Die Rheinmetall-Aktie ist weiterhin im Abwärtsstrudel gefangen. Am Freitag sackte der Kurs bis auf 742,50 € und markierte dort den tiefsten Stand seit Februar 2025. Seit dem Januar-Top bei 1.966 € hat der DAX-Titel damit bereits über -60% an Wert eingebüßt. Zum Auftakt in die neue Handelswoche kann der Rüstungstitel aber um +2,6% zulegen. Ist das nur ein Strohfeuer oder der Auftakt einer kräftigen Erholung? Prognosesenkungen und Projektverschiebungen ...

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