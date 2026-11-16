HOOFDDORP, Niederlande, Nov. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ , eine weltweit tätige Smart-Home-Marke mit mehr als 230 Millionen registrierten Nutzern, bietet vom 23. bis 30. November 2026 auf Amazon Deutschland bis zu 40 % Rabatt auf ausgewählte Produkte für die Sicherheit zu Hause.

Ob Garten, Einfahrt, Garage oder Haustür: Die Angebote ermöglichen es Haushalten in Deutschland, ihr Grundstück im Blick zu behalten und den Zugang zum Haus einfacher zu verwalten. Zur Auswahl stehen flexibel einsetzbare Außenkameras und eine vernetzte Video-Türsprechanlage. Alle unterstützen die lokale Speicherung von Aufnahmen auf microSD-Karten mit bis zu 512 GB; die Karten sind separat erhältlich.

EZVIZ CB8 Lite 4K Solar-Außenkamera - Jetzt 89,99 € (40 % Rabatt)

Das EZVIZ CB8 Lite 4K Kit enthält eine akkubetriebene Außenkamera mit einem 5-Watt-Solarpanel. Sie lässt sich auch ohne Steckdose in unmittelbarer Nähe installieren. 4K-Aufnahmen und ein 360-Grad-Panoramablick decken größere Außenbereiche ab. KI-Erkennung und Auto-Zoom Tracking helfen, Personen auf dem Grundstück zu erkennen und ihre Bewegungen automatisch zu verfolgen. Dank Farbnachtsicht bleibt das Geschehen auch nach Einbruch der Dunkelheit sichtbar.

EZVIZ C9c Dual 3K Außenkamera - Jetzt 85,48 € (34 % Rabatt)

Für größere Gärten, Einfahrten oder Garagenbereiche liefert die EZVIZ C9c Dual 3K zwei aufeinander abgestimmte Kameraperspektiven. Das fest ausgerichtete Weitwinkelobjektiv erfasst die Umgebung, während das motorisierte Schwenk-Neige-Objektiv erkannte Personen automatisch verfolgt. So lassen sich Bewegungen auf dem Grundstück besser nachvollziehen. Individuell einstellbare Patrouillenrouten erweitern den überwachten Bereich. Vier integrierte Strahler ermöglichen Farbnachtsicht. Bei aktivierter Abwehrfunktion können eine Sirene und Blinklichter mögliche Eindringlinge abschrecken.

EZVIZ TP5 PoE Video-Türsprechanlage - Jetzt 299,99 € (25 % Rabatt)

Mit dem EZVIZ TP5 PoE Kit lässt sich der Besuch an der Haustür unkompliziert verwalten. Auf dem 7-Zoll-Touchscreen im Innenbereich können Bewohner Besucher sehen und mit ihnen sprechen. Über Power over Ethernet (PoE) erfolgen Stromversorgung und Netzwerkverbindung zuverlässig über ein einziges Ethernetkabel. Für die Zutrittsverwaltung stehen Passwort, RFID-Karte, QR-Code und EZVIZ App zur Verfügung - vorausgesetzt, die Türschlosshardware ist kompatibel.

Die Angebote gelten vom 23. bis 30. November 2026. Weitere Informationen zu EZVIZ und den Smart-Home-Sicherheitslösungen gibt es auf Amazon Deutschland .

Medienkontakt: Alex: alex@ispiderpr.com