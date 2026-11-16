Berlin (ots) -- Mögliche Verstöße gegen Lieferkettengesetz: Kleinbauern und -bäuerinnen in Brasilien erheben Beschwerde gegen die deutschen Fleischhersteller Premium Food Group (ehemals Tönnies) und Rothkötter und fordern die Rückgabe ihres Landes- Deutsche Behörde muss prüfen, ob die Fleischkonzerne nach Hinweisen auf Risiken hinreichende Maßnahmen ergriffen haben- DUH, ECCHR, ISPN und weitere Organisationen unterstützen die BeschwerdeBewohner und Bewohnerinnen des traditionellen Territoriums von Capão do Modesto im brasilianischen Cerrado haben beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Beschwerde gegen zwei deutsche Fleischunternehmen erhoben. Sie werfen der Premium Food Group (ehemals Tönnies) und Rothkötter Verstöße gegen das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) vor. Dabei beziehen sie sich auf bestimmte als "Grüner Landraub" bezeichnete Praktiken durch Akteure des brasilianischen Sojasektors. Die Beschwerde wird unterstützt von der Deutschen Umwelthilfe (DUH), dem European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), den brasilianischen Organisationen Associação dos Advogados de Trabalhadores Rurais (AATR), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Instituto Sociedade und População e Natureza (ISPN) sowie der britischen Organisation Earthsight. Die Organisationen fordern die Fleischhersteller auf, sich für die Rückgabe des Landes an die Betroffenen einzusetzen und Menschenrechtsverletzungen in ihren Futtermittellieferketten konsequent auszuschließen. Falls die Fleischunternehmen diesen Forderungen nicht nachkommen, halten die Organisationen Sanktionen seitens des BAFA für notwendig.Über die möglichen Verstöße gegen das Lieferkettengesetz durch menschenrechtswidrig erzeugtes Soja wurden beide Unternehmen spätestens 2024 durch einen Hinweis der DUH und anderen Organisationen in Kenntnis gesetzt. Dennoch sind bislang keine wirksamen Maßnahmen im Sinne des LkSG erkennbar geworden. Die Menschenrechtsverletzungen in Brasilien dauern Berichten zufolge an bzw. haben sich mancherorts sogar verschärft.Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Das Geschäftsmodell der industriellen Fleischproduktion ist ein Angriff gegen Mensch, Tier und Natur. Die massive Ausweitung des Sojaanbaus als Futtermittel zerstört natürliche Vegetation, bedroht Artenvielfalt und Wasserressourcen und verschärft Landkonflikte sowie Menschenrechtsverletzungen gegenüber indigenen und traditionellen Gemeinschaften. Wenn die betroffenen Fleischunternehmen ihren eigenen Verantwortlichkeiten insoweit nicht nachkommen, werden wir sie rechtlich dazu zwingen."Lisa Pitz, Juristin beim ECCHR: "Sojazulieferer weisen in Brasilien Alibi-Naturschutzgebiete aus - auf Land, das ihnen gar nicht gehört. Traditionelle kleinbäuerliche Gemeinschaften, die dieses Land seit Generationen bewohnen und nutzen, werden dafür gewaltsam vertrieben. Das ist kein Naturschutz, sondern neokoloniales 'Green Grabbing'. Wenn deutsche Unternehmen wissentlich von diesen menschenrechtswidrigen Praktiken profitieren, muss das BAFA einschreiten."Aryelle Almeida, Rechtsberaterin bei AATR: "Wir sprechen hier von Familien, die seit Generationen in diesem Gebiet leben. Heute sind sie mit der Gefahr konfrontiert, ihr Land durch Landraub zu verlieren, und müssen mit Zäunen, Drohungen und Einschränkungen bis hin zum Zugang zu grundlegenden Versorgungsleistungen wie Strom leben. Der Verlust dieses Gebiets bedeutet weit mehr als nur den Verlust ihres Landes: Er bedeutet eine Gefährdung der Geschichte, der Identität und der zukünftigen Lebensweise dieser Gemeinschaften."Amanda Alves, verantwortlich für die Comissão Pastoral da Terra im Bundesstaat Bahia: "Wir haben bereits innerhalb Brasiliens nach Lösungen gesucht, Anzeige erstattet und alle möglichen institutionellen Wege beschritten, aber der Prozess kommt nicht voran und unsere Gemeinschaften sind weiterhin bedroht. Deshalb ist es notwendig geworden, internationale Instanzen einzuschalten. Der Fall muss auch außerhalb des Landes bekannt werden, damit Druck auf die Unternehmen und die zuständigen Behörden ausgeübt wird und endlich konkrete Maßnahmen ergriffen werden, um unsere Rechte und den Verbleib der Familien in ihren Gebieten zu gewährleisten."Hintergrund:Die Beschwerde richtet sich gegen eine besondere Form des Landraubs, das sogenannte "Green Land Grabbing" ("grilagem verde"). Green Land Grabbing bezeichnet die unrechtmäßige Aneignung von Territorien, die traditionelle Gemeinschaften seit Jahrhunderten kollektiv verwalten, durch Agrarkonzerne, um sie als ökologische Ausgleichsflächen für ihren zerstörerischen Sojaanbau zu deklarieren. Berichten und Dokumentationen zufolge werden Areale abgezäunt und von bewaffneten Sicherheitskräften überwacht, die Bewegungsfreiheit der Menschen vor Ort wird eingeschränkt und der Zugang zu ihrem Weideland und den natürlichen Ressourcen teilweise unter Gewaltanwendung unmöglich gemacht.Link:- Infopapier zu den Hintergründen der Beschwerden und dem Vortrag der Beschwerdeführer: https://l.duh.de/pm261116- Link zur deutschen Website: https://www.duh.de/mitmachen/fleischlieferkette- Link zur englischen Website: https://www.duh.de/mitmachen/meatsupplychain/Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH+49160 90354509, mueller-kraenner@duh.deSigrun Matthiesen, Pressestelle ECCHR+4930 698 197 97, presse@ecchr.euLuciana Abade, ISPN, Pressestelle in Brasilien+5561 99648-3575Pressestelle AATR+5571 3329-7393, ascom@aatr.org.brDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6391221