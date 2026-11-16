Ab 20.11.2026 gelten neue Vorschriften für Verbraucherkredite und der Vermittlung von Darlehen. Sie erweitern den Verbraucherschutz, erfassen weitere Kreditformen und führen mit § 34k GewO eigene Erlaubnis- und Sachkundeanforderungen für Darlehensvermittler ein. Ab dem 20.11.2026 gelten in Deutschland neue Regeln für Verbraucherkredite. Mit den Neuregelungen wird der gesetzliche Verbraucherschutz auf weitere Kreditformen ausgeweitet. Dazu zählen bestimmte zinsfreie Darlehen, kurzfristige Kredite ...

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