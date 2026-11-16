Am 16.11.1869 wurde der Schiffsverkehr im Suezkanal offiziell freigegeben. Was heute wie eine Selbstverständlichkeit auf den Seekarten erscheint, war vor mehr als 150 Jahren ein gewaltiges Infrastrukturprojekt, ein Triumph menschlicher Ingenieurskunst und zugleich ein geopolitisches Machtspiel. Der Kanal verkürzte die Handelswege zwischen Europa und Asien dramatisch, veränderte die wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse und machte Ägypten zu einem strategisch bedeutenden Land. Er wurde zum Schauplatz ...

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