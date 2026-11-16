Bitcoin steht nach deutlichen Kursverlusten von mehr als 20 Prozents innerhab eines Monats wieder stark unter Druck und notiert nur noch unweit seines Jahrestief aus dem Sommer. Dennoch sehen Galaxy Digital und Strategy-Chef Michael Saylor Chancen für eine neue Aufwärtsbewegung. Während Galaxy auf historische Marktzyklen und langfristige Nachfrage setzt, plant Strategy mit einem möglichen Finanzierungsvolumen von bis zu 30 Milliarden US-Dollar. Galaxy ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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