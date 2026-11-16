Micron Technology gerät trotz Rekordzahlen an der Börse unter Druck. Ein erweitertes Aktienrückkaufprogramm über 35,16 Milliarden US-Dollar könnte jedoch ab dem 9. Dezember für neue Impulse sorgen und den Kursrückgang zur Chance machen. Rekordgeschäft, aber deutlicher Kursverlust Die starke Nachfrage nach KI-Speicherlösungen und DRAM hat Micron zuletzt Rekordumsätze und hohe Gewinne beschert. Im vierten Quartal stieg der Umsatz laut den vorliegenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de