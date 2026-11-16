Die Kursentwicklung der Trump Media-Aktie dürfte selbst unerschütterlichen Fans des US-Präsidenten die Tränen in die Augen treiben. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um zwei Drittel eingebrochen. Erst vor wenigen Tagen sackte er auf ein neues Allzeittief bei 4 US$ ab. Droht nun sogar der Totalverlust des eingesetzten Kapitals? Eine drohende Liquiditätskrise Der Trump Media & Technology Group droht eine gefährliche Liquidititätskrise. Ausgerechnet die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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