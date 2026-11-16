Die mit Spannung erwarteten Zahlen des Rückversicherers verfehlten ihre Wirkung nicht. Die Aktie legte daraufhin zu. Analysten blieben in einer ersten Reaktion auf die Zahlen jedoch zurückhaltend. Der Markt sah es anders. Die Aktie nimmt die Marke von 600 Euro ins Visier. Steht die Tür zu neuen Verlaufshochs offen oder ist die bis dato noch dominierende Skepsis der Analysten berechtigt?Zahlen zum 3. Quartal 2026 im Blick Die Münchener Rück ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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