Die Siemens-Energy-Aktie hat gegenüber ihrem Jahreshoch von 191,66 € rund -31% verloren. Dabei meldete der Energietechnikkonzern gerade einen neuen Auftragsrekord von 164 Milliarden € und kündigte zusätzliche Aktienrückkäufe über bis zu 9 Milliarden € an. JPMorgan sieht deshalb ein Kursziel von 250 €, während Goldman Sachs seine Prognose überraschend senkte. Bei einem Aktienkurs von 131,28 € stellt sich die Frage: Ist der Absturz übertrieben oder ...

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