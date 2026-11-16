Original-Research: Fabasoft AG - von Montega AG



16.11.2026 / 11:19 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu Fabasoft AG Unternehmen: Fabasoft AG ISIN: AT0000785407 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.11.2026 Kursziel: 29,00 EUR (zuvor: 27,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

Q2 2026/27: Dynamisches Wachstum bei erhöhter Profitabilität



Die Fabasoft AG hat ihren Halbjahresbericht vorgelegt und im zweiten Quartal das zweistellige Wachstum aus Q1 bei hoher Profitabilität fortgesetzt.



[Tabelle]



Mehrere Verträge, deren Abschluss sich im vergangenen Geschäftsjahr noch verzögert hatte, konnten nun realisiert werden. Die wiederkehrenden Umsätze erhöhten sich auf 16,0 Mio. EUR (+19,5% yoy) und legten auch sequenziell um 5,5% qoq zu. Die Professional Services entwickelten sich mit 9,8 Mio. EUR (+9,7% yoy) ebenfalls positiv. Laut Vorstand kommt Fabasoft bei...



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Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



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