliche Hannover aufmerksam. Auch im niedersächsischen Umland, beispielsweise in Göttingen und Hildesheim, ist die Kampagne präsent. Damit erreicht die HMTG sowohl potenzielle Tagesgäste aus der Region als auch Reisende aus weiter entfernten Teilen Deutschlands.1,1 Millionen Exemplare machen Lust auf HannoverDie Beilage "Tipps und Termine" erscheint mit einer Auflage von 1,1 Millionen Exemplaren und wird über verschiedene Zeitungen und weitere Vertriebskanäle in acht Bundesländern verbreitet. Von winterlichen Events über weihnachtliche Stadtführungen bis hin zu attraktiven Pauschalangeboten bietet die Beilage zahlreiche Anlässe für einen Besuch.Digitale Kampagne ergänzt klassische WerbeformateParallel setzt die HMTG auf digitale Werbemaßnahmen über Google, YouTube, Meta und LinkedIn. Ergänzend kommen regional ausgesteuerte Displayanzeigen, darunter sogenannte Cube Ads, zum Einsatz, die gezielt Kurzurlauber und Reiseinteressierte ansprechen. Auch Amazon ist Teil des digitalen Mediamixes mit rund einer Million geplanten Page Impressions.Kampagne erreicht auch die Menschen vor OrtAuch in Hannover selbst macht die HMTG-Kampagne Lust auf die Winterzeit. Im Fahrgastfernsehen der ÜSTRA sorgen die Kampagnenmotive auf 1.479 Bildschirmen in 296 Stadtbahnen für Aufmerksamkeit. Hinzu kommen Werbeplatzierungen an Haltestellen. Auch im Radio ist sie zu hören: Radio Hannover begleitet die Aktion im November mit 72 Ausstrahlungen eines 25-sekündigen Werbespots.Hannover als Ganzjahresreiseziel stärken"Hannover hat auch in der Winterzeit viel zu bieten. Von hochkarätigen Kulturveranstaltungen und außergewöhnlichen Shows bis hin zu stimmungsvollen Wintererlebnissen gibt es zahlreiche gute Gründe für einen Besuch. Mit unserer Winterkampagne möchten wir diese Vielfalt über die Region hinaus bekannt machen und Menschen für einen Kurztrip nach Hannover begeistern. Gleichzeitig wollen wir neue Reiseanlässe schaffen und Hannover als attraktives Ganzjahresreiseziel stärken", sagt Christian Katz, HMTG-Geschäftsführer.Magische Momente und große UnterhaltungZu den Winter-Highlights zählen das GOP-Wintervarieté "Flow - Where Art Moves" in der Orangerie Herrenhausen, das auch als Pauschalangebot mit Übernachtung im *** oder ****-Hotel buchbar ist.Auch der Weihnachtscircus auf dem Schützenplatz zählt zu den Höhepunkten der Wintersaison; beim 8. Grand Prix der Artisten erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm mit international ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstlern, spektakulärer Akrobatik, Magie und Comedy.Der Weihnachtsrundgang "Hannover erleuchtend" führt durch die festlich beleuchtete Altstadt, während die "ZooLights" den Erlebnis-Zoo mit über 750 Lichtinstallationen zum Leuchten bringen. Klassische Konzerte im historischen Festsaal der Galerie Herrenhausen runden mit der Reihe "Herrenhausen Barock" das winterliche Kulturprogramm ab.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Übersichtsseite untervisit-hannover.com/Winterhighlights-in-HannoverWeitere WeihnachtsthemenWintermarkt in der Tourist Information - Geschenkideen "made in Hannover"Auch in der Tourist Information am Ernst-August-Platz 8 kommt festliche Stimmung auf. Der Wintermarkt bietet eine große Auswahl regionaler Produkte, liebevoll zusammengestellter Hannover-Geschenksets und origineller Souvenirs. Ob Gutscheine für besondere Erlebnisse, Veranstaltungstickets oder kleine Aufmerksamkeiten aus Hannover, dort finden sich zahlreiche Geschenkideen für den weihnachtlichen Gabentisch. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Wintermarktseite (https://www.visit-hannover.com/Kultur-Sehensw%C3%BCrdigkeiten/Tourist-Information-Hannover/Geschenkideen-made-in-Hannover?utm_source=presseverteiler&utm_medium=pr&utm_campaign=na_na_wintermarkt-ti_na_deu-uereg_na).Weihnachtsmärkte im ÜberblickAm 23. November starten die Weihnachtsmärkte in Hannovers Altstadt, an der Lister Meile und am Hauptbahnhof. Auch in den 21 Kommunen der Region laden zahlreiche Märkte zum Bummeln ein. Einen Überblick bietet die neue, zweisprachige HMTG-Broschüre mit Tipps zu Weihnachtsmärkten, Winterveranstaltungen, Stadtführungen und Pauschalangeboten. Sie erscheint in einer Auflage von 5.000 Exemplaren und wird über die Tourist Information sowie rund 60 Hotels verteilt. Auch als PDF zum Download. (https://www.visit-hannover.com/content/download/1084182/file/Weihnachtsm%C3%A4rkte%202026.pdf?utm_source=presseverteiler&utm_medium=pr&utm_campaign=na_na_weihnachtsmarktbroschuere_presse_deu-uereg_na)Digitaler Adventskalender auf Social MediaAb dem 01. Dezember sorgt die HMTG auf ihren Social-Media-Kanälen für vorweihnachtliche Überraschungen. Im digitialen Adventskalender auf Instagram (visithannover) und Facebook (Hannover-Tourismus) werden täglich hochwertige Gewinne angeboten - von Tickets zu Sportevents über Konzertkarten bis hin zu Hotelübernachtungen.Pressekontakt:Ela WindelsHannover Marketing und Tourismus GmbHVahrenwalder Straße 730165 Hannover0511 - 123490-140presse@visit-hannover.comOriginal-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42831/6391164