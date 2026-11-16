Köln (ots) -Die Deutschen kaufen ihre Weihnachtsgeschenke früh und mit spürbar kleinerem Budget, auf zusätzliche Rabatte reagieren sie kaum. Der Black Friday bleibt für den Handel trotzdem ein fester Termin - allerdings als Höhepunkt einer Kampagne, die schon Anfang November Fahrt aufnehmen sollte. Geschenkkarten fügen sich gut in diese längere Saison, weil sie knappe Budgets und unsichere Geschenkwünsche gleichermaßen auffangen.In Spanien beginnt gut jeder Dritte seine Weihnachtseinkäufe am Black Friday, in Italien mehr als jeder Vierte. In Deutschland sind es nur 13 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Verbraucherstudie von BHN (https://blackhawknetwork.com/de-de), für die Konsumentinnen und Konsumenten in 15 europäischen Ländern befragt wurden, in Deutschland mehr als 2.000. Die Hälfte der deutschen Befragten hat Stand jetzt bereits mit dem Weihnachtsshopping angefangen. Sie kauft im Oktober oder in den ersten Novembertagen ein, ein kleinerer Teil sogar schon im Spätsommer. Für Händler verschiebt sich damit das Zeitfenster, in dem Kaufentscheidungen fallen. Wer die Weihnachtskampagne traditionell mit dem Black Friday eröffnet, kommt bei einem großen Teil der Kundschaft zu spät. Wann und womit lassen sich Kunden erreichen, die früh planen und genau auf ihr Geld schauen?Routiniert statt im RabattrauschRabatte gehören für deutsche Verbraucher zum Weihnachtseinkauf dazu, in Kauflaune versetzen sie aber nur wenige. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) will Preisnachlässe in dieser Saison genauso nutzen wie bisher. Nur 19 Prozent planen, mehr Rabatte mitzunehmen, im europäischen Durchschnitt sind es 26 Prozent. Bei Mengenaktionen nach dem Muster "Kaufe eins, erhalte eins gratis" fällt der Abstand bei den Verbrauchern, die Sonderangebote häufiger nutzen, noch größer aus. Europaweit will mehr als jeder Vierte sie stärker wahrnehmen, hierzulande nur etwa jeder Siebte.Ähnlich zurückhaltend begegnen die Deutschen neuen Zahlungsmodellen. Buy Now Pay Later, der Kauf mit späterer oder gestaffelter Zahlung, wollen nur wenige häufiger verwenden. Mehr als ein Drittel nutzt das Verfahren überhaupt nicht. Für die Kampagnenplanung heißt das: Ein höherer Prozentsatz am Black Friday bringt allein kaum zusätzliche Käufer. Die Kundschaft kennt den Termin, rechnet mit Angeboten und kauft nach Plan. Eine Aktion wirkt dann, wenn sie zur richtigen Zeit kommt und zum Bedarf passt.Wenn das Budget schrumpft, ändert sich das GeschenkVier von zehn Befragten haben nach eigener Einschätzung weniger Geld zur Verfügung als im Vorjahr. Am stärksten belasten sie die Preise für Lebensmittel und die allgemeine Inflation, die jeweils rund die Hälfte zu ihren größten Sorgen zählt. Das Bild deckt sich mit anderen Erhebungen. Laut NIM-Konsumklima (https://www.nim.org/konsumklima), für das die GfK monatlich rund 2.000 Verbraucher befragt, ist die Sparneigung der Deutschen im September 2026 auf den höchsten Wert seit der Finanzkrise 2008 gestiegen.Knappere Budgets verändern vor allem, was unter dem Baum liegt. Rund sechs von zehn Befragten wollen wegen steigender Preise in mindestens einer Kategorie eine Geschenkkarte statt eines Sachgeschenks verschenken. Am häufigsten betrifft das Mode sowie Kosmetik und Pflege. Wer einen Pullover schenken möchte, aber Größe und Geschmack der beschenkten Person nicht sicher kennt, greift dann zur Karte des Modehändlers und legt den Betrag selbst fest. Das Risiko eines Fehlkaufs sinkt, und die Ausgaben bleiben überschaubar. Für das gute Viertel der deutschen Befragten, das sich nach eigenen Angaben nie ein Weihnachtsbudget setzt, kann ein fester Kartenwert Orientierung bieten.Wer im November zuerst ankündigt, gewinntFast jeder zweite Deutsche startet seine Weihnachtseinkäufe im Laufe des Novembers, bei Geschenkkarten ist es genau die Hälfte. Der Monat wird damit zum eigentlichen Startfenster - zu einem Black November, in dem der Black Friday einen Termin unter mehreren markiert. Den Anstoß gibt in vielen Fällen der Handel selbst. 48 Prozent der Befragten nennen angekündigte Sales und Aktionen als Auslöser für den Beginn ihres Geschenkekaufs, kein anderer Grund kommt häufiger vor. Erst danach folgen weihnachtliche Ware im Regal und Berichte über Angebote in Medien oder im Freundeskreis.Bei Geschenkkarten fällt die Verschiebung besonders deutlich aus. Anfang November beginnen 27 Prozent der Käufer, am Black Friday selbst nur zwölf Prozent. Zählt man die Frühstarter aus September und Oktober hinzu, hat mehr als die Hälfte der Geschenkkartenkäufer schon angefangen, bevor der Black Friday überhaupt erreicht ist. Eine Geschenkkartenaktion, die erst an diesem Tag startet, verfehlt diese Gruppe. Daraus ergibt sich ein Zeitplan in zwei Stufen: Anfang November kündigen Händler ihre Aktionen an und machen Geschenkkarten von Beginn an sichtbar, im Laden wie online. In der Black Week, den Tagen vom Black Friday bis zum Cyber Monday, erreicht die Kampagne mit den stärksten Angeboten ihren Höhepunkt. So nimmt der Handel die Frühentschlossenen mit und gibt den Spätkäufern trotzdem einen Anlass.Was Geschenkkarten über die ganze Saison leistenAktionen auf Geschenkkarten verändern das Kaufverhalten spürbar. Ein Viertel der Befragten würde bei einem attraktiven Angebot zusätzliche Karten kaufen, fast ebenso viele einen höheren Betrag wählen. Ein Bonusguthaben ab einem bestimmten Kartenwert oder ein Vorteil beim Kauf mehrerer Karten setzt genau dort an. Auf der Empfängerseite trifft das Format auf breite Zustimmung. Zwei Drittel der deutschen Befragten bekommen lieber eine Geschenkkarte und kaufen selbst ein, als dass jemand anderes für sie aussucht. Der Handelsverband Deutschland (HDE) (https://einzelhandel.de/presse/pressearchiv/1446-pressemitteilungen-2025/15041-weihnachtsgeschenke-regelungen-fuer-gutscheine-und-umtausch) führte Gutscheine schon 2025 als beliebtestes Weihnachtsgeschenk.Gekauft werden die Karten auf beiden Wegen. Ein knappes Drittel will sie im Laden erwerben, ein Viertel online, ein weiteres knappes Drittel möchte beide Kanäle nutzen. Händler, die Karten an der Kasse und im eigenen Onlineshop anbieten, erreichen alle drei Gruppen. Digitale Varianten mit sofortigem Versand bedienen zusätzlich die Kurzentschlossenen im Dezember.Für eine kleinere Zielgruppe öffnet sich zum Jahresende ein weiterer Hebel. Wer Treuepunkte einlöst, tauscht sie mehrheitlich gegen Geschenkkarten und deutlich seltener gegen Sachprämien. Mehr als die Hälfte von ihnen will diese Karten anschließend weiterverschenken. Ein Kundenbindungsprogramm mit Geschenkkarten als Prämie wird in der Weihnachtszeit so zum zusätzlichen Geschenkkanal, über den neue Kunden den Händler kennenlernen.Früh starten, flexibel schenkenDer Black Friday bleibt in Deutschland ein fester Termin im Weihnachtsgeschäft. Als Startschuss taugt er für die meisten Kunden allerdings nicht mehr. Ihre Kaufentscheidungen verteilen sich über den ganzen November, bei vielen unter dem Eindruck eines kleineren Budgets. Händler, die ihre Kampagne früh beginnen und den Black Friday als Höhepunkt setzen, treffen diesen Rhythmus besser als mit einem einzelnen Aktionstag. Geschenkkarten gehören von Anfang an in diese Planung. Sie entlasten knappe Budgets und bringen nach den Feiertagen auch die Beschenkten ins Geschäft.Pressekontakt:blackhawknetwork@per-group.comOriginal-Content von: BHN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183935/6391206