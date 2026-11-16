Original-Research: Fabasoft AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Fabasoft AG
Q2 2026/27: Dynamisches Wachstum bei erhöhter Profitabilität
Die Fabasoft AG hat ihren Halbjahresbericht vorgelegt und im zweiten Quartal das zweistellige Wachstum aus Q1 bei hoher Profitabilität fortgesetzt.
[Tabelle]
Mehrere Verträge, deren Abschluss sich im vergangenen Geschäftsjahr noch verzögert hatte, konnten nun realisiert werden. Die wiederkehrenden Umsätze erhöhten sich auf 16,0 Mio. EUR (+19,5% yoy) und legten auch sequenziell um 5,5% qoq zu. Die Professional Services entwickelten sich mit 9,8 Mio. EUR (+9,7% yoy) ebenfalls positiv. Laut Vorstand kommt Fabasoft bei...
Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen: https://www.appairtime.com/de/investor/companies/19cec7c7-dc6a-42e5-92d6-cede0a23f7a7
+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++
Über Montega:
Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet
Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2435592 16.11.2026 CET/CEST